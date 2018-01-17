Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:29:50+03:00

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>Новую вирусную программу назвали Skygofree. Ее обнаружили эксперты "Лаборатории Касперского". Оказалось, что новый троян которая поражает устройства, работающие под управлением Android.

"У него полно разных функций, в том числе есть и уникальные, которые мы больше нигде не встречали. Например, он умеет отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат. На практике это значит, что злоумышленники могут начать прослушивать окружение жертвы, скажем, когда она входит в офис или в гости к знакомому финансовому директору", - рассказали специалисты на официальном сайте компании.

Skygofree может подключить зараженный гаджет к Wi-Fi-сети, которая находится под управлением кибераферистов, и позволить им анализировать трафик. Вирус обходит ограничения ОС, которые направлены на экономию энергии и следит за работой таких популярных мессенджеров, как Facebook Messenger, Skype, Viber, WhatsApp.

Кроме того, троян может самостоятельно включать фронтальную камеру и делать снимки, перехватывать звонки и СМС и другие данные, который пользователь хранит в смартфоне.

Для того, чтобы обезопасить себя, специалисты "Лаборатории Касперского" порекомендовали скачивать приложения только из официальных магазинов и установить антивирусную программу.

Кстати, Skygofree назвали одним из самых мощных вирусов для Android. Наибольшее его распространение пришлось на 2015 год.