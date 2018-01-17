У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок

17 Янв. 2018 2018-01-17T00:43:43+03:00

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в третий раз: у звездной пары родилась дочка. Счастливой новостью о пополнении в семействе Ким поделилась в своем блоге.

- Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки, - написала Кардашьян.

Наследницу знаменитых родителей выносила и родила суррогатная мама. В своем сообщении Ким так же поблагодарила женщину, которая помогала им. Как Канье и Ким назвали новорожденную дочь, пока неизвестно. Но, зная их страсть к необычным именам, можно не сомневаться: это будет что-то необычное.

О том, что Кардашьян и ее супруг собираются снова стать родителями, стало известно в июле прошлого года. Звездная пара наняла женщину, готовую выносить их ребенка, за 113 тысяч долларов. Пара заплатила специальному агентству по подбору подходящих для материнства кандидатур 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивали по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч – после рождения ребенка.

У Ким уже есть двое детей: дочь Норт и сын Сейнт.Фото: EAST NEWS

Нанять сурмаму 37-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух прошлых беременностей: после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, это может стать причиной кровотечения после родов. Врачам приходится удалять ее хирургическим путем. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

- Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство, - рассказал источник из окружения пары.

У Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста есть еще двое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт – четыре года.