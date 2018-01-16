Ученые выяснили, чем различаются мозги креативных людей и обычных

16 Янв. 2018 2018-01-16T20:33:49+03:00

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Творчество - это не только умение написать «Я помню чудное мгновенье» или картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». И в обычной жизни есть место креативу. Почему одна хозяйка с легкостью сделает шикарный ужин из остатков еды в холодильнике, а у другой нежданные гости останутся сидеть голодными? Одни родители способны за пять минут соорудить своему чаду костюм супергероя на новогодний утренник из старых вещей, найденных в шкафу, а у других из года в год кроме «зайчика» с колготками на голове ничего не выходит. От чего зависит способность фонтанировать идеями?

Исследование на эту тему провела группа американских ученых во главе с Роджером Бити из Гарвардского университета. Нейробиологи набрали 163 добровольца и предложили им тест на дивергентное мышление. Это когда одну и ту же проблему надо решить несколькими способами. В частности, участникам эксперимента надо было придумать самые неожиданные способы использования совершенно обычных предметов. Например, что можно сделать с обычным носком? Надеть его на ногу? За этот банальный ответ доброволец получал минимальные баллы. А вот затейник, который предложил соорудить из него фильтр для воды, удостоился «нобелевской премии» от организаторов эксперимента...

Так работает мозг креативного человека

Во время тестов всем участникам провели МРТ-сканирование головного мозга, чтобы измерить приток крови к тем или иным зонам. Выяснилось, что творческое мышление не включается нажатием одного «рубильника». Оно связано со сложным взаимодействием между тремя крупными сетями мозга. Наибольшую активность во время творческих испытаний демонстрировали:

1. левая передняя островковая доля (ее функция - восприятие, самосознание);

2. правая дорсально-латеральная префронтальная кора (ее сфера ответственности - самоконтроль, выбор оптимальных мотивов и мыслей);

3. кора задней части поясной извилины мозга (она отвечает за переключение внимания).

- Упрощенно работу мозга креативного человека можно представить следующим образом, - говорит Бити. - Во-первых, у него с высокой производительностью работает область мозга, ответственная за спонтанное мышление, способность задумываться, мечтать, воображать что-то. Эта сеть №1, она играет ключевую роль в рождении оригинальных идей, она используется во время мозгового штурма. Сеть №2 специализируется на осознанном мышлении, ее задача контролировать интеллектуальную деятельность, оценивать насколько новые идеи адекватны и рациональны. И сеть №3 это механизм переключения мозга из режима спонтанного мышления (генерация идей) в режим оценки.

Ученые отмечают, что у творческого мышления есть одна особенность: эти три сети не могут работать одновременно. Например, при активации режима оценки идей, мозг уже не может изобретать ничего нового. И наоборот.

Вероятно, поэтому талантливых людей частенько заносит. Когда они находятся в состоянии поиска гениальных мыслей, то не способны себя контролировать. Стоит вспомнить хотя бы историю Архимеда, который, принимая ванну, открыл закон гидростатики и с криками «Эврика!» выбежал голый на улицу.

Кстати, определяя тип нейронной архитектуры мозга с помощью МРТ-сканирования, Бити и его коллеги научились довольно точно прогнозировать: обладает тот или иной человек высокими творческим способностями или нет. С одной стороны этот метод дает завораживающие перспективы: ведь можно легко отличить тугодума от «эйнштейна». Но захотят ли люди открывать этот ящик Пандоры?