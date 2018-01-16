2018-01-16T01:47:02+03:00
Звезды

Откровенный купальник Волочковой возмутил ее поклонников

В Интернете спорят: приличный он или нет [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Загар Анастасии становится все гуще, а ее бикини - все более соблазнительными. Фото: Инстаграм.Загар Анастасии становится все гуще, а ее бикини - все более соблазнительными. Фото: Инстаграм.
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Мальдивские каникулы Анастасии Волочковой продолжаются: загар балерины становится все гуще, отпускные снимки – все ярче, а бикини – все меньше. И без того крошечные купальники отпускница сменила на модель очень смелого фасона, со стрингами на тоненьких завязочках. Свежей фотографией с отдыха звезда сцены поделилась в Инстаграме:

- Сегодня немного пасмурно... – пожаловалась Настя. - Но этот райский край никакая погода не может испортить. И вам желаю не омрачать свои души негативом, осуждением друг друга, завистью, злобой, непринятием успеха и красоты других. Это такая свобода - жить, как хочется. Мы все имеем на это право. Главное, когда честно и красиво. А я буду вас радовать. Но чтобы радовать вас стройностью моего тела, я много работаю. И делаю это с радостью. Всё для вас.

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Сегодня немного пасмурно.. Но этот райский край никакая погода не может испортить.
15883 отметок «Нравится»1442 комментариевInstagram

Смелое бикини Анастасии раскололо ее поклонников на два лагеря. Одни традиционно пеняют балерине за откровенность и советуют купить купальник, в котором нижняя часть прикрывала бы чуть больше тела. Другие считают, что Волочкова – в прекрасной форме, и может выбирать одежду и купальные костюмы любой степени открытости.

О том, как она поддерживает форму в отпуске, Анастасия рассказала ранее в другом посте. Даже на отдыхе балерина сидит на жесткой диете, выбирая для своего рациона салат, диетический суп и морепродукты. От завтрака Волочкова обычно отказывается и вместо приема пищи идет поплавать, либо ест зелень с нежирной заправкой.

Анастасия на отдыхе налегает на салатные листья. Фото: Инстаграм.

Анастасия на отдыхе налегает на салатные листья. Фото: Инстаграм.

- Самый лучший завтрак, - как-то сообщила Анастасия, опубликовав на своей страничке фотографию тарелки с листьями салата. - Обычно на Мальдивах я меняю завтрак на купание в океане и тишину… И вообще, ем раз в день мой любимый острый суп Том Ям.

Анастасия рассказывала, что даже научила свою домработницу в Москве варить ей тайский суп Том Ям и теперь ест его и в России. Кроме ограничений в еде поддерживать форму Волочковой помогают ежедневные тренировки в спортзале отеля.

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Когда просто хорошо!
24996 отметок «Нравится»1102 комментариевInstagram

Отдыхать на Мальдивах Анастасия планирует до самого Крещения. 19 января Волочкова собирается вернуться домой, чтобы окунуться в крещенскую купель. Ну а на следующий день артистка отметит очередной день рождения – 20 января ей исполнится 42 года.

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