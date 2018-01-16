Шэрон Стоун рассказала о своем смертельном недуге: «Врачи говорили, что шанс выжить – всего пять процентов»

16 Янв. 2018 2018-01-16T09:33:24+03:00

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Накануне выхода нового сериала «Мозаика» («Mosaic») режиссера Стивена Содерберга Шэрон Стоун дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах со здоровьем. 59-летняя звезда играет в сериале главную роль, и премьера стала поводом для беседы актрисы с журналистами канала CBS. Шэрон вспомнила, как перенесла кровоизлияние в мозг – это случилось 29 сентября 2001 года. По словам артистки, болезнь перевернула всю ее жизнь - врачи чудом вернули ее с того света. Медики тогда предупредили звезду, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта составляют всего пять процентов.

- Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать, - рассказала Стоун. - Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно что то случилось, бум – и я вернулась в свое тело.

Шэрон долго восстанавливалась после болезни - инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, актриса осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - говорит Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.

Шэрон призналась, что после операции она некоторое время вела себя странно. Да и сейчас она иногда позволяет себе экстравагантные поступки. Например, у актрисы есть «свое» дерево.

- Я постоянно разговариваю со своим деревом, - уверяет Шэрон. - И мне кажется, что оно мне отвечает. Оно так приятно пахнет.

На недавнюю церемонию премии "Золотой глобус" Шэрон пришла вместе с сыном Роаном.Фото: REUTERS

Два года назад в интервью журналу Harper's Bazaar Стоун так же затронула тему инсульта и рассказала о своем состоянии после кровоизлияния. По словам актрисы, она чувствовала себя плохо в течение трех дней, прежде чем пошла в отделение неотложной помощи. Там-то и выяснилось, что у нее инсульт. Актриса потеряла сознание вскоре после поступления в клинику.

- Когда я пришла в себя, я спросила у доктора: " Я умру? " И он сказал: "У вас в мозгу кровотечение, - рассказывала Стоун. - Я сказала: "Я должна позвонить моей маме", и он ответил: "Вы правы. Вскоре вы можете потерять способность говорить". Моя мама прилетела из Пенсильвании так быстро, что вышла из самолета прямо в шортах, в которых она копалась в саду. Мне потребовалось два года, чтобы мое тело восстановилось после инсульта.

Шэрон признается, что ей приходится постоянно бороться со своим телом, чтобы выглядеть моложе своих лет и чувствовать себя здоровой. Помимо перенесенного кровоизлияния актриса страдает астмой и диабетом. Тем не менее, Шэрон всегда остается позитивной и жизнерадостной, много снимается и занимается благотворительностью.

Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 17 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (12 лет) и Куинна Келли Стоуна (11 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все, и сейчас Шэрон признается, что ее сыновья – смысл ее жизни.