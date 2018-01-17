Аэропорт Красноярск: Вылет по расписанию

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:57:35+03:00

В канун нового, 2018 года был открыт новый терминал аэро­порта Красноярск (Емельяново), один из самых больших за Уралом

Изменить размер текста: A A

Церемония открытия венчала собой целый парад запусков новых терминалов, прокатившихся в 2017-м по России с юга на восток. В прошлом году практически друг за другом были сданы в эксплуатацию новые аэро­портовые терминалы в Тюмени, Анапе, Перми и Ростове-на-Дону. Вишенкой на новогоднем торте стало Емельяново.

Воздушные ворота Енисейской Сибири

26 декабря прошлого года состоялась торжественная церемония открытия нового терминала аэро­порта Красноярск, а 27 декабря из него в Норильск уже отправился первый рейс. Одновременно было официально объявлено о переименовании гавани с «Емельяново» в аэро­порт Красноярск. Предложенная губернатором Красноярского края концепция «Енисейская Сибирь» - макрорегиона, включающего в себя территории Тывы и Хакасии как базы для новой индустриализации Сибири и развития восточного вектора, - нашла отражение в обновленном облике аэро­порта Красноярск. Именно поэтому на открытии нового аэро­вокзала в числе почетных гостей присутствовали первые лица этих регионов. Все они единодушно отметили особую роль в развитии авиа­узла Красноярска одного из ключевых инвесторов края Олега Дерипаски, сделавшего ставку на развитие особой экономической зоны вокруг аэропорта.

- Центральными воздушными воротами в Енисейскую Сибирь для жителей Красноярского края, включая Таймыр и Эвенкию, для людей, живущих в Тыве и Хакасии, станет аэро­порт Красноярска, - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс. - Это сложный объект, он был построен в рекордно короткие сроки. И, как вы видите, он отличается тем, что здесь есть сибирская душа.

Визитная карточка Красноярска

Красноярск вся страна знает по десятирублевой купюре, на которой изображен Коммунальный мост через Енисей в центре города. Новой визитной карточкой города может стать вантовая конструкция в виде моста в аэро­порту, защищающая гостей от непогоды и формирующая уникальный облик воздушной гавани. На монтаж металлоконструкций навеса ушло более 550 т металла.

Новый терминал стал по-настоящему технологичным и современным аэро­вокзальным комплексом. Удобство пассажиров обеспечивают 21 лифт, четыре эскалатора, полностью автоматическая система обработки и сортировки багажа. Кроме того, установлено 6 телескопических трапов. Это позволит значительно повысить скорость посадки пассажиров в самолет. Огромная площадь, почти в пять раз больше действующего терминала 1, позволит обеспечить максимально комфортное и безопасное пребывание пассажиров. В новом аэро­вокзале и по его периметру установлено более 500 камер видеонаблюдения. Интеллектуальное программное обеспечение позволит не только фиксировать происходящее, но и обращать внимание сотрудников на подозрительные действия, скопления людей, забытые вещи.

Внушительная площадь нового терминала обеспечивает максимально комфортное и безопасное пребывание пассажиров. Фото: Александр ПАНИОТОВ/пресс-служба администрации Красноярского края

Пункты досмотра багажа оснащены современными интроскопами, снабжены двухуровневой системой поиска взрывчатых веществ. В целом багажная система предполагает пять уровней досмотра, что гарантирует высокую надежность проверки. Пропускная способность системы - более 1500 сумок в пиковые часы нагрузки. Сортировка, в том числе транзитного багажа, также осуществляется в автоматическом режиме.

Развлекать и удивлять

Новый терминал уникален не только по технологическим меркам, но и в части интерьерных решений. В залах ожидания развернулись постоянно действующие художественные экспозиции и фотовыставки, а в элементах декора использованы работы знаменитых красноярцев Андрея Поздеева и Василия Сурикова. Центр терминала заняли - в общей зоне - арт-объект «Лодка», под потолком - космический спутник. На гигантском экране размером 28x8 м будут демонстрироваться имиджевые фильмы о Сибири, ее людях и компаниях, реклама, другая дополнительная информация.

Площадь нового терминала позволит значительно расширить зону питания и привлечь большое число компаний. Это будут заведения в различных форматах, отвечающие любым вкусам гостей аэропорта. Всего в новом терминале планируется открыть 15 заведений общественного питания. Сейчас идет формирование торговых рядов, в которых разместятся книжные и сувенирные лавки, аптека и многое другое. Для специальных групп пассажиров есть оснащенная комната матери и ребенка, игровая зона для детей.

Аэровокзал также полностью подготовлен для маломобильных пассажиров - в нем предусмотрены тактильная разметка, звуковое оборудование для слабослышащих, пандусы и амбулифты. Панно бизнес-зала украшают настоящие мхи, травы и растения.

В планах аэропорта - переоборудование действующего терминала внутренних линий в центр приема официальных делегаций и гостевых групп. Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда Красноярск примет Универсиаду и, как ожидается, город посетят более 178 000 гостей и участников студенческих игр.

Фото: Пресс-служба аэропорта Красноярск

Из чего состоит новый терминал

38 501 кв. м площади заасфальтирован в процессе работы

16 000 куб. м бетона было залито в фундамент терминала

14 077 кв. м фасада остеклено во время работы

4178 свай вбито в основание фундамента

4000 т металла пошло на создание каркаса здания

550 т металла использовано при создании навеса в виде вантового моста

300 км электрического кабеля проложено в здании нового аэро­вокзала

135 т алюминиевых конструкций применено при остеклении фасада

Работа без отдыха

По итогам 2017 года аэро­порт Красноярск занял 14-е место в рейтинге аэро­портов России, обслужив около 2,3 млн. пассажиров. Новый аэро­вокзал станет крупнейшим в Сибири и не имеет аналогов за Уралом. В рекордно сжатые сроки - всего за два года - спроектирован и построен высокотехнологичный объект площадью 58 000 кв. м.

Официальный старт строительству был дан в ноябре 2015 года, когда началась расчистка участка. На месте окруженного деревьями пустыря началось возведение нового объекта.

Работы шли высокими темпами и не останавливались даже в праздничные дни. Ежедневно на строительной площадке в несколько смен трудились до 600 человек и 30 единиц техники. С первых дней к сотрудничеству привлекались краевые компании, что позволило максимально эффективно выстроить рабочий процесс.