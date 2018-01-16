Корреспондент «КП» получила премию мэра Москвы

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:08:44+03:00

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Премии правительства города Москвы в области журналистики вручаются ежегодно. В этом году награды получили 15 лучших журналистов, среди которых и корреспондент «Комсомолки» Алиса Титко. Нашу коллегу, которая работает в пуле мэра Сергея Собянина, экспертный совет Союза журналистов Москвы оценил за актуальные журналистские материалы о социально-экономической жизни столицы.

В прошлом году Алиса Титко писала о планах по развитию и благоустройству города, о развитии транспортной сети, о городских фестивалях и поднимала социальные проблемы. В частности, о «потребительском экстремизме», узнавала, кто «продавал квартиру Бунина, в которой он начал «Окаянные дни», писала о ходе строительства и открытии парка «Зарядье» возле стен Кремля.

Дипломы и памятные знаки лучшим журналистам 16 января в мэрии Москвы вручал Сергей Собянин.

- Поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздником - десятки тысяч москвичей, которые работают в масс-медиа, это самый большой журналистский пул по стране. Огромное количество новостей именно здесь, в Москве, и значительная часть - это городские новости. Надеюсь, что мы не разочаровали вас в прошедшем году и обеспечивали качественными и интересными новостными событиями, - обратился к журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Искренне поздравляем нашу коллегу Алису Титко с премией правительства города Москвы.