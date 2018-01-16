2018-01-16T20:33:49+03:00
Наука

Ученые выяснили, чем различаются мозги креативных людей и обычных

Оказывается, вычислить генератора идей можно с помощью метода МРТ-сканирования
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Ученые выяснили отчего зависит способность фонтанировать идеямиУченые выяснили отчего зависит способность фонтанировать идеямиФото: EAST NEWS
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Творчество - это не только умение написать «Я помню чудное мгновенье» или картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». И в обычной жизни есть место креативу. Почему одна хозяйка с легкостью сделает шикарный ужин из остатков еды в холодильнике, а у другой нежданные гости останутся сидеть голодными? Одни родители способны за пять минут соорудить своему чаду костюм супергероя на новогодний утренник из старых вещей, найденных в шкафу, а у других из года в год кроме «зайчика» с колготками на голове ничего не выходит. От чего зависит способность фонтанировать идеями?

Исследование на эту тему провела группа американских ученых во главе с Роджером Бити из Гарвардского университета. Нейробиологи набрали 163 добровольца и предложили им тест на дивергентное мышление. Это когда одну и ту же проблему надо решить несколькими способами. В частности, участникам эксперимента надо было придумать самые неожиданные способы использования совершенно обычных предметов. Например, что можно сделать с обычным носком? Надеть его на ногу? За этот банальный ответ доброволец получал минимальные баллы. А вот затейник, который предложил соорудить из него фильтр для воды, удостоился «нобелевской премии» от организаторов эксперимента...

Так работает мозг креативного человека

Так работает мозг креативного человека

Во время тестов всем участникам провели МРТ-сканирование головного мозга, чтобы измерить приток крови к тем или иным зонам. Выяснилось, что творческое мышление не включается нажатием одного «рубильника». Оно связано со сложным взаимодействием между тремя крупными сетями мозга. Наибольшую активность во время творческих испытаний демонстрировали:

1. левая передняя островковая доля (ее функция - восприятие, самосознание);

2. правая дорсально-латеральная префронтальная кора (ее сфера ответственности - самоконтроль, выбор оптимальных мотивов и мыслей);

3. кора задней части поясной извилины мозга (она отвечает за переключение внимания).

- Упрощенно работу мозга креативного человека можно представить следующим образом, - говорит Бити. - Во-первых, у него с высокой производительностью работает область мозга, ответственная за спонтанное мышление, способность задумываться, мечтать, воображать что-то. Эта сеть №1, она играет ключевую роль в рождении оригинальных идей, она используется во время мозгового штурма. Сеть №2 специализируется на осознанном мышлении, ее задача контролировать интеллектуальную деятельность, оценивать насколько новые идеи адекватны и рациональны. И сеть №3 это механизм переключения мозга из режима спонтанного мышления (генерация идей) в режим оценки.

Ученые отмечают, что у творческого мышления есть одна особенность: эти три сети не могут работать одновременно. Например, при активации режима оценки идей, мозг уже не может изобретать ничего нового. И наоборот.

Вероятно, поэтому талантливых людей частенько заносит. Когда они находятся в состоянии поиска гениальных мыслей, то не способны себя контролировать. Стоит вспомнить хотя бы историю Архимеда, который, принимая ванну, открыл закон гидростатики и с криками «Эврика!» выбежал голый на улицу.

Кстати, определяя тип нейронной архитектуры мозга с помощью МРТ-сканирования, Бити и его коллеги научились довольно точно прогнозировать: обладает тот или иной человек высокими творческим способностями или нет. С одной стороны этот метод дает завораживающие перспективы: ведь можно легко отличить тугодума от «эйнштейна». Но захотят ли люди открывать этот ящик Пандоры?

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