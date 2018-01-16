Киркоров едет на «Евровидение» с музыкантами из Молдовы

16 Янв. 2018 2018-01-16T19:10:28+03:00

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Накануне Нового года Филипп Киркоров подтвердил «КП», что весной отправится на штурм «Евровидения».

- Песню уже даже написал для одной из дружественных стран. Все готово, - признался «Комсомолке» Филипп Киркоров. - Я согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU (Европейский радиовещательный союз. - Ред.). Кстати, это произошло после скандала с Сережей Лазаревым, когда была несправедливая травля России, очевидная предвзятая оценка его выступления. Я тогда поднял серьезную волну своими заявлениями, потому что возмущавшихся было много. И в EBU произошли изменения. Поэтому я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг. Надеюсь, в этом году Россию наконец оценят по достоинству.

Как выяснилось, артист написал песню «One Lucky Day» для группы из Молдовы «Doredos». Артист рассказал, что познакомился с молодыми музыкантами на конкурсе «Новая волна». И добавил, мол, чувствует, что должен помогать талантам, как ему в своё время помогала Алла Пугачева.