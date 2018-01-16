Максим Галкин помог звездам искать носы

16 Янв. 2018 2018-01-16T02:27:11+03:00

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Услышав название новой программы Первого канала «Звезды под гипнозом», можно было бы подумать, что это очередная версия «Битвы экстрасенсов» или «Черно-белого», где люди демонстрируют необычные способности. Но нет, это шоу юмористическое! Формат его придумали во Франции, также оно с успехом прошло на Украине.

Задумка нетривиальная: целую группу знаменитостей вводят в состояние гипноза, а затем шутят над ними, давая нелепые задания.

Съемки шоу проходят в одном из павильонов «Мосфильма». Ведет программу Максим Галкин. Но главным героем является скорее не он, а гипнолог Иса Багиров. Он, кстати, участвовал в шоу «Черно-белое» и «Экстрасенсы против детективов».

В каждом выпуске будет принимать участие около десятка знаменитостей. Они пока не знают, что их ждет, и тревожно переглядываются. Первой «жертвой» становится певица Сати Казанова.

- Вы ничего не осознаете и не понимаете, - обращается к ней Иса и вводит в состояние гипноза. - Вы забудете, какого цвета ваши волосы, овал лица, форму носа. Из памяти все исчезнет. Полностью все забыли. Вдох - и спать!

Далее Сати по сигналу показывают ее же портреты и спрашивают: «Здесь есть твои изображения?» «Какие-то приятные люди, но меня нет», - уверенно отвечает она. Иса снова обращается к Сати: «Сейчас я опять сотру твое представление о том, как ты выглядишь» - и внушает ей, что она похожа на... Аркадия Укупника. «Это твое лицо, твои волосы», - говорит он, показывая фото артиста. Сам Укупник в этот момент сидит тут же, в студии. Вот Казанова видит его и кричит: «Я нашла тебя!» Девушке кажется, что они с Аркадием - разлученные брат и сестра.

Довольно нелепая сцена веселит публику и ведущего. Вскоре Иса возвращает Казанову в нормальное состояние. «Мне хотелось, как в индийских фильмах, плакать, танцевать и кричать», - описала она свое состояние, которое было минуту назад.

Следующее испытание ждало нескольких артистов сразу. Иса вводит их в транс и говорит о том, что все они вдруг остались без носа. В прямом смысле слова - часть лица взяла и потерялась. «Вы начнете искать носы на диване, на полу. Кого-то это расстроит, кого-то рассмешит. Это будет ваша индивидуальная реакция». Далее он дает сигнал, артисты «оживают» - и тут начинается полнейший хаос. Актриса Галина Данилова («Шесть кадров») кричит от ужаса - кажется, в эту секунду она поняла, что ее карьера закончена. Да и с личной жизнью, пожалуй, будут проблемы. Она ползает по студии, находит свой нос на полу и пытается его прикрепить к лицу, словно он сделан из пластилина. «Не держится!» - плачет она от отчаяния. Сати Казановой протягивают зеркало, но она отвечает: «Я не хочу смотреть, это меня травмирует». На диване тихо плачет дочка Валерии Анна Шульгина. К счастью, все это игры разума - и вскоре Иса Багиров выводит звезд из гипноза.

Когда приходит очередь певца Дмитрия Колдуна, к нему подводят зрительницу из зала, Иса внушает обоим: «Вы будете влюблены, как Софья и Алешка из фильма про гардемаринов, не сможете сдерживать свои эмоции». Как только в студии начинает звучать знакомая музыка из картины, Колдун и девушка срываются со своих мест, бегут навстречу друг другу и начинают обниматься. Этот трюк повторят еще много раз, и каждый раз он будет вызывать смех в студии.

Честно говоря, первая реакция - ребята просто придуриваются по сценарию. Артисты же все. Но, похоже, даже артистам так сыграть не под силу. Впрочем, у каждого будет возможность решить, инсценировки ли перед нами или действительно сила гипноза.

В каждом выпуске шоу знаменитости переживут с десяток приключений. Телеведущему Роману Будникову внушат, что он виртуозный вор. Певец Тимур Родригез поверит в то, что провел ночь с незнакомой дамой. А Галина Данилова перевоплотится в тренера сборной России по футболу. Своими глазами увидеть все испытания и посмеяться над звездами телезрители смогут совсем скоро - ожидается, что в эфире Первого канала шоу появится в феврале.