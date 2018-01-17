Мария Шукшина: Я за беседу по душам, а не обычный треп

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:30:11+03:00

Актер Владимир Коренев и Алевтина Константинова рассказали Марии Шукшиной, как им удалось прожить в любви и согласии вот уже 57 лет. Фото: Первый канал

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«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», - говорил Винни-Пух, и Маша Шукшина следует его подсказке. Теперь она будет вести программу с похожим названием «В гости по утрам». Ее новое детище должно заменить долгожительницу Первого «Пока все дома» - программу, которая летом прошлого года переехала на канал «Россия 1».

Героями программы Шукшиной тоже станут знаменитости - артисты, писатели, спортсмены и музыканты. По задумке актриса будет наведываться в их дома и собирать увлекательные жизненные истории.

- Это будет добрая передача о семейных традициях и человеческих ценностях, которые в наше время, к сожалению, утрачиваются, - говорит Мария. - Я с ностальгией думаю о тех временах, когда семья была на первом месте, когда все держались за нее, пытались сохранить всеми правдами и неправдами. А сейчас к краху семьи относятся достаточно легко и спокойно. Мне же хочется обратить внимание на то, что без семьи не выжить. Она в наше непростое время остается единственной поддержкой и помощью.

Героями программы Шукшиной будут люди в возрасте, умудренные жизненным опытом. В первых выпусках покажут режиссера Светлану Дружинину и ее мужа - оператора Анатолия Мукасея, которые в этом году отмечают 60-летие совместной жизни. Также сняли программу с актером Владимиром Кореневым и его женой Алевтиной Константиновой, которые вместе уже 57 лет.

Фото: Первый канал

- Обе пары совершенно чудесные! Красивые люди - и внешне, и внутренне. Я получила громадное удовольствие от общения с ними, - продолжает актриса. - Говорить о семейных ценностях я собираюсь с людьми, которые знают в этом толк, с парами, которые больше полувека прожили друг с другом. От них хочется услышать советы, взять что-то на заметку и для себя. Все мы сталкиваемся с трудностями - никто ведь легкой жизни не обещал. Так вот от героев нашей программы хочется узнать, как они справляются с проблемами? Как падают и как поднимаются? Это важно слышать от авторитетов, от настоящих личностей. Умные люди плохого-то не посоветуют, да и опыт у них будь здоров! Это только на глянцевой обложке жизнь выглядит красивой и безоблачной, а на самом деле успех имеет цену, и немалую, все достигается потом и кровью. Вот мне и хочется выяснить у моих героев, как они преодолевают искушения и жизненные напасти.

Обсуждение трудностей и проблем не кажется Марии тяжелой темой для утреннего воскресного эфира.

- Я за искренний человеческий разговор, за беседу по душам, а не за обычный треп, - признается Шукшина. - Для меня очень важно, чтобы после просмотра нашей передачи оставалось послевкусие. Это как в хорошем кино, когда выключаешь телевизор, а затем мысленно еще долго возвращаешься к картине. Хочется, чтобы люди хоть немного пытались осознать, зачем они живут, куда идут, а надо ли им это. Думаю, нам удастся найти золотую середину между утренним форматом и глубоким душевным разговором.

«В гости по утрам с Марией Шукшиной». С 21 января по воскресеньям, 10.40, Первый.