Откровенный купальник Волочковой возмутил ее поклонников

16 Янв. 2018 2018-01-16T01:47:02+03:00

Загар Анастасии становится все гуще, а ее бикини - все более соблазнительными. Фото: Инстаграм.

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Мальдивские каникулы Анастасии Волочковой продолжаются: загар балерины становится все гуще, отпускные снимки – все ярче, а бикини – все меньше. И без того крошечные купальники отпускница сменила на модель очень смелого фасона, со стрингами на тоненьких завязочках. Свежей фотографией с отдыха звезда сцены поделилась в Инстаграме:

- Сегодня немного пасмурно... – пожаловалась Настя. - Но этот райский край никакая погода не может испортить. И вам желаю не омрачать свои души негативом, осуждением друг друга, завистью, злобой, непринятием успеха и красоты других. Это такая свобода - жить, как хочется. Мы все имеем на это право. Главное, когда честно и красиво. А я буду вас радовать. Но чтобы радовать вас стройностью моего тела, я много работаю. И делаю это с радостью. Всё для вас.

volochkova_art Сегодня немного пасмурно.. Но этот райский край никакая погода не может испортить.

Смелое бикини Анастасии раскололо ее поклонников на два лагеря. Одни традиционно пеняют балерине за откровенность и советуют купить купальник, в котором нижняя часть прикрывала бы чуть больше тела. Другие считают, что Волочкова – в прекрасной форме, и может выбирать одежду и купальные костюмы любой степени открытости.

О том, как она поддерживает форму в отпуске, Анастасия рассказала ранее в другом посте. Даже на отдыхе балерина сидит на жесткой диете, выбирая для своего рациона салат, диетический суп и морепродукты. От завтрака Волочкова обычно отказывается и вместо приема пищи идет поплавать, либо ест зелень с нежирной заправкой.

Анастасия на отдыхе налегает на салатные листья. Фото: Инстаграм.

- Самый лучший завтрак, - как-то сообщила Анастасия, опубликовав на своей страничке фотографию тарелки с листьями салата. - Обычно на Мальдивах я меняю завтрак на купание в океане и тишину… И вообще, ем раз в день мой любимый острый суп Том Ям.

Анастасия рассказывала, что даже научила свою домработницу в Москве варить ей тайский суп Том Ям и теперь ест его и в России. Кроме ограничений в еде поддерживать форму Волочковой помогают ежедневные тренировки в спортзале отеля.

volochkova_art Когда просто хорошо!

Отдыхать на Мальдивах Анастасия планирует до самого Крещения. 19 января Волочкова собирается вернуться домой, чтобы окунуться в крещенскую купель. Ну а на следующий день артистка отметит очередной день рождения – 20 января ей исполнится 42 года.