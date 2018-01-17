Режиссер «Приключений Петрова и Васечкина» собирает деньги на завершение фильма с Константином Лавроненко

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

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На главную роль в этом проекте рассматривались лучшие актеры российского кино: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Константин Лавроненко и другие. Оно и понятно — примерить на себя образ деспотичного демиурга, препарировать тему совместимости гения и злодейства — крутой вызов для любого актера.

Режиссер фильма Владимир Алеников («Приключения Петрова и Васечкина», «Биндюжник и король»), снял картину «Странники терпенья» по собственному роману и при поддержке продюсера Вадима Горяинова. А затем объяснил «КП», могут ли быть границы у творческой свободы и что необходимо для выхода картины в прокат.

- Я начал размышлять над вопросами о взаимоотношениях гениев и морали во время работы над сериалом «Любовь великих» в 90-е годы, - рассказал «КП» Владимир Алеников. - Проект был посвящен историям из жизни выдающихся людей. Играли роли одни и те же люди: Николай Караченцов и Тамара Тана. Так вот выяснилось, что гении, которыми мы восхищаемся, нередко переступали через привычные моральные нормы. И чем больше я об этом думал, тем глубже хотел разобраться.

Главный герой «Странников терпенья» Берг — человек совестливый (Константин Лавроненко)Фото: кадр из фильма

Позже я написал роман «Странники терпения», который в конце февраля будет переиздан. Это необычный триллер, поднимающий разные темы: совместимы ли гений и злодейство, где грань морали, которую можно перейти, каков может быть характер великого человека. А потом появился сценарий, который близок к книге, но не повторяет ее. Он более сжатый и динамичный — по нему и снят фильм. История отношений модного фотографа Андрея Берга (Константин Лавроненко) и молодой глухонемой фотомодели Марины (Майя Сопа).

- Эти вещи обуславливают друг друга? То есть зависит ли масштаб гения от размаха злодейства героя?

- Сложно оценить. Я лишь убедился, что зачастую великие люди отличались абсолютно неприглядным поведением. В личной жизни они выглядели отвратительно. Хотя и оставляли после себя великие произведения. Мне кажется, герои Александра Сергеевича Пушкина — Моцарт и Сальери — заблуждались, говоря о несовместимости гения и злодейства.

Майя Сопа. Фото Елены Мартынюк

- Почему так происходит? Великие не отдают себе отчета в том, что причиняют боль? Или действуют попросту максимально эффективно.

- Они считают, что цель оправдывает средства. Потому что фанатично преданы идее. Главный герой «Странников терпенья» Берг — человек совестливый. И то, что он оставляет в неволе молодую красивую девушку, чтобы она помогала ему в работе в качестве музы, порождает массу рефлексий. Берг встречается с духовником и интересуется, знает ли тот легенду о Микеланджело, который распял натурщика, чтобы изобразить настоящие муки Христа. Герой ищет ответ.

- То есть тема домашнего насилия и сексуального харассмента, как в Голливуде, тоже затронута?

- И это тоже. Но не совсем в таком ключе. Он открывает для нее мир искусства. И влюбляется в ее наивность, неиспорченность, простодушие, взгляд на мир. Чем больше изучает девушку, тем больше влюбляется. С ней же наоборот: Марина очаровывается фотографом, но как только он проявляет агрессию и не пускает ее на волю, начинает ненавидеть. И лишь когда осознает, ради чего все это, прощает.

- Почему главную роль отдали неизвестной польской актрисе?

- Мы перебрали почти всех молодых актрис. И в Москве, и в Петербурге, и других городах. Начали пробовать сербских, польских. И вот нашли Майю Сопа. Было несколько проб: я по скайпу присылал ей задания, она выполняла, записывала на видео и присылала обратно. Потом приезжала в Москву — и мы делали актерские пробы. Считаю, что она справилась. Роль очень сложная, особенно для дебютантки. Она выдает бесконечное количество разных эмоций без слов. И Константин Лавроненко, участвовавший в пробах, сказал, что это то, что нужно.

- Как шла работа с ним? Вносил предложения, правил сценарий?

- Константин — выдающийся профессионал, он с самого начала активно включился в работу. Мы долго обсуждали характер его персонажа. Каждую сцену разбирали подробно. И предложения по сценарию, которые вносил актер, были по делу. Это было сделано корректно и деликатно. Никаких расхождений во взгляде на работу у нас не было. Счастлив, что он снялся у нас.

В основе сюжета - история отношений модного фотографа Андрея Берга (Константин Лавроненко) и молодой глухонемой фотомодели Марины (Майя Сопа). Фото Елены Мартынюк

- Хотя на питчинге Минкульта в заявке были указаны кандидатуры Евгения Миронова и Анатолия Белого — в качестве претендентов на главные роли.

- Были и другие прекрасные артисты, которые хотели сняться у нас. Но кому-то не позволил график, у кого-то не получилось по другим причинам. Никаких отказов не было. Константина Лавроненко мы рассматривали как главного кандидата с самого начала.

- В чем, простите за цинизм, конкурентное преимущество «Странников терпенья»?

- У нас есть особая фишка. Фильм снимался совершенно необычным способом. Обычно картину снимают, исходя из экономических соображений. Идут съемки в доме — никто не будет приезжать туда 10 раз, а за одну-две смены отснимут все сцены из этого дома. То есть кино снимается не по хронологии. Вне зависимости от того, что происходит по сюжету. И так во всем мире. Иначе процесс кинопроизводства был бы бесконечно дорогой.

У нас наоборот — ставка была на вдумчивую, тщательную и кропотливую работу. Мы шли шажок за шажком по сценарию, плавно наблюдая за трансформацией героев. И снимали все сцены именно так, как прописано в сценарии. Последовательно. Такое было впервые в моей жизни. Я настаивал на этом. И продюсер Вадим Горяинов согласился. Нам было это необходимо для соблюдения должного уровня психологизма и драматизма. «Прыгать» по сценарию мы не стали.

- И не разорились?

- Фильм снят и смонтирован. Но есть детали. Грант Минкульта мы выиграли в 2017 году. Моя мечта почти сбылась. Но выделенных денег, как и вложенных Вадимом Горяиновым средств, не хватило, чтобы мы могли закончить все работы. Я шел к созданию этой работы на протяжении многих лет. И он может выйти в прокат уже осенью 2018 г. Но сейчас нам необходима помощь и поддержка зрителей, которые могут поучаствовать в создании фильма на платформе Boomstarter (таким же образом — с миру по нитке — был собран бюджет в 35 миллионов рублей для военной драмы «28 панфиловцев», с успехом прошедший в кинотеатрах — Ред.).

- Заключительный вопрос. Что за гигантский пес стоит в кадре почти в рост с актерами?

- Это важный персонаж. Огромный голубой дог Чарли, который живет у Берга. Его верный друг, добавляющий особую окраску происходящему. Мы выбирали собаку долго. Как и все, что окружает главного героя. Дом, в котором он живет. Старый Бьюик синего цвета, на котором он ездит. Происходящее вокруг этого художника — и, конечно, внутри него — таинственно, необычно и крайне интересно.

Поддержать проект «Странники терпенья» можно на краудфандинговой платформе boomstarter.ru