В Тимирязевской академии прошел День открытых дверей

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:08:44+03:00

Школьники и их родители познакомились с работой факультетов и узнали о достижениях вуза

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Встреча с Пушкиным и селфи с чудо-собакой

Суббота в главном аграрном университете страны — РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева — прошла по-будничному людно: на День открытых дверей съехались сотни школьников, их родители и педагоги из разных регионов страны. Удивляли посетителей не только презентацией факультетов, но и большой выставкой в холле. Александра Сергеевича Пушкина, который встречал гостей, посетители без труда угадывали в переодетом студенте по бакенбардам, а вот второй встречающий оказался для многих неузнаваем.

- Климент Аркадьевич Тимирязев, - чинно представлялся хозяин праздника.

Гости с удовольствием фотографировались с "хозяином" академии - Клементом Тимирязевым. Фото: пресс-служба Тимирязевской академии.

И это действительно был праздник. Как положено — с русскими народными песнями, плясками и угощениями. Гости с удовольствием фотографировались на фоне декоративной коровы из искусственного газона, а в спортзале, где проходило знакомство с факультетами, каждый смог сделать селфи с бордоским догом по кличке Буч, питомцем зоофака (эта чудо-собака только с виду грозная, а на деле — добрейшее существо!). Преподаватели и студенты объяснили школьникам правила приема, рассказали о вступительных испытаниях и каким должен быть средний балл ЕГЭ. На стендах факультетов были представлены макеты современной сельхозтехники, новые сорта растений, выведенные в академии, образцы хлеба из разной муки, приготовленные тимирязевскими технологами, чаша изобилия с плодами труда агронома. Внимание мужской половины было приковано к стендам технической направленности, на которых демонстрировалась работоспособность зубчатых механизмов нетрадиционной формы и робототехники. Кроме того, будущим абитуриентам показали аудитории и лаборатории, в которых им предстоит заниматься.ф

На день открытых дверей съехались сотни школьников из разных регионов страны. Фото: пресс-служба Тимирязевской академии.

- Я с детства любил возиться с растениями и поэтому классу к девятому уже точно знал, что буду поступать в Тимирязевку, - поделился с «КП» выпускник из Коломны Захар Константинов. - Мне интересно выводить новые культуры растений, поэтому планирую учиться на факультете агрономии и биотехнологии. Думаю, с поступлением проблем не будет — иду на медаль.

- А меня в первую очередь привлекла территория вуза — я спортсмен, а здесь прекрасная инфраструктура для занятий: бассейн, площадки для футбола и волейбола, теннисный корт, - рассказал выпускник Олег Тамилов, который приехал в академию за 110 километров из Владимирской области. - Кроме того, я считаю, что здесь мне гарантировано трудоустройство — аграрные профессии сейчас не просто востребованы, они на пике.

Студенты - хозяева вуза

Об устройстве Тимирязевки гостям доступно и понятно рассказали на праздничном концерте, где студенты представили не только вокальные и танцевальные номера, но и видеоролики о жизни вуза. Импровизированный поезд проехал по всем «станциям» академии: факультетам, студенческому совету, спортивным секциям и творческим направлениям. Гостям наглядно продемонстрировали, как учащиеся могут реализовать себя в Тимирязевке, а выпускники поделились своими историями успеха.

Звезда зоофака - бордоский дог Буч. Фото: пресс-служба Тимирязевской академии.

- У нас в академии так принято: главный — студент, - отметила со сцены и.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина. - И уже через несколько месяцев вы из гостей станете полноценными хозяевами вуза. Мы многое делаем для того, чтобы вы могли равноправно управлять академией, развивали в себе творческие и спортивные способности. За 152 года из стен университета вышли более 200 тысяч выпускников, которые носят гордое звание воспитанников Тимирязевской академии. Мы являемся базовым учреждением по подготовке кадров для Министерства сельского хозяйства, образования, транспорта, промышленности, а также бизнес-структур. Поэтому наши студенты не просто шагают в ногу со временем — они опережают его. И за это огромная благодарность всему коллективу: от лаборантов до академиков.

Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании. Фото: пресс-служба Тимирязевской академии.

Экзамен на профпригодность

По окончании концерта Галина Золина ответила на вопросы «Комсомолки».

- Галина Дмитриевна, День открытых дверей у вас всегда проходит так масштабно?

- Да, ведь для нас это своеобразный экзамен на профпригодность. Конкуренция среди вузов высока, абитуриентам предлагается широкий выбор. Поэтому мы должны показать будущим студентам весь спектр своих возможностей. Для этого старался большой коллектив — у нас более 3000 сотрудников, 1000 человек — профессорско-преподавательский состав.

Тимирязевская академия уникальна тем, что дает не только аграрное, но и гуманитарное, экономическое образование — нет таких сфер жизни, к которым мы не имели бы отношения. К тому же, за 152 года существования академия зарекомендовала себя как вуз с высочайшей пробой прочности, высочайшим качеством обучения. Контрольные баллы ЕГЭ при приеме мы держим на контроле: только за последний год они повысились с 58 до 62. Таким образом, к нам идут действительно толковые грамотные ребята, немало и медалистов. Тем не менее, по стране средний балл — 68, поэтому нам есть к чему стремиться.

- Сегодня об академии школьникам рассказывали, в основном, сами студенты. Это ведь не случайно?

- Так мы реализуем один из наших главных принципов: равный — равному. Мы создали специальную программу, в рамках которой студенты-волонтеры выезжают в школы и доступным языком рассказывают ученикам, что представляет из себя академия. Мы планируем, что в ближайшем будущем наши ребята будут выезжать в регионы и общаться не только со школьниками и их родителями, но и с учителями. Также мы хотим пригласить преподавателей в стены нашего вуза, провести им полную презентацию, чтобы затем, разъехавшись по стране, они могли с полным понимаем доносить до детей эту информацию.

Оазис в центре Москвы

- Какие направления сегодня развиваются в академии? Ведь Тимирязевка не только сельскохозяйственный вуз.

- Мы по праву гордимся тем, что Тимирязевка — главный аграрный вуз страны. Долгие годы сельскохозяйственное образование было незаслуженно обделено вниманием, в почете были юристы и экономисты. Сейчас колесо истории повернулось в нашу сторону — мы видим, что в России, наконец, востребованы технологи. Мы намерены сделать наш технологический факультет передовым. Интенсивно развиваем инженерное направление, создаем с помощью укрупнения Институты — более самостоятельные единицы, чем факультет, но там и спрос на качество больше. В этой приемной кампании у нас будет еще три новых структуры: Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина, Институт экономических профессий и Институт водного хозяйства, природопользования и мелиорации.

Как и всегда, день открытых дверей в Тимирязевке, собирает полный зал. Фото: пресс-служба Тимирязевской академии.

- Еще один повод для гордости — ваша территория.

- Действительно, предыдущими поколениями руководителей была создана уникальная структура вуза, когда теория и практика находятся в шаговой доступности. Для Москвы это невероятные возможности. Практически в центре города мы занимаем площадь в 550 гектар. Вот класс — а вот зооферма, вот прудовое хозяйство, вот опытные поля. Это великолепные возможности и неповторимая модель аграрного образования.

Мы гордимся своей историей и знакомим с ней каждого студента. Преподаватели-тимирязевцы к тому же были высококультурными людьми: поэты и прозаики, музыканты, коллекционеры, меценаты. В нашем вузе работали великие ученые, стоявшие у истоков научных школ: Николай Иванович Вавилов, Александр Васильевич Чаянов, Василий Прохорович Горячкин, Алексей Федорович Фортунатов, Дмитрий Николавевич Прянишников и многие другие. И я уверена, что сегодня в науке все только начинается — вполне возможно, новые открытия будут связаны с именами ребят, которые поступят в Тимирязевку в этом году.

Только цифры

152 года Тимирязевской академии.

18 000 студентов обучается в настоящее время в Тимирязевке,

из них более 800 иностранных студентов.

14 общежитий академии могут одновременно принять до 10 тысяч человек.

30 университетов и научных центров из 25 стран подписали договор о сотрудничестве с Тимирязевской академией.

12 музеев работают в Тимирязевке, из них 5 входят в категорию уникальных.

1,3 км — протяженность уникальной Лиственничной аллеи на территории вуза - самой длинной в мире.

Кстати

Иногородним студентам в Тимирязевке предоставляется общежитие.

На время обучения студенты получают отсрочку от армии.

Возможность обучения на военной кафедре по программам «Офицеры запаса» и «Сержанты запаса» и получение военной профессии.

Тимирязевская академия реализует образование на основе практико-ориентированных программ.

Следующий день открытых дверей состоится в академии 24 марта.