Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:14:22+03:00

Память об Анпилове всегда будет. Он печатался на страницах газет "Советская Россия", "Завтра". У человека была судьба интересная, своеобразная, иногда даже трагичная. Фото: ТАСС

Яркий политик 90-х годов ушел из жизни в возрасте 72 лет после обширного инсульта [аудио]

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«Вечная память челoвеку, сделавшему челoвекoм меня. 15 января, пересталo биться сердце пламенного коммуниста, эрудита, полиглота, международника, рoдoначальника пoстсoветскoгo и ярчайшегo лидера междунарoднoгo кoммунистическогo движения, oткрывшего для меня Пабло Неруду и Федерикo Гарсиа Лoрку, создавшего партию, объединившую нас всех в трагическом 1991 году, - первую кoмпартию на территoрии пoстсoветскoй Рoссии, - пoсажёнoгo oтца на мoей свадьбе и просто человека с бoльшoй буквы Виктoра Иванoвича Анпилoва», - сообщила на своей странице в Фейсбук экс-депутат Госдумы Дарья Митина

Ему было 72 года.

13 января, перед встречей с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, Анпилову стало плохо. Обширный инсульт. Виктор Иванович попал в реанимацию Института им. Склифoсoвскoгo. В сознание он так и не пришел. Врачи оказались бессильны.

Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов во время шествия лево-патриотических сил в День Защитника Отечества. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Ющенко, депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ:Колонна Виктора Анпилова на демонстрациях протеста держалась особняком

Беседовал Александр ГАМОВ

О лидере "Трудовой России", который скончался 15 января, вспоминает представитель коммунистов

- Александр Андреевич, пришла печальная новость - скончался Виктор Анпилов. Я его знал немного, человек он был необычный. А в вашей памяти он каким остался?

- Впервые я его увидел на митингах протеста в 1993-м, в октябре того же года - особенно. Ну, человек он был такой - достаточно пассионарный. Имел определенный такой характер. После расстрела "Белого дома", точнее, после амнистии его защитникам, которую объявила Госдума, Анпилов неоднократно принимал участие в мероприятиях протеста, которые оранизовывала КПРФ, иногда, бывало, присоединялся к нам.

- Вы имеете ввиду его движение "Трудовая Россия".

- Да, но он при этом всегда старался держаться особняком, отдельными колоннами. Иногда организовывали свою колонну. Но сторонники "Трудовой России" были не многочисленными.

В последние годы я Анпилова не видел. Он так особо не принимал участие в наших мероприятиях. Наверное, у него были какие-то проблемы со здоровьем.

Когда человек умирает - надо в любом случае почтить его память. Тем более, Виктор Анпилов имел своих сторонников. Другое дело, наверное, он не всегда выстраивал взаимоотношения с левыми партиями, видимо, по-своему хотел это выстроить. Но это не всегда получалось.

Поэтому, наверное, "Трудовая Россия" сегодня, к сожалению, не имеет определенного веса. На левом фронте - более молодые, пассионарные люди. Одни политики уходят - на смену им приходят другие.

Но память об Анпилове всегда будет. Он печатался на страницах газет "Советская Россия", "Завтра". У человека была судьба интересная, своеобразная, иногда даже трагичная.

- Насколько мне помнится, он был журналистом-международником...

- Да, он был профессиональным журналистом, но посвятил себя политической деятельности - такой, достаточно протестной.

- Ну, какой-то свой спектр он высвечивал.

- Ну, это был спектр крайне левых. На мой взгляд, у него был потенциал расширить это поле. Но, к сожалению, он осталась в своем каком-то более определенном кругу сторонников "Трудовой России". Но в дальнейшем, как я вижу, это движение не увеличило свои ряды.

Лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов во время марша ветеранов, который прошел спо улицам города до Останкино. Фото ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ БУНТАРЯ

Он поддержал присоединение Крыма к России

...В последние годы (примерно с 2012-го) Виктор Иванович Анпилов отошел от активной политической деятельности и в "Трудовой России" числился Почетный председателем...

А родился он 2 октября 1945 года в Краснодарском селе Белая Глина. Там же в 1960-м окончил среднюю школу. С 1964-го по 1967-й служил в Вооружённых Силах СССР (ракетные войска Прикарпатского военного округа).

После армии поступил на журфак МГУ, который окончил в 1973-м. Судя по биографии. Еще в университете вступил в ряды КПСС.

После окончания МГУ уехал работать на Кубу переводчиком в организациях министерства торгового флота.

С 1977-го по 1984 год Анпилов - комментатор Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984—1985 годах был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 году вернулся на Родину и снова стал работать в Гостелерадио, откуда уволился в 1991 году. Но именно этот период и сам Анпилов, и его коллеги - журналисты- международники считали "самым плодотворным в творческом плане".

В 90-х начинается политическая карьера Анпилова. Он был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы, стал членом фракции коммунистов «Москва». Осенью 1990-го учредил газету «Молния», издававшуюся «Движением коммунистической инициативы».

Москва. 8 апреля 1992 г. Политическая дискуссия между шахтерами и лидером движения "Трудовая Москва" Виктором Анпиловым (справа на переднем плане) во время пикетирования съезда. Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Свое движение "Трудовую Россию" он создал в 1992-м. Я был на нескольких его митингах и собраниях - говорил Анпилов страстно, зажигательно... И толпа его поддерживала.

В октябре 1993-го был ярым защитником "Белого дома". Правда, арестовали его не 4 октября, а только 7-го. Но в феврале следующего года он вышел на свободу по амнистии, которой добилась Госдума.

В 2012-м Анпилов неожиданно поддержал Владимира Жириновского. Свой выбор в пользу ЛДПР Виктор Иванович объяснил тем, что ему симпатично желание вождя этой партии и кандидата в президенты провозгласить парламентскую республику и уменьшить роль президента. Также Анпилов утверждал, что Жириновский, в отличие от Зюганова, «не бронзовеет» на ходу и слов на ветер не бросает.

В 2014 году поддержал присоединение Крыма к России.

За два - три года до смерти Анпилов несколько раз участвовал в программах на федеральных телеканалах, в том числе и у Владимира Соловьева.

13 января 2018 года он был госпитализирован в институт имени Склифосовского с инсультом. Находился в коме. Скончался 15 января 2018 года.

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