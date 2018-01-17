2018-01-17T02:56:40+03:00
Звезды

"Мое солнышко": Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали детей

Русская теннисистка и испанский певец опубликовали в Инстаграме снимки своих новорожденных близнецов [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет.Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новость о том, что Анна Курникова стала мамой, оказалась неожиданной для всех без исключения поклонников белокурой спортсменки. Теннисистка тщательно скрывала свою беременность, и о том, что у нее и Энрике Иглесиаса родились близнецы, все узнали только спустя пару дней после счастливого события. Ни 36-летняя Анна, ни 42-летний Энрике не комментировали прессе рождение наследников – известно лишь, что супруги назвали девочку Люси, а мальчика – Николас. И вот теперь сами счастливые родители решили приоткрыть завесу секретности: Курникова и Иглесиас поделились в Инстаграме первыми снимками своих детей.

Тон задал Энрике: артист опубликовал в своем микроблоге трогательную фотографию с новорожденным малышом. Кто именно запечатлен на фото – сын или дочка, Иглесиас не уточнил.

- Мое солнышко, - подписал нежный кадр певец. Всего за пять часов снимок собрал почти миллион "лайков".

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Еще одна фотография появилась следом в Инстаграме Анны: Курникова держит на руках крошечного малыша и с материнской любовью прикасается губами к личику новорожденного.

О том, что у Энрике и Анны родились близнецы, стало известно 20 декабря. Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Слухи о том, что Курникова беременна, появлялись с завидной регулярностью все годы ее отношений с Иглесиасом.

- Раз в год обязательно появляется информация, что я вышла замуж или беременна. На самом деле пока никаких новостей нет, все так же, как было, все хорошо, - рассказывала спортсменка год назад. И, как выяснилось, лукавила!

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Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape». Испанский певец не раз заявлял в интервью, что не горит желанием связывать себя узами брака.

- Я не против брака, совсем нет, но когда ты встречаешься с человеком столько лет, ты понимаешь, что не хочешь ничего менять, ведь брак не сделает нас еще ближе и никак не повлияет на наши чувства. Я не вижу смысла в женитьбе, потому что брак не сделает нас счастливее, чем мы есть сейчас, – объяснил Энрике Иглесиас в эфире CBS Sunday Morning.

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