Дайвер Клим Колосов: "Атлантиде самое место в акватории Азорских островов"

15 Янв. 2018 2018-01-15T21:09:37+03:00

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В этом году мы отмечаем печальное событие. 50 лет со дня завершения нашего великого подводного эксперимента — строительства подводных домов «Ихтиандр». Когда-то в шестидесятые освоение пучины морской и океанической считалось не менее важной миссией, чем освоение космоса. Наши подводники, почти как космонавты, жили по нескольку дней на “Ихтиандре” — подводной станции, представляющей собой что-то вроде МКС. Сегодня о великой эпохе исследования дна напоминает разве что кино. 18 января на экранах стартует «Формула воды» Гильермо дель Торо. Фильм о любви женщины и подводного чудовища отсылает нас в шестидесятые. Не только разгар холодной войны, но и короткую, но великую эпоху подводных открытий.

А что сейчас творится на дне? Мы поговорили об этом с известным дайвером Климом Колосовым.

— Клим, всего лишь пятьдесят лет назад со всех утюгов неслось, что освоение дна не менее важно, чем освоение Космоса. Кусто пробил тему с подводными жилищами на манер МКС. А что сейчас?

— Подводный дом старика Кусто Precontinent II тихо обрастает кораллами у берегов Судана. Отечественные программы – о них и сказать нечего, они так давно свёрнуты и не существует даже ни одной цветной фотографии. Последний из могикан – подводный хабитат Aquarius у берегов Флориды. Ему больше тридцати лет, и его пару раз собирались закрыть, ветераны еле отстояли. Так что космонавтов на сегодня в мире больше, чем акванавтов.

Дайвер Клим КолосовФото: Фото автора.

— Часто повторяют, будто дно океана изучено менее подробно, чем поверхность Марса или Луны.

- Вернее будет сказать, что оно менее детально рассмотрено. Понятно же, что лунные моря и кратеры можно в спокойной обстановке изучать на расстоянии, глядя в окуляр и попивая чай. А чтобы визуально обследовать дно, к нему надо приблизиться. Спуски же на большие глубины носят лишь точечный характер. Вот если взять высоту Эвереста и перевернуть от уровня моря в глубь, то получится, что глубже девяти тысяч метров под водой побывало меньше людей, чем высадилось на Луне.

А ведь площадь Мирового океана – она в 10 раз больше лунной поверхности. И в два с половиной раза больше площади поверхности Марса. Так что здесь не только трудности разглядывания и ощупывания – здесь ещё и масштаб.

— А может, чем готовить экспедиции на Марс, лучше заняться возрождением обитаемых подводных домов?

— Для научных целей базу на дне нужно строить. Вот как МКС – только под водой. Но давайте всё же не сталкивать лбами океан и космос. По старшинству среди античных божеств Нептун точно главнее Марса, и точка. И финские, например, боевые пловцы приносят традиционную клятву не богу войны, а богу подводного мира, владыке океанов. Это довольно забавная сцена: они стоят в кальсонах прямо в полосе прибоя, только что окунулись в холоднющие волны – и повторяют за бывалым офицером: о, великий и ужасный Нептун, прими нас, ну и так далее. Но это отдельная история.

— Ваши подводные коллеги из Разведывательно-водолазной команды постоянно что-то новое находят на Балтике. Относительно недавно нашли даже деревянный петровский линкор «Лефорт». Много ли исторических артефактов осталось на дне?

— По некоторым консенсусным оценкам, только на Балтике десятки, если не сотни тысяч затонувших судов: дайверы называют их рэками (от англ. wreck - "место кораблекрушения", "развалина" - Ред.). Причём большие участки акватории только-только открываются для изучения. Пример – Албания. Первая более-менее подробная подводная экспедиция работает там всего около года. До сих пор в Греции между десятками островов ещё лежат нетронутые артефакты. Ну а про полумифические золотые галеоны на Карибах, кажется, слышали все.

Наши подводники, почти как космонавты, жили по нескольку дней на “Ихтиандре”Фото: ТАСС

Под самым носом, в египетской Александрии в конце прошлого века нашли статуи и "архитектурные излишества" в отличной сохранности. И это далеко не единственный затопленный город: в Китае, например, под водой проходит даже участок Великой стены. Есть и более близкая история: две мировые войны обильно усеяли морское дно железом, и обнаружение каждого такого корабля, каждой подлодки – это обретение имён пропавших без вести моряков. Дно до сих пор хранит память веков. Что и говорить, даже в североамериканских Великих озёрах, которые едва лет триста как освоены, и то несколько тысяч затонувших плавсредств!

Фото: Клим Колосов

— В сети то и дело пишут про таинственные стеклянные пирамиды на Бермудах, найденную Атлантиду или попытки найти Китеж-град в Светлояре. Что из интернет-находок правда?

— Подводные сюрпризы нередко бывают: искали одно, нашли другое. Известнейший пример – Антикитерский механизм, он поднят больше сотни лет с античного рэка, случайно обнаруженного на небольшой глубине. Ничего подобного этому устройству не находили ни до, ни после: по наиболее стройной версии, это машина для вычисления астрономических явлений, затмений, фаз Луны. Не исключено, что древнегреческий гений построил такой образец в одном экземпляре, понёс показать коллегам-академикам, но Посейдон эту дерзость пресёк, и внедрение изобретения пришлось отложить лет на пятьсот, когда в Европе снова научились по-умному соединять шестерёнки и отсчитывать время оборотами стрелок...

Водолазы продолжают поиски Атлантиды. Последние широко обнародованные тут изыскания – это пирамидообразные формации в акватории Азорских островов. Наверное, там Атлантиде самое место.

Вполне реальное единственное в своём роде подводное явление: на севере Исландии в одном из холодных фьордов одиноко поднимается с пятидесятиметровой глубины и почти доходит до поверхности каменный столб, из которого в нескольких точках бьют горячие струи. Нигде в мире даже приблизительно нет такого явления природы.

Подводный дом старика Кусто Precontinent II тихо обрастает кораллами у берегов СуданаФото: EAST NEWS

Или вот из недавнего: в позапрошлом году одна дайверша ныряла себе спокойно на Маршалловых островах – и вдруг ей метрах на сорока глубины открылось целое поле, уставленное вполне целыми военными самолётами самых разных марок. Они отнюдь не были сбиты в бою! Насчитали их несколько десятков, штурмовики, бомбардировщики, истребители. Выяснилось, что в этом самом месте авианосцы, направлявшиеся по окончании войны домой в Штаты с атолла Кваджалейн, избавлялись от ненужного более материала: отслужившие своё машины, которым в мирное время не нашлось бы работы, просто спихивали за борт. Простой расчёт: везти эти эскадрильи обратно и содержать из потом в ангарах – неоправданно дорого. Сбросили – и забыли на 70 лет. А сегодня это кладбище самолётов – одно из новейших подводных чудес, и там пока мало кто бывал.

Фото: Клим Колосов

— Представляю, сколько вреда нанесло такое кладбище экологии дна...

— И вы не правы. Если кладбища корректно подготовлены, вреда как раз нет, одна польза! Подготовка предусматривает в том числе и слив технологических жидкостей, удаление быстрокорродирующего цветмета, расширение проходов. В мире есть госпрограммы искусственных рифов, то есть искусственных рэков, когда списанное судно ставят в подходящей точке на дно, чтоб его потом обжили морские обитатели. Потому что им для жизни нужна именно твёрдая поверхность: кому-то горизонтальная, кому-то вертикальная, а кому-то и отрицательна, то есть как бы потолок. И жизнь на таком рэке расцветает: кораллы, полипы, моллюски, нерестилища рыб. А потом море съедает железо, и всё. Чемпионы мира по таким нарочно затопленным судам – Мальта, там их под два десятка, и это в дополнение к имеющимся военным рэкам обеих мировых войн. Вот совсем недавнее событие – в Иордании, в Акабе: торжественно вывезли и затопили целый транспортный самолёт Геркулес. Теперь это отличный туристический аттракцион для ныряльщиков – а через пару лет он весь зарастёт кораллами и станет настоящим рифом.

Фото: Клим Колосов

— Команда Кусто во время проживания в подводном доме подружилась с любопытной барракудой. Она отиралась возле жилища подводников и хотела с ними дружить. А много ли сюрпризов преподносит флора и фауна дна современным исследователям?

- Вот есть картина художника Ярошенко «Всюду жизнь» – и этот лозунг всякий раз вспоминают, когда живые организмы вдруг отыскиваются в самых неприспособленных, казалось бы, местах. Кажется, уже в учебники вошло: так называемые чёрные курильщики, глубинные грязевые вулканы, где под давлением двести атмосфер хлещет четырёхсотградусный кипяток – именно они населены теми микроорганизмами, которые могли быть общим предком всего живого на планете. То есть вот в ближней перспективе мы вроде бы от обезьяны, а чуть глубже – от существ, которые никогда не видели ни солнца, ни воздуха, и брали жизненную энергию из кипящего подводного жерла. Что до животных покрупнее – то буквально каждое глубоководное погружение документирует невиданных тварей: моллюсков, рыб. Но открытия регулярно случаются и в другом масштабе: на севере индонезийского острова Сулавеси есть небольшой пролив Лембех, он по акватории примерно как Нева в черте Петербурга, но это мировая столица подводной макрофотографии, и каждый год пополняется перечень вновь обнаруженных там существ сантиметрового и миллиметрового роста.

— Кстати, что за чудище жрет корабли в Бермудском треугольнике?

– Среди отчасти фантастических гипотез о том, как могли бесследно сгинуть целые самолёты и суда, вполне убедительно звучит предположение про высвобождение газообразного метана из донных гидратов. Когда такой пузырь добирается до поверхности, он раздувается до огромных размеров, а когда лопается, то под невезучим кораблём вдруг буквально проваливается на несколько десятков метров вода, и в эту яму он мгновенно проваливается, не успев подать никакого сигнала. То же самое и с низколетящим аэропланом: крылья опираются на воздух, а воздух вдруг как будто отключают. Метан-то почти вдвое легче, такого никакой летательный аппарат не выдержит, упадёт моментально! Пузырь лопнул – и всё, круги на воде, никаких следов, концы в воду. Недавние невесть откуда взявшиеся круглые воронки-кратеры на богатом природным газом Ямале – явление, судя о всему, той же природы. Гидраты эти – это соединение метана с водой, не химическое, а так называемое супрамолекулярное, а устойчивы гидраты при высоком давлении и низкой температуре. Эти условия есть и в приполярных океанских глубинах, и на суше в вечной мерзлоте. А метан – это парниковый газ куда сильнее углекислого! И если глобальное изменение климата нарушит этот режим вечного хранения гидратов – то лучше даже не думать, что будет.

- Я читала страшную статью про то, что обнажение дна может привести к распространению страшных болезней. В пример приводилась наша секретная база в Аральском море, где проводили испытания смертельно опасных вирусов.

- Обнажение дна – это как с живого существа содрать кожу. И убитый человеком Арал – кричащий пример. Причём, проблема там даже и не с секретной базой, а с тем, что на дне оседали удобрения, принесённые реками, а когда дно стало пустыней, ветер стал разносить эту пыль по округе, люди дышали и страдали. И загубленных жизней не вернуть. Кто ответит за это? Да, нынче, к счастью, Арал вроде бы идёт на поправку – по крайней мере, частично. Вода снова прибывает – и вскоре, может быть, будет и аральская рыба, и аральский дайвинг. Но вот пример более близкий. В позапрошлом году в Париже планово сливали воду из канала Сен-Мартен – это оживлённая городская артерия, которая раз в несколько лет нуждается в генеральной уборке. И вот это целое шоу. Сперва закрыли шлюзы. Потом приспустили воду – и вручную отловили всю рыбу, её набралось несколько десятков тонн. Рыбу вывезли в другие водоёмы. А потом русло совсем осушили. И о ужас: чего там только не нашли! Эти картинки много где публиковались. Неаккуратные эти парижане какие-то, мягко говоря. Несколько месяцев выгребали мусор, кучу денег потратили. Зачем же так захламлять дно? А это всего-то километр длины и двадцать метров ширины. Вообще же есть дайверская традиция – день очистки водоёмов, у нас он обычно в начале июня, в других широтах в другие даты, но суть дела та же: дайверы выходят коллективно на акваторию и собирают со дна мусор.

— Существуют ли новые кусто в вашей сфере?

- Есть подводные светила и подводные авторитеты – в каждой узкой области свой главный спец. Есть авторитетный исследователь флоридских пещер Джарод Джаблонски. Есть дайверы-рекордсмены Паскаль Бернабе и Ахмед Габр. Есть чемпионы спортивного фридайвинга: Уильям Трубридж, Герберт Ницш, Алексей Молчанов. А некоторые рекорды безвременно ушедшей Натальи Молчановой до сих пор не побиты. Есть женщина-акванавт Сильвия Эрл, есть именитые подводные фотографы Амос Нахум, Майкл Оу, Дэвид Дубиле, Пол Никлен. Кстати, многие из знаменитых дайверов будут выступать 1 февраля на Moscow Dive Show, выставке для “подводных людей”. Но при этом надо понимать, что ни один из просветителей сухопутного человечества ни разу не Кусто. Он и поныне главная подводная знаменитость. Кого ни спроси, все узнали про дайвинг, подводный мир благодаря фильмам Кусто. Он был первопроходец, открыл и испробовал кучу всего, сделал за нас, нынешних, все мыслимые ошибки, и его не следует судить по стандартам сегодняшнего дня. Второго такого восторженного и бесстрашного пионера нет и будет.

СПРАВКА КП

Клим Колосов, дайвер, главный редактор журнала “Предельная глубина”, фотограф, член Королевского Географического общества. Погружался под воду в Арктике, на Шпицбергене, в Гренландии, в Исландии, фотографировал подводные пирамиды на японском острове Йонагуни и был единственным отечественным участником Антарктической миссии Элизиум к вековому юбилею экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона.