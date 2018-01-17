Стресс: ученые назвали лучший способ справиться с тяжелым состоянием

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:20:33+03:00

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Самый лучший способ справиться со стрессом - легкая ежедневная медитация. В идеале по 20 минут два раза в день. Это поможет избавиться от пагубных последствий стресса, даже если он длительный и протекает в тяжелых формах.

Это выяснили ученные из Университета управления Махариши в Фэрфилде американского штата Айова. Они провели исследование с участием добровольцев - ветеранов войн во Вьетнаме и Персидском заливе, а также вооруженных конфликтов в Сомали, Ирака и Афганистана.

Всего в исследовании приняли участие 50 человек. Все они в в той или иной степени страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

СПРАВКА "КП"

Посттравматическое стрессовое расстройство (оно же «вьетнамский синдром», «афганский синдром» и так далее) — тяжёлое психическое состояние, которое возникает в результате психотравмирующих ситуаций, вызванных военными действиями, сексуальным насилием, тяжелой физической травмой. А также длительными и тяжёлыми болезнями или смертью близких. Такое состояние сопровождается постоянными воспоминаниями и переживаниями, ночными кошмарами, нередко становится причиной суицидов.

Чтобы помочь людям справиться с таким состоянием, ученые предложили участникам исследования дважды в день практиковать 20-минутную медитацию. Параллельно с этим на протяжении всего эксперимента регулярно фиксировались медицинские показатели добровольцев.

Уже через 10 дней ученые отметили первый положительный эффект медитации.

Через месяц у 87% ветеранов наблюдалось снижение клинических симптомов.

Через 90 дней у 37 участников (80%) симптомы снизились до уровня "полное купирование расстройства".

По словам экспертов, трансцедентальная медитация работает на нейрофизиологическом уровне: "Именно это и оказывает такое сильное воздействие, а сама методика позволяет добиться большего эффекта, чем, например, когнитивные методы лечения", - говорит один из авторов исследования профессор Джеймс Грант, и продолжает:

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает в результате психотравмирующих ситуаций, вызванных военными действиями, сексуальным насилием, тяжФото: GLOBAL LOOK PRESS

"Доказательством этого является то, что уже через месяц мы получили выраженное снижение симптомов - четверо из каждых пяти ветеранов, участников нашего исследования, избавились от симптоматики ПТСР»

НА ЗАМЕТКУ

Трансцендентальная медитация - легкая техника медитации, является одной из наиболее широко применяемых и тщательно изученных медитационных техник. Применяется во многих государственных медучреждениях по всему миру, а также в в отдельных школах в Канаде, Великобритании, Нидерландах, Дании, Италии, Израиле, Испании, Ливане, Таиланде, Китае, Индонезии, Австралии.

Cогласно итогам исследования Университета управления Махариши, 20 минут трансцендентальной медитации утром и вечером каждый день - этого достаточно, чтобы облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства без всяких медикаментов. Регулярное медитирование помогает отвлечься от беспокойства, а монотонное повторение мантры и других йогических практик - бороться с многими симптомами ПТСР (повышенной тревожностью, бессонницей, депрессией и гипертонией).

КСТАТИ

Всем известно, как наш организм реагирует на стресс: тело слабеет, давление скачет, энергия на нуле, как у кролика из рекламы батареек. Но что насчет свиста в ушах и регулярных пробежек к "фарфоровому другу"? Это уже серьезный звоночек, намекающий, что вам срочно нужно успокоиться и попытаться расслабиться. Читайте: Девять странных реакций организма на стресс

Медитации утром и вечером каждый день - этого достаточно, чтобы облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройств.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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