2018-01-15T19:16:12+03:00
Спорт

Евгений Плющенко предложил снизить зарплату российским футболистам до 30 тысяч рублей

По мнению бывшего фигуриста, уменьшение вознаграждения и премии за результативность поспособствуют улучшению результатов игроков
Денис СУХОВ
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Евгений Плющенко предложил снизит зарплату российским футболистам до 30 тысяч рублейЕвгений Плющенко предложил снизит зарплату российским футболистам до 30 тысяч рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил снизить зарплату российским футболистам до 30 тысяч рублей, но ввести премии за результативность.

По мнению Плющенко, в российском футболе есть хорошие игроки, но подобные меры будут стимулировать их добиваться еще лучшего результата.

«У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше. Минимальный прожиточный минимум в России — около 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет? Забил гол — получил бонус», - цитирует фигуриста РИА Новости.

Также Плющенко в шутку отметил, что ему следует выдвинуть свою кандидатуру на пост министра спорта, так как он стал бы неплохим функционером.

Напомним, Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в марте прошлого года, сославшись на большое количество перенесенных операций. В настоящее время фигурист сосредоточился на тренерской работе, в частности, стал наставником Аделины Сотниковой.

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