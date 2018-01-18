Дневник Олега Сироты: «За год сыроварня выросла в 5 раз!»

18 Янв. 2018 2018-01-18T00:45:23+03:00

Неутомимый борец за импортозамещение подводит итоги ушедшего 2017 года, а в новом грозится выйти на международный уровень и нанести ответный удар Западу

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«Мы начали варить пармезан! Ура!»

17 января. Поставил точку и душа поет — как, оказывается, много мы сделали! Чтоб никого не томить, просто перечислю:

- Производство за год выросло в ТРИ раза, со 130 кило до 400 кило в сутки! План — к концу году увеличить эту цифру еще в пять раз, до 2 тысяч кг!

- Сыроварня выросла в ПЯТЬ раз, с 300 квадратных метров до 1500. Да, в ней пока еще не всё закончено, но все-таки мы расширились!

- В начале года мы торговали только на сыроварне по выходным, а за 2017 открыли еще 9 точек продаж: 7 на рынках и ярмарках, а также завели 2 магазина в Подмосковье!

- Мы таки начали варить пармезан! Ура!

- За год поголовье на нашей ферме выросло с 3 до 40 коровок. Это, в основном, симменталы - самая сырная порода коров в мире.

- Трудовой коллектив вырос почти в ТРИ раза до 40 человек (это все вместе - сыровары, скотники, водители, продавцы в магазинах, бухгалтера).

- Наши партнеры - швейцарские фермеры, переехавшие в Россию, осилили второй коровник. Первый был на 350 голов коров, еще один на 450 коров построен специально для нас.

Ошибки учли, козу вернули

Позитивных событий вообще было больше, чем неприятных. Мы провели отличный фестиваль импортозамещения на сыроварне. Учли ошибки прошлого года, когда у нас был успех на грани провала. И если в 2016 году приехало 10 тысяч человек, которых мы не смогли принять (у нас была глухая пробка на дороге, вдобавок ко всему, продукция закончилась преждевременно), то теперь отметить с нами годовщину введения санкций приехало больше 30 тысяч. И всё прошло на отлично - за одного битого, как говорится, двух небитых дают!

- Минпромторг РФ принял программу импортозамещения оборудования для производства сыра и уже есть первые результаты: готово оборудование, которое копировали в начале года с помощью немецкого пенсионера Антоныча - его уже закончили делать в уральских кузницах города Златоуста. Будем устанавливать новый котел и пресс с первых числах февраля Он уже приехал с Урала. Но об этом со всеми подробностями позднее.

- Успешно провели уборочную компанию, несмотря на нечеловеческие условия с ежедневными дождями. Она и именно она, а вовсе не встречи с чиновниками и хождения по банкам, принесла мне первые седые волосы в бороде. Если бы не новейшая российская уборочная техника (импортозамещение работает!) вообще бы катастрофа была, но мы благодаря нашим машиностроителям сдюжили!

- Наша сыроварня получила премию «Бизнес-Успех» в номинации «Сельское хозяйство»! Это одна из самых авторитетных предпринимательских премий в России.

- Я расплатился с двумя кредитам на 6 и 8 миллионов рублей и взял еще два - один на 17 миллионов, второй на 10 миллионов. В общем, пока перезанимаю, чтобы переотдать, но обороты растут и я верю в тот день, когда занимать уже не придется.

- Минсельхозом области была принята программа развития сыроварения. Разыграны первые гранты (ура, мы тут тоже выиграли!) сыроварам. Теперь на нас большая ответственность на нас: если у нас получится, программа будет жить и развиваться, может быть будет федеральной, если не получится, завалимся, то программа тоже завалится и никому уже будет не объяснить, что программа хорошая.

- Под Новый год купили еще один трактор «Беларусь». Его собрал кулибин-золотые руки из соседней деревни из различных останков старых тракторов. Трактор, правда, старше меня - он ровесник Олимпиады-80 и Брежнева помнит, но еще бодрячком - бегает и всячески помогает в деле импортозамещения.

- Ах, да! Я таки вернул козу Меркель с Дальнего Востока! Нечего по сафари-паркам прохлаждаться, пока мы тут импортозамещением занимаемся. Пусть работает на благо Родины!

«Чтобы европейцы завидовали!»

Останавливаться на достигнутом не собираемся. Планов, которые я накидал на этот год, - громадье! Итак, что нужно будет сделать:

- Купить еще 60 коров, будет 100.

- Получить кредит в 80 миллионов под обещанные государством 5% (это пожалуй будет самая сложная задача года).

- Построить новый цех с максимальной мощностью 30 тонн молока в сутки, чтобы переработать всё молоко с нашей фермы и фермы калужских швейцарцев.

- Построить суперсовременный сырный погреб. Такой, чтобы даже европейские сыровары завидовали и смотреть приезжали!

- Учесть ваши пожелания и открыть минимум еще 5-7 точек на рынках (больше нормальных площадок физически в Москве и Подмосковье пока нет, хотя тут департамент торговли Москвы грозится еще чуть ли не 15 рынков и ярмарок в этом году организовать), 10 магазинов (3 из них у нас в Истринском районе, а то уж больно земляки обижаются, что нашего истринского сыра в Истре мало).

- В конце года дозреет наш первый пармезан! Как и обещал, всем, кто поверил в этот проект и купил его по предоплате, он достанется по 1000 рублей за кило! Следующие партии ожидаются к новогоднему столу 2020 года.

- Вместе с коллегами по сырному цеху будем регистрировать Союз сыроваров. Пора выходить на другой уровень объединения и взаимодействия!

- В августе, само собой, проведем еще один сырный фестиваль, посвященный четырехлетию импортозамещения! С дегустацией, песнями и плясками!

- Нанесем ответный удар Западу: вовсю прощупываем их рынок и скоро будем экспортировать наш сыр в Европу!

- Ах, да, ну, и главная задача на год - выбрать Владимира Путина президентом! Я же тут подал заявление - хочу стать доверенным лицом, буду стараться с честью нести эту высокую и почетную миссию!