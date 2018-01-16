Любовь ждала в библиотеке?
Друг смотрел на меня, а я на друга.
Он был очень грустный. Или даже, скорее, не грустный, а несчастный.
Настолько, что его хотелось прямо сейчас пнуть, потому что мужчина не может сидеть с таким выражением лица.
Конечно, я не выдержал.
- Слушай! Ну нельзя же так. Давай, взбодрись. Выпей что ли…
Ему было немногим меньше сорока. Нормальный, обычный, хороший человек. Только одинокий – ни жены (даже в далеком прошлом), ни детей. Миллионы мужчин хотели бы сейчас оказаться на его месте хотя бы на пару часов. Даже не для того, чтобы почудить, а просто так… Развеяться, отдохнуть. Прожить эти сто двадцать минут для самих себя.
Господи… Мы даже не подозреваем, сколько у нас свободного времени, когда мы одиноки…
- Где? – спросил он все так же грустно, словно белый клоун.
- Да где хочешь, - оживился я.
Не выпивке, а тому, что он реагирует на внешние раздражители.
- Где можно найти нормальную хорошую симпатичную женщину? – сказал друг. – В моем возрасте.
- Да где хочешь, - удивился я. – В метро. В театре. В кафе. В библиотеке, наконец.
Отчасти я его понимал. Каждый новый роман был короче и тусклее предыдущего. Точно детская пирамидка, в которой самое большое и яркое кольцо обязательно надевается на палочку первым. А потом кольца становятся все уже, да и места на палочке остается меньше и меньше.
- Знаешь в чем твоя проблема? – спросил я на эскалаторе. – Ты обязательно сразу любовь хочешь найти. А ты смотри на это как на лотерею: не вытащил счастливый билетик, значит повезет в следующий раз.
Мы спускались в метро, чтобы проверить – можно там найти для него женщину или нет. Одна ему понравилась сразу. Она стояла в центре зала и кого-то ждала.
- Почему все хорошие уже разобраны?
- Мне твое настроение не нравится, - сказал я. – Так ты ее не найдешь. Нытики никому не нужны. Вспомни, ты же веселый был. Подойди, скажи ей что-нибудь, вдруг она подругу ждет?
Подруга опаздывала. Если это, конечно, была подруга.
Я подождал еще минут пять и потащил его к ней. Практически силком.
Он упирался, поначалу. Потом перестал. Но уже было поздно – из поезда вышел мужчина с букетом и подошел к нашей даме. Поцеловал ее, и все сразу ясно.
- Пошли, - бросил друг.
Но я велел ему подождать и подошел к ней. Точнее – к нему.
- Прости, - сказал я вежливо. – Дурацкий вопрос, но мне очень надо. Вы где познакомились?
- В библиотеке, - удивленно призналась она.
У мужчины брови взлетели на лоб. Рука с букетом опустилась, пара листочков упала на пол.
- Ой, - она смутилась. – В театре. В «Ленкоме» …
Друг выслушал меня и спросил:
- Она что, правда не помнит?
- Помнит, - сказал я задумчиво. – Но путает. Театр с библиотекой, одного с другим.
Он вздохнул.
- Жениться надо лет в двадцать. Чтобы никаких иных воспоминаний.