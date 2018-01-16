Любовь ждала в библиотеке?

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:33:35+03:00

Жениться надо лет в двадцать. Чтобы никаких иных воспоминаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Писатель, журналист, автор книги «Девушка за спиной» Илья Казаков продолжает исследовать чисто мужской вопрос «есть ли жизнь после сорока»

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Друг смотрел на меня, а я на друга.

Он был очень грустный. Или даже, скорее, не грустный, а несчастный.

Настолько, что его хотелось прямо сейчас пнуть, потому что мужчина не может сидеть с таким выражением лица.

Конечно, я не выдержал.

- Слушай! Ну нельзя же так. Давай, взбодрись. Выпей что ли…

Ему было немногим меньше сорока. Нормальный, обычный, хороший человек. Только одинокий – ни жены (даже в далеком прошлом), ни детей. Миллионы мужчин хотели бы сейчас оказаться на его месте хотя бы на пару часов. Даже не для того, чтобы почудить, а просто так… Развеяться, отдохнуть. Прожить эти сто двадцать минут для самих себя.

Господи… Мы даже не подозреваем, сколько у нас свободного времени, когда мы одиноки…

- Где? – спросил он все так же грустно, словно белый клоун.

- Да где хочешь, - оживился я.

Не выпивке, а тому, что он реагирует на внешние раздражители.

- Где можно найти нормальную хорошую симпатичную женщину? – сказал друг. – В моем возрасте.

- Да где хочешь, - удивился я. – В метро. В театре. В кафе. В библиотеке, наконец.

Отчасти я его понимал. Каждый новый роман был короче и тусклее предыдущего. Точно детская пирамидка, в которой самое большое и яркое кольцо обязательно надевается на палочку первым. А потом кольца становятся все уже, да и места на палочке остается меньше и меньше.

- Знаешь в чем твоя проблема? – спросил я на эскалаторе. – Ты обязательно сразу любовь хочешь найти. А ты смотри на это как на лотерею: не вытащил счастливый билетик, значит повезет в следующий раз.

Мы спускались в метро, чтобы проверить – можно там найти для него женщину или нет. Одна ему понравилась сразу. Она стояла в центре зала и кого-то ждала.

- Почему все хорошие уже разобраны?

- Мне твое настроение не нравится, - сказал я. – Так ты ее не найдешь. Нытики никому не нужны. Вспомни, ты же веселый был. Подойди, скажи ей что-нибудь, вдруг она подругу ждет?

Подруга опаздывала. Если это, конечно, была подруга.

Я подождал еще минут пять и потащил его к ней. Практически силком.

Он упирался, поначалу. Потом перестал. Но уже было поздно – из поезда вышел мужчина с букетом и подошел к нашей даме. Поцеловал ее, и все сразу ясно.

- Пошли, - бросил друг.

Но я велел ему подождать и подошел к ней. Точнее – к нему.

- Прости, - сказал я вежливо. – Дурацкий вопрос, но мне очень надо. Вы где познакомились?

- В библиотеке, - удивленно призналась она.

У мужчины брови взлетели на лоб. Рука с букетом опустилась, пара листочков упала на пол.

- Ой, - она смутилась. – В театре. В «Ленкоме» …

Друг выслушал меня и спросил:

- Она что, правда не помнит?

- Помнит, - сказал я задумчиво. – Но путает. Театр с библиотекой, одного с другим.

Он вздохнул.

- Жениться надо лет в двадцать. Чтобы никаких иных воспоминаний.