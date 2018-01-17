2018-01-17T02:15:09+03:00
Звезды

Виталина Цымбалюк-Романовская потребовала в суде отменить развод с Джигарханяном

Экс-супруга артиста намерена сражаться за свое счастье – или карман?
Ирина СУХАНОВА
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Виталина Цымбалюк-Романовская не собирается отпускать Джигарханяна.Виталина Цымбалюк-Романовская не собирается отпускать Джигарханяна.
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Казалось бы, в истории скандального брака украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и актера Армена Джигарханяна была поставлена точка еще 27 ноября прошлого года. Именно тогда суд официально развел 82-летнего артиста и его молодую жену. Но оказывается, для бывших супругов еще есть возможность отменить расставание и остаться вместе. И Виталина всерьез собирается ею воспользоваться. О намерениях Цымбалюк-Романовской стало известно минувшим вечером в эфире программы «Пусть говорят».

После расторжения брака супругам дается время для того, чтобы оспорить решение суда о разводе. Именно этим обстоятельством и воспользовалась Виталина. Как стало известно ведущему шоу «Пусть говорят» Андрею Малахову, экс-супруга Джигарханяна подала в суд апелляцию, чтобы отменить развод. Цымбалюк-Романовская и раньше заявляла, что может добиться этого из-за ошибки в документах. И вот теперь привела свою угрозу в действие. Зачем – непонятно: даже Армен Борисович не может объяснить логику, которая движет его бывшей женой. Ведь после развода именно Народный артист остался нищим и голым, лишившись трех квартир и всех сбережений. Виталина же теперь – завидная невеста со столичной недвижимостью. Украинская пианистка неоднократно заявляла, что с оптимизмом смотрит в будущее, намерена найти мужчину, выйти за него замуж и родить ребенка. Так зачем же ей отменять развод?

Экс-супруга Джигарханяна подала в суд апелляцию, чтобы отменить развод. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-супруга Джигарханяна подала в суд апелляцию, чтобы отменить развод.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свою версию высказали эксперты в студии: по их мнению, Виталина таким образом хочет разделить долг за ипотеку. Экс-супруга Джигарханяна всегда подчеркивала, что после развода она осталась в крупных долгах – якобы их с Арменом Борисовичем квартира на Молодогвардейской улице Москвы куплена в кредит. И теперь она снова хочет использовать бывшего мужа в меркантильных целях. Именно поэтому, кстати, Виталина до сих пор и не выписала Джигарханяна из спорной квартиры – а вовсе не по доброте душевной, как она любит говорить.

В беседе с Андреем Малаховым Армен Джигарханян рассказал, что встретил Новый год в компании своего кота. У актера до сих пор нет никакой недвижимости.

- У меня нет квартиры. Героиня моего романа все мои квартиры продала, - сообщил Джигарханян Малахову.

Друзья купили Армену Борисовичу квартиру в том же доме на Молодогвардейской улице, где он жил раньше, но пока не оформили ее в собственность артиста - из-за той же пресловутой возможности Виталины подать апелляцию и оспорить развод. Как только пианистка окончательно перестанет считаться его женой, друзья обещают переписать недвижимость на актера.

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