2018-01-16T18:03:14+03:00
Звезды

«Переборщила с пластикой»: поклонники уверены, что 64-летняя Веденеева перестаралась с уколами красоты

Такую реакцию вызвало у читаталей аккаунта актрисы ее свежее фото
Ольга АНТОНОВА
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По мнению поклонников Веденеевой, она несколько перестаралась с уколами красоты.По мнению поклонников Веденеевой, она несколько перестаралась с уколами красоты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяне Веденеевой – 64 года, но поклонники всегда восхищались, как удалось актрисе не утратить свою красоту со временем. Ведь в любом возрасте телеведущая выглядела великолепно. Однако последние фото телезвезды, которые она опубликовала в своем инстаграме, заставили поклонников сожалеть, что их кумир так злоупотребляет косметологическими процедурами. На свежих снимках, где Веденеева запечатлена вместе с Лаймой Вайкуле, читатели инстаграма Веденеевой отметили, что она явно переборщила с уколами красоты.

«Лайма, как всегда, безупречна. Естественная, изысканная. А Веденеева переборщила с пластикой.

«Молодцы, так держать!»,«А на мой взгляд, Веденеева более естественна», «Какие вы обе красивые! Время не властно над вами», «Танечка, вы такая красивая», - написали фолловеры в комментариях.

Кстати, сама Веденеева ответила на комментарии, заявив, что ни она, ни Вайкуле никогда не стремились быть эталоном для других, но старались себя держать в форме. По ее словам, так было всегда - и в советское время, и, тем более, сейчас.

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