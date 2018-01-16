Новое нашествие варваров на Рим

16 Янв. 2018 2018-01-15T21:32:57+03:00

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...Абдул подошел ко мне, когда я сидел на веранде римского ресторана и спокойно беседовал с итальянским другом. В руках у бородатого брюнета были какие-то цветастые платки, которые он безуспешно пытался нам впарить. «Синьор, купи, купи! Ну дай хотя бы пару евро на кофе! Я хочу есть! Ты мне должен!» - черный как смоль африканец не реагировал на наши отказы. Мой итальянский друг не выдержал: «Я тебе должен? Ты приехал в мой дом и мне же мешаешь! Я занят, я разговариваю! Уйди». Но Абдул не уходил. Он продолжал навязчиво просить мелочь, повторяя, что мы ему должны. Почему - он на своем ломаном итальянском объяснить не смог. То, что его зовут Абдул, мы узнали от владельца ресторана, которого бесит, что его клиентам мешают уличные торговцы и попрошайки, а сделать он ничего не может. Да, он вызывал полицию, но стражи порядка лишь разводили руками - управы на «гостей столицы», пока они не совершат какого-нибудь преступления, у них нет. Не знаю, злопамятен ли был Абдул, но у припаркованного рядом с рестораном мотороллера моего знакомого было оторвано зеркало.

ИМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Привыкшие жить по законам силы молодые атлетичные черные ребята не испытывают каких-то моральных страданий. Глядя на итальянскую «дольче виту» вокруг, они не ограничивают себя в своих желаниях. Хочешь красивую шмотку - укради. Хочешь европейскую женщину - возьми. Даже в тюрьме жить будешь в тепле и с неплохой пайкой. Вряд ли тебя смогут вернуть на родину - достаточно заявить, что ты несовершеннолетний, и законы уже на твоей стороне.

Этим летом по всей Италии прокатилась волна изнасилований. Шесть из десяти преступлений против женщин - на совести мигрантов. Итальянки одни стараются не выходить на улицу по ночам. Роберта, официантка в баре, чья смена заканчивается в два часа ночи, рассказала, что каждая поездка домой для нее превращается в приключение.

- Вместо того, чтобы напрямик пойти к своей автобусной остановке, я трачу полчаса и иду в обход по центральным улицам. Там хотя бы светло, и попадаются полиция и туристы, - жалуется она. - А в моем районе у остановки меня встречает отец с ножом в кармане. Хотя от толпы пацанов из ближайшего центра размещения мигрантов он не спасет.

Резкий рост преступности в Риме признается даже официальными органами. Чтобы не расшатывать ситуацию, данные об этнической принадлежности нарушителей закона они не приводят. Но всем и так все ясно. Подтверждают это и в российском консульстве в Риме: «В 2017 году значительный рост обращений наших граждан, ставших жертвами краж и грабежей. Туристам в Италии следует быть особо внимательными с учетом постоянного ухудшения криминальной обстановки».

НЕДОБРЫЕ СОСЕДИ

Два самых пугающих слова для обычного итальянца сейчас - «чентро аккольенца». Так называют места официального размещения приезжих в административных зданиях и прицерковных строениях. Если в районе появляется такой центр, все, размеренная жизнь местных будет разрушена. Сидеть в четырех стенах мигранты не хотят. Они круглые сутки бродят по району, клянча мелочь, приставая к прохожим и прямо на улице справляя свои естественные нужды. И вечно будут искать повод для недовольства. В один такой центр итальянский ресторан в качестве «социальной нагрузки» поставлял еду. Бесплатно. И как-то в меню оказалась свинина. Приезжие подняли бунт, мол, их специально пытались накормить «нечистым» продуктом.

Но, помимо официальных центров, где места всем не хватает, есть и неофициальные. Мигранты просто силой захватывают здания, парки, лавочки, подземные переходы. Роют землянки, расставляют палатки, сооружают импровизированные кухни. И жизнь вокруг такого места останавливается. Закрываются бары, магазины, перестают ходить нормальные люди. Так рождаются черные дыры, жить по соседству с которыми никто нормальный не хочет. Иногда полиция разгоняет наиболее разросшиеся поселения, но мигранты просто подхватывают свои баулы и находят новое место.

У ПРИЕЗЖИХ ЕСТЬ ПРАВА. И ТРЕБОВАНИЯ

В Риме есть площадь Маслакс. Ее не найти ни на одной карте, ни в одном справочнике. Но именно так в мигрантской среде называют заброшенный автобусный парк на окраине Рима, где ежедневно ночуют сотни приезжих. Без света, без воды, натянув полиэтилен от дождя и готовя еду на кострах. Маслакc - имя молодого мигранта из Сомали, который покончил с собой, не выдержав жизни на улице. Для римского мигрантского сообщества он - символ борьбы за достойную жизнь и равноправие. Борьба за свои права - это новое веяние среди римских мигрантов. Если еще пару лет назад они были рады просто уехать из Африки и попасть в Европу, то теперь уже требуют полной легализации, предоставления жилья и работы. В декабре 25 тысяч выходцев из ближневосточных и африканских стран прошли маршем по столичным улицам, громко заявив о себе и наведя страх на обычных римлян. Жители Вечного города привыкли к манифестациям политиков, футбольных фанатов, антиглобалистов. Но десятки тысяч «понаехавших» смуглых мужчин, заявляющих о своих правах, - это уже слишком.

КСТАТИ

Бизнес на переселенцах

По всей Италии действуют десятки, если не сотни организаций, занимающихся помощью мигрантам. Некоторые действительно работают из лучших гуманных побуждений, для многих же это просто способ заработать. Владельцы гостиниц перестают принимать клиентов и предоставляют свои здания под лагеря для беженцев. И государство им платит за размещение мигрантов, окупая все расходы. А недавно в Риме арестовали владельца квартиры, который в своих трех комнатах поселил сорок нелегалов. И с каждого он брал по сто евро в месяц. Откуда жильцы брали эти деньги - доставали грабежом или еще как - итальянца не интересовало.

ИТОГО

Церковь - за, люди - против

Вообще удивительно, насколько расколото итальянское общество по вопросу мигрантов. С одной стороны, практически любой итальянец в частной беседе не скажет про них ни слова хорошего. Но вот на публике… Итальянцы боятся показаться расистами. Да и любое антимигрантское заявление тут же будет раскритиковано многочисленными правозащитниками.

Отдельно стоит отметить и церковный вопрос. Римская католическая церковь и Папа Римский, который всегда был для итальянцев непререкаемым авторитетом, по миграционной теме не находят понимания у жителей Апеннин. Понтифик не раз призывал к милосердию, даже говорил, что «гражданские права мигрантов важнее национальной безопасности». Его рождественская проповедь была посвящена приезжим, которые «не должны чувствовать, что для них нет места». Но вот на римских стенах стали появляться надписи краской: «Бергольо (так зовут Папу. - Ред.), легко звать гостей на чужую землю!» - с намеком как на аргентинское происхождение понтифика, так и на то, что Ватикан вообще-то независимое от Италии государство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тем временем в Италии началась гонка перед парламентскими выборами в марте. И тема мигрантов - одна из центральных в политической борьбе. Лидер правящей Демократической партии Маттео Ренци старается обходить острый вопрос стороной, ведь это во время его руководства число приезжих росло день ото дня. А вот его оппоненты себя не сдерживают.

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ, «Вперед, Италия!»:

«Даже в самых диких африканских племенах смотрят телевизор, где показывают нашу жизнь. И все они хотят приехать к нам. Не думаю, что правильно давать гражданство тем, кто надевает на женщин чадру. Надо вводить специальные экзамены, чтобы определить, кто достоин стать итальянцем».

МАТТЕО САЛЬВИНИ, «Лига севера»:

«У нас слишком много мигрантов. Не дождусь того момента, когда я выиграю выборы и заполню самолеты, чтобы отправить их всех домой».

ЛУИДЖИ ДИ МАЙО, движение «5 звезд»:

«В первую очередь мы должны разработать систему поддержки итальянских семей. И только уже потом думать о мигрантах».

Рим.

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