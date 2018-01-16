16 Янв. 2018 2018-01-16T12:14:22+03:00

Ксения Собчак в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" 15 января 2018г.. Кандидат в президенты России в редакции "Комсомольской правды" рассказала о Крыме, проклятии 90-х и своих шансах на победу

В эфире Радио «Комсомольская правда» в понедельник, 15 января, на вопросы журналистов «КП» Владимира Ворсобина и Александра Гришина, а также наших слушателей отвечала кандидат в Президенты России Ксения Собчак [видео]

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ЭТО РЕШЕНИЕ ИЗМЕНИЛО МОЮ ЖИЗНЬ

Гришин:

- Ксения, давайте сразу развеем один миф?

Собчак:

- Давайте попробуем. Мифов столько, что не знаю, сумеем ли все развеять.

Гришин:

- Путин является вашим крестным отцом?

Собчак:

- Путин не мой крестный отец. Владимир Владимирович много лет работал с моим папой, когда тот был мэром. Но я тогда была маленькой девочкой. Мне было 7-8 лет.

Редкий случай - не Ксения Собчак пытает кого-то своими острыми вопросами, а ее как кандидата в президенты в студии Радио «Комсомольская правда» пробуют на зуб наши слушатели и политобозреватели «КП» - Владимир Ворсобин (слева) и Александр Гришин (справа).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворсобин:

- Вы – кандидат против всех и хотите привлечь на выборы тех, кто не знает, — за кого голосовать. То есть вы призываете людей выбросить свой голос? Повышается явка, для Кремля — это хорошо, для Навального, призывающего к бойкоту выборов — плохо.

Собчак:

- Позиция Алексея Навального мне кажется неэффективной. И я с вами не согласна по поводу явки. Так как порог явки отменен, выборы будут признаны действительными независимо от того, сколько людей придут на эти выборы. Чем ниже явка, тем больше голосов за Путина. И если ты занимаешь позицию: «я остаюсь дома и не иду на выборы», вступает в ход математика. Если ты свой голос не отдашь за какого-то другого кандидата, то шанс, что его нарисуют, вбросят и отдадут за того, за кого ты не хочешь, повышается на порядок. Я была наблюдателем на думских выборах. Видела, как создаются «карусели», как вбрасывают голоса. Нам обещают, что эти выборы будут чище и прозрачнее. Я надеюсь на это. Им выгодно, чтобы не было громких скандалов.

Ксения Собчак рассказала, почему решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президентаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворсобин:

- Вы решили выдвинуться в президенты. Помните сам момент решения? Что это было – улица, дом, автомобиль, Администрация Президента?

Собчак:

- Этот момент изменил и, я думаю, еще изменит мою жизнь. Я поняла, что в своей профессии я достигла потолка. Я давно занимаюсь политической журналистикой, я чувствовала, что у меня есть силы для того, чтобы заниматься политикой. А о самом моменте решения — это происходило летом, в спорах и обсуждениях вместе с моими друзьями, с моим мужем: мы думали, что нам делать дальше, ведь было очевидно, что Навального не допустят до выборов.

Ворсобин:

- Наш слушатель из Севастополя пишет: «В чем вина жителей Крыма и Севастополя, выбравших свое будущее с Россией? Почему так называемое мировое сообщество не интересуется нашим мнением?». А от себя добавлю - прокуратура начинала проверку вашего заявления о принадлежности Крыма. Это так?

Собчак:

- Да, она продолжается. Но еще раз повторю — я считаю Крым украинским согласно международным договоренностям. Есть международный договор, который был подписан нашей страной. Мы его нарушили. И дальше все, что мы можем, — это обсуждать, как выходить из этой ситуации, обязательно учитывая мнение русских людей, которые живут в Крыму и хотят быть частью России. Но то, что мы выступили агрессивно как страна – это международный факт.

В эфире Радио «Комсомольская правда» на вопросы журналистов «КП» Владимира Ворсобина и Александра Гришина, а также наших слушателей отвечала кандидат в Президенты России Ксения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гришин:

- А ничего, что того государства, с которым мы заключили договор, не существует?

Собчак:

- Что значит «не существует»?

Гришин:

- Там произошел госпереворот.

Собчак:

- Это мы так мстим Украине за то, что она выбрала Европу, а не Россию?! На мой взгляд, великая держава, которой Россия себя считает, не может так себя вести по отношению к соседям. Если бы мы хотели, чтобы Украина была самым дружественным нам государством, нужно было годами выстраивать эту политику. Но мы же не этим были заняты. Мы давали им льготы на газ, копили долги, и, уже понимая, что Украина встает на путь евроинтеграции, вдруг решили: Ах, вот так! Теперь мы будем отнимать территории?!

Ксения Собчак приехала в «Комсомольскую правду», чтобы рассказать, почему она «против всех».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635364" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак приехала в «Комсомольскую правду», чтобы рассказать, почему она «против всех».Стремительная, в красном платье, кандидат в президенты РФ — Ксения Собчак приехала на прямой эфир Радио «Комсомольская правда»

«ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ»

Ворсобин:

- Ксения Анатольевна, в этой студии не так давно сидел Явлинский и говорил примерно те же самые вещи. Сейчас я смотрю статистику по количеству людей, готовых за вас проголосовать. У Явлинского 0,6%, за вас по ВЦИОМу – 0,7%. Эта риторика, будем ее называть антикрымской, она для кандидата в президенты зачем?

Собчак:

- Эти проценты - вранье. Мы провели фокус-группы, куда приглашались люди разного возраста, материального положения, пола, и они показывают совершенно другие цифры. И у меня не антикрымская риторика. Я хочу защищать людей Крыма. И русских людей Крыма.

Гришин:

- От России, да?

Собчак:

- Нет. От того, чтобы они не жили на территории, в которой до сих пор не может быть размещено ни одного международного предприятия. Вот вы говорите: Крым – часть России. А ответьте тогда: почему на территории Крыма нет ни одного отделения Сбербанка? Почему люди не могут нормально выезжать за границу? Или вот например: у нас будет чемпионат мира по футболу — почему в Крыму не проводится ни один матч? Вам рассказать? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк как международный банк оштрафуют и закроют, если он разместит там отделения. Потому что любая международная компания попадет под санкции, если окажется в Крыму. Я не хочу русским людям в Крыму такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой великой страны.

Ксения ответила на звонки радиослушателейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворсобин:

- Дадим слово слушателям. Геннадий из Ленинградской области: Здравствуйте, Ксения Анатольевна. Несмотря на исход выборов, в дальнейшем мыслите ли заниматься политической деятельностью? Кстати, у вас это получается ведь нормально. Второе. Как вы относитесь к проблемам людей с ограниченными возможностями?

Собчак:

- Спасибо за ваш вопрос, Геннадий. Я, конечно же, скажу, что я хочу заниматься политической деятельностью. В этом цель моей кампании. Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Но я считаю, что президентские выборы – это отличная возможность заявить о себе, заявить свою программу и за ближайшие шесть лет выстроить такую систему, чтобы можно было уже реально на следующих выборах уже бороться за власть.

По поводу второго вопроса. Я горжусь тем, что на сегодняшний момент я единственный кандидат в президенты, у кого в предвыборной кампании есть большая часть, посвященная инклюзивному обществу. Это как раз то самое общество, которое, на мой взгляд, нам необходимо построить. Общество, в которое будут включены люди с ограниченными способностями, с инвалидностью, где они станут полноправными членами нашего общества, и для них будут созданы все условия. Под всеми условиями я имею в виду не на бумаге, а в реальности выполняемые требования по заезду инвалидного спецтранспорта, специальных эскалаторов для инвалидных колясок, специальных туалетов, другого уровня пособий по инвалидности, — а не как это сейчас. Потому что на пособие по инвалидности в тысячу рублей невозможно прожить и ухаживать за человеком с инвалидностью. Только через толерантность, через то, что люди с ограниченными способностями будут восприниматься как равные, мы сделаем шаг вперед к цивилизованному обществу.

Полный текст интервью читайте позже, следите за нашей информацией.

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