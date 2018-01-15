В Швейцарии запретили варить раков живьем

15 Янв. 2018 2018-01-15T19:20:42+03:00

Члены правительства альпийской республики убеждены, что это слишком жестоко по отношению к беспозвоночным: бросать их живыми в кипящую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Борцы за права наших братьев меньших празднуют победу: теперь в Швейцарии раков, лобстеров и крабов нельзя варить живьем! 10 января на заседании Федерального Совета - это высший орган власти - были внесены соответствующие поправки в "Закон о защите животных", которые вступают в силу с 1 марта 2018 года.

Члены правительства альпийской республики убеждены, что это слишком жестоко по отношению к беспозвоночным: бросать их живыми в кипящую воду! Они страдают на огне около минуты, прежде чем уйти в мир вечной охоты, это слишком мучительно. Представители власти считают, что отныне повара должны использовать более гуманный способ превращения этих членистоногих в съедобный деликатес.

Это решение правительство принимало не с бухты барахты. Ему предшествовало серьезное научное обсуждение вопроса: чувствуют ли ракообразные боль, когда их варят или сохраняют нордическое спокойствие?

В рядах ученых мужей по этому поводу нет единства.

- У меня нет абсолютных доказательств, но эксперименты, которые я проводил, убеждают меня, что эти животные способны ощущать боль и чувствовать, что их варят, - утверждает профессор Роберт Элвуд из Королевского университета в Белфасте (Северная Ирландия). Он около десяти лет изучал эту тему и консультировал швейцарское правительство.

Во время опытов ученый смачивал усики креветок уксусной кислотой. Креветки тут же начинали потирать усики передними конечностями, однако, эта реакция ослабевала, когда Элвуд обрабатывал пораженные места анестетиком. А раки-отшельники способны демонстрировать разумное почти человеческое поведение. Например, люди избегают боли, но готовы терпеть ее во время лечения зубов, потому что понимают долгосрочные выгоды от общения с дантистом. Так же поступают раки-отшельники, живущие в раковинах. Если бить по раковине, то через какое-то время членистоногого хозяина можно выгнать из своего убежища. При этом время, которое продержится рак, зависит от силы ударов и ...качества раковины. Это значит, что раки способны взвешивать выгоды и риски, реагируя на вредный импульс. Такое поведение выходит далеко за рамки рефлексов.

Но у Элвуда немало оппонентов.

- Идея создания такого закона могла прийти в голову только людям, которые наделяют лобстеров и крабов человеческими чувствами, - полагает Джозеф Айерс, профессор морских и экологических наук в Северо-Восточном университете в Бостоне (США). - Однако, они не понимают, что анатомия мозга ракообразных не позволяет им чувствовать боли. Их организм устроен по-другому. Например, когда на лобстера нападают, он может отбросить клешню, а затем без всякого ущерба для себя вырастить новую.

Скепики сомневаются, что у беспозвоночных реакция на раздражение ощущается, как боль. Специальные рецепторы могут сигнализировать организму об опасном событии - механической травме или контакте с источником высокой температуры. Но эти сигналы минуют нервную систему мозга, их задача запустить примитивную систему рефлекторного реагирования.

Тем не менее, в Швейцарии поварам придется учить искусству убивать ракообразных своими руками. Ведь это продукт очень скоропортящийся и должен быть доставлен на кухню в живом виде, чтобы избежать отравлений. Швейцарский закон гласит: перед тем как попасть в кастрюлю лобстер (или любой другой его родственник) должен быть умерщвлен либо электрошокером, либо ударом по «голове».