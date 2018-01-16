Французам захотелось царских денег

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:52:58+03:00

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Есть во Франции общественная организация с названием «Международная федеративная ассоциация держателей российских займов». В нее входит около 400 тыс. человек. Их объединяет одно обстоятельно: от своих предков они унаследовали российские царские ценные бумагами.

Президент ассоциации Эрик Санитас недавно заявил европейским журналистам, что его организация собирается судиться с российским правительством. Четыре сотни тысяч французов требуют, чтобы мы заплатили им 53 млрд евро (около 3,6 трлн рублей). Потому, что надо отвечать по долгам Империи.

- Государственный долг не имеет срока давности. Она (Россия — Авт.) должна платить. Таковы правила игры, – цитируют Сантиаса французские журналисты.

Астрономическая недоимка набежала за последние 150 лет. В 60-е годы IXX века в России активно строились железные дороги. Деньги на них брали у инвесторов в обмен на облигации, имевшие госгарантию.

Французы тогда охотно вкладывались в эти российские проекты. По собственным оценкам ассоциации, было инвестировано около 15 млрд франков. Ассоциация сама же насчитала, что сейчас это соответствует 53 млрд евро.

- У претензий французов нет перспектив, - уверен профессор РАНХиГС Петр Коловангин. - Владимир Ленин отказался от всех долгов царского правительства. Логика большевиков понятна — займы делали эксплуататоры. Народу от этих денег ничего не досталось. Поэтому платить по обязательствам бывших хозяев простые люди не должны. Современная Россия — наследница Советского Союза, а не Российской Империи.

После революции Франция национализировала все российские деньги, хранившиеся в ее банках. И частные, и государственные. Тогда и нам неплохо бы получить эти средства назад.

Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченков рассказал, что железные дороги, в которые вкладывались французы, преимущественно строились в Прибалтике и Польше.

- Сейчас это самостоятельные государства, но раньше они были в составе царской империи,— напомнил политолог.

Оленченков считает, что французам лучше требовать долг не у России, а у нынешних членов Евросоюза. Ведь реально именно получили те инвестиции 150-летней давности.

- И к нынешней цене облигаций есть большие вопросы, - считает Коловангин. - Стоимость бумаг определяется котировками биржи. А ни на одном финансовом рынке этих облигаций нет.

И еще: в 1997 году Борис Ельцин подписал с Францией соглашение о царском долге. Мы заплатили 330 млн евро для погашения старых займов. Париж в ответ отказался от всех претензий.

Конечно, частные лица могут судиться самостоятельно. Но с тем же успехом Россия может потребовать компенсацию за сожжение Москвы Наполеоном. Ведь сколько добра тогда погибло! Правда, такие исторические разборки перспектив, практически, не имеют.

Еще 1,5 млрд евро от России требует Бельгия. В этой стране тоже живут потомки инвесторов в царские проекты. Правда, о своих претензиях бельгийцы рассказали еще 10 лет назад. Но с тех пор дело никуда не сдвинулось.