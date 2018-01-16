В России подан первый иск к Apple из-за замедления работы iPhone

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:27:00+03:00

В конце декабря 2017 года представители Apple рассказали о том, что компания намеренно тормозит работу предыдущих моделей iPhone‍ Фото: Евгения ГУСЕВА

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Тверской суд Москвы принял исковое заявление к ООО «Эппл Рус» от первого россиянина из-за замедления работы iPhone. Заявителя зовут Ключников А. С. Мужчина требует бесплатно заменить аккумулятор на его айфоне (модель не уточняется) и выплатить моральный ущерб в размере 777 тысяч 777 рублей, рассказала Интерфаксу пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко .

Заявление было подано в суд 16 января. В течение пяти дня суд примет решение о принятии его к производству.

Ранее юристы фирм NLF Group и Lex Borealis заявили о том, что как минимум десять россиян готовы обратиться в суд из-за замедления частоты процессоров в старых моделях iPhone. Они подчеркнули, что в случае успешного разбирательства их число может возрасти до нескольких сотен.

В конце декабря 2017 года представители Apple рассказали о том, что компания намеренно тормозит работу предыдущих моделей iPhone‍. По их словам, умышленное замедление способствует повышению продолжительность работы аккумуляторов и позволяет исключить проблему внезапного отключения телефонов. После этого в США инициировали первые судебные иски против технологического гиганта. Заявители обратили внимание на преднамеренные действия разработчиков из-за стремления получить дополнительную прибыль и потребовали возместить материальный ущерб.