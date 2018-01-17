Ольга Бузова узнала, что Тарасов завидует ее успеху и теперь дразнит его смелыми фотографиями в купальнике

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

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Когда Ольга Бузова заявила, что отправляется после двух лет непрерывной работы на отдых в Таиланд, поклонники запаслись попкорном: будет шоу! И звезда «Дом-2» не разочаровала. Откровенные снимки в еще более откровенных купальниках, мнимый роман с Тимуром Батрутдиновым, пьяные танцы в клубах, жаркие объятия с малолетними фанатами- полный набор развлечений! Но тут неожиданно пришла новость из заснеженной Москвы: а экс-супруг-то Дмитрий Тарасов оказывается вспоминает Ольгу при каждом удобном случае. Знает ее песни, копирует движения, ставит бывшую нынешней супруги в пример.

Жена одного из друзей Тарасова рассказала об этом на одном из форумоы. Очевидно, что оглушительный успех Бузовой не дает игроку "Локомотива" покоя, ведь о самом Тарасове говорят теперь не иначе как о бывшем муже Ольги.

При этом супруга близкого друга Дмитрия, которая часто общается с футболистом, считает, что и поспешная женитьба на Анастасии Костенко — это всего лишь способ задеть Бузову за живое.

Эта новость, похоже, вдохновила звездную отпускницу и уже утром в ее инстаграме появились свежие фото в откровенных купальниках. Был оттряхнут и возрожден старый хештег: Язнаючтотысмотришь. И ни у кого из поклонников даже не возникло вопроса, к кому обращается певица.

buzova86 Мои родные девочки приехали я самая счастливая спасибо, что вы рядом #buzgirls #Repost @annabuzova Мы на месте на самой лучшей вилле на острове я такой красоты не видела никогда с прошлого года у нас появилась традиция- день рождения сестрёнки вместе только самые родные. Самые близкие я так тебя люблю @buzova86 нет ничего ценнее смотреть на тебя счастливую будь счастлива всегда спасибо тебе за этот рай #накайфе

Ждем следующей серии. Отреагирует ли Тарасов?

Напомним, пара развелась больше года назад, причем разрыв был скандальный. Футболист пришел вечером домой и веле звездной супруги собирать вещи и съезжать из их общей квартиры. Ничего не понимающая звезда плакала, но супруг был непреклонен. Позже выяснилось, что игрок московского клуба больше года к тому времени встречался с моделью из Ростова Анастасией Костенко, и вскоре стал жить с ней. Две недели назад пара поженилась. Говорят, что скоро красавица подарит супругу сына или дочь.

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В последнее время жизнь телезвезды — не сахар. На днях Ольга на днях выступила на концерте «Big Love Show» в Олимпийском, где от перенапряженияупала в обморок. Телеведущая (и новоиспеченная певица) с головой погрузилась в работу, зарабатывая деньги на новую квартиру — ведь после разрыва с мужем она живет в съемных апартаментах и мечтает о собственном жилье. Ольга до сих пор переживает разрыв с супругом, футболистом ДмитриемТарасовым. Но старается не унывать, тем более, что две ее песни попали в топ iTunes, и теперь она вполне может существовать и вне рамок «Дома 2». (подробности)