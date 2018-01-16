Конструктор, разработанный ведущим "Очумелых ручек", стал лучшей в мире игрушкой

16 Янв. 2018 2018-01-16T19:57:11+03:00

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Электронный конструктор "Знаток", созданный российскими разработчиками, получил приз в номинации "Лучшая электронная игрушка" на международной выставке в Гонконге. Главный разработчик конструктора и совладелец компании — Андрей Бахметьев, известный как ведущий рубрики "Очумелые ручки" в телепередаче "Пока все дома".

- В России, да и не только, существует огромный разрыв между реальной жизнью и тем, что преподают в школе, - рассказал "КП" Андрей Бахметьев. - И школьникам на уроках очень часто не интересно. Решения этой проблемы у нас нет, не тот уровень, но мы предпринимаем маленькие шаги в сторону сокращения этого разрыва. Сначала мы рассказываем, где в реальной жизни встречается такая задача, чтобы было понятно, зачем это нужно, то есть связь с реальной жизнью. Потом ребёнок собирает схему. И что важно – у него на 100 процентов это получится. Когда получается, ему становится интересно, и здесь мы уже даем задания и объяснение. Это принципиальный момент – сначала практика, а только потом теория. Наоборот - не работает!

Разработка Андрея Бахметьева получила приз на международной выставке в Гонконге

Сами конструкторы рассчитаны на детей разного возраста. Для маленьких есть совсем простые наборы, в которых можно самому собрать фонарик или звуковую схему, а также понять, как работает транзистор. На более сложных уровнях можно собрать радиоприемник или умную машинку. А для самых продвинутых пользователей есть конструкторы, позволяющие добывать альтернативную энергию от ветра, солнца и воды.

- В наших наборах используется самая современная элементная база, - говорит Бахметьев. - Например, "умная машина" может управляться не только по радиоканалу, но и голосом, а также имеет автономный безопасный режим езды. У светофора программируются режимы работы. Ребёнок может собрать цифровые приборы и измерить температуру, уровень шума и освещённости, расстояние, напряжение, сопротивление. В прилагаемых материалах мы пытаемся объяснить почему, если вы поместите себе подмышку три цифровых термометра, то получите три разных значения. А для взрослых такой пример: если вы продаете газ на 50 миллиардов евро, а на границе стоит прибор с погрешностью 0,1%, то в пересчете на деньги эта погрешность составит 50 миллионов евро. Точность важна не только в словах.

При этом все наборы согласуются с тем, что дети проходят в школе — в них есть примеры экспериментов и практических работ, которые соответствуют программе в учебниках физики.

- Ещё одна проблема – люди не хотят читать, люди хотят смотреть, - продолжает изобретатель. - Это объективная реальность, так как чтение не самый быстрый способ получения информации. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому к хорошо зарекомендовавшим себя за 18 лет конструкторам мы добавили учебные пособия в виде мультфильмов.

Сейчас в разработке находятся еще несколько проектов развивающих конструкторов (например, один из них будет посвящен сигнализациям). И без китайских партнеров ничего этого бы не получилось, уверен автор.

- Около 95% производства игрушек сосредоточено в нескольких провинциях Китая, там размещают заказы все страны мира. Увы, это тоже объективная реальность, - признает Бахметьев. - И сейчас на выставке мы вместе с китайскими технологами обсуждали нюансы новых проектов. Но и в России мы не одиноки - начали сотрудничать со STEM-парком при МГПУ. Может получиться заинтересовать будущих учителей физики, ведь наш конструктор облегчит их работу.