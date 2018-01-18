Будущее в надежных руках

18 Янв. 2018 2018-01-17T22:45:33+03:00

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В досужих разговорах и в средствах массовой информации два поколения: среднее и старшее, бесконечно обвиняют молодежь в интеллектуальной деградации, рациональности, ничтожности гуманитарных знаний кроме иностранного языка, порче родного языка, сексуальной распущенности и еще в необозримом количестве грехов. Не все обвинения беспочвенны, но неужели грядущее поколение так безнадежно?

«РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»

«Одаренные дети», 2018

Совсем скоро, 19 января в Совете Федераций РФ торжественно наградят более ста школьников из всех российских регионов, работы которых вошли в сборник эссе и сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Началом этого уникального проекта стала инициатива Президента России Владимира Путина, которую он озвучил первого сентября 2017 года во время открытого урока для школьников. Было предложено пофантазировать и создать сочинение, отражающее Россию в 2040-2050 годах. Общественная организация «Одаренные дети» реализовала президентскую инициативу в межрегиональный конкурс, на который было подано более двух с половиной тысяч конкурсных работ изо всех уголков нашей огромной страны. Хотелось бы услышать мнение футурологов и писателей-фантастов о той оценке будущего России, которую дали дети школьного возраста. Уверяю вас, на страницах их работ нет пост-апокалиптического мира и исчезновения национальной идентификации. Зато есть уверенный, неэмоциональный патриотизм и вера в научный потенциал нашей страны. Валентина Матвиенко в предисловии к книге эссе написала, что, по ее мнению, существует необходимость знакомства с изданием максимального круга политиков и сотрудников федеральных ведомств. Стоит прочесть каким видят Россию через 30-40 лет современные школьники, чтобы всерьез прислушаться, ведь именно они - люди будущего. Даже оставляя в стороне тот факт, что издание книги стало воплощением президентской инициативы, читая ее невозможно не удивляться таланту, глубине и яркости изложенных в книге идей и размышлений. Кажется, будущее нашей страны в надежных руках здравомыслящих и талантливых людей. Предлагаю ознакомиться с одним из философских эссе сборника «Россия, устремленная в будущее». Автор работы: Волчков Никита, 2000 года рождения, родом из Калужской области:

«Будущее начинается не с чистого листа, оно является продолжением настоящего. Да, мы живём в примечательное время, где есть умные машины-автоматы, где мир завоёвывает кибернетическое сознание. Но что ждёт нас в будущем? Торжество техники или человека? Безусловно, через 30–40 лет в нашей стране произойдут ещё более серьёзные изменения. Какими ценностями будет обладать идеальный человек будущего? И какие личные качества позволят нам, молодёжи 21 века, занять достойное место в мире?

Размышляя над выбранной темой, я серьёзно задумался над вопросом, что то главное, что сегодняшняя молодёжь должна сохранить и передать будущим поколениям? Как строить свою жизнь, плыть по течению или может безгранично самосовершенствоваться? Жить в соответствии с нравственными критериями: добром и милосердием – по закону чести или во всём искать для себя выгоду? Нам сейчас кажется, что слава, красота, богатство, ум являются главным смыслом жизни. Но это не так. И жизнь заставляет делать свой выбор, и тогда остаётся самое важное и главное. И я думаю, что это честь, совесть, долг, ответственность. Это жизненные ориентиры. Ведь именно эти ценности являются основой общества, качествами, которыми будет обладать идеальный человек будущего. Русский философ Николай Бердяев, размышляя на эту тему, пришёл к выводу, что без настоящих ценностей человек прожить не может.

Очень важно для человека будущего сохранить не только эти ценности, но и историческую память, патриотизм, любовь к отечеству. Надо понимать значимость уходящего прошлого, уважать и ценить традиции народа. Вся многовековая история России подтверждает народную мудрость, что «когда мы едины, мы непобедимы». Современная Россия вернула вновь своё былое величие в мире. Всем миром признана роль нашей страны в избавлении Сирии от террористической угрозы. Восстановлена память о героическом прошлом нашего народа. В числе государственных праздников становится всё более популярным День народного единства, а с Калужским краем связано установление статуса регионального праздника 11 ноября - Дня победоносного окончания Великого стояния на Угре. Ведь с этого времени идёт отчёт самостоятельности и независимости России.

Как важно для человека и, особенно для человека будущего, в любой жизненной ситуации не ожесточиться, не потерять любви к людям. Человек только тогда человек, когда он включает в себя всё человеческое. И жизнь сегодняшнего времени даёт нам много примеров милосердия. Недавно в нашем посёлке всем миром собирали деньги на лечение Анастасии Дроздовой (девочке 6 лет). И заглядывая в будущее, хочется верить, что медицина будет бесплатной. А забота о детях, их здоровье станет главным в жизни взрослых и государства. Конечно, нам не всегда хватает искренности сердца, но человек будущего, наверно, найдёт доброту в своей душе и не будет проявлять агрессию и злобность. Хочется сказать всем: «Не бойтесь делать добро, нам всем от этого станет лучше».

Новая идеология России предполагает, что человек будущего станет активным, целеустремлённым, обладающим рациональным мышлением, творческим, имеющим свои интересы, хорошие профессиональные знания. Физическая сила, здоровье и выносливость, высокий уровень интеллекта, широкий кругозор и через десятки лет будут цениться не меньше, чем сейчас. Это поможет освоить профессии, связанные с робототехникой, медициной, космосом, производством полезных ресурсов. В 21 веке технологическое развитие человечества негативно сказывается на состоянии окружающей среды, поэтому уже сейчас проводится подготовка учёных, способных просчитывать риски природных катаклизмов и предупреждать их. Будет развиваться и сельское хозяйство. Фермеры и агрономы будут востребованы не только на земле, но и в воде. Благодаря современным разработкам, уже сегодня можно создавать подводные сады и фермерские угодья. Хочется верить, что произойдёт возрождение села и в нашем районе. Например, в селе Милотичи, первые упоминания которого относятся к 1594 году, будут восстановлены природные памятники и постройки. Это повлияет на туристическую привлекательность района. Здесь есть, что показать. Село поражает красотой и неповторимостью природы. Это поросший ивами овраг, тенистые аллеи парка английского типа. Но недавно здесь появилась достопримечательность – олени-маралы. Этих животных держат для получения пантов. Люди и сейчас приезжают сюда посмотреть на этих животных, как на диковинку. Любители активного отдыха найдут здесь для себя немало интересного. Ведь человек будущего не только творческий, но и начитанный, энергичный, много путешествующий. Уровень развития современных технологий позволит изменить и школьное образование. Занятия в школе будут транслироваться в онлайн-режиме сразу для огромного количества учеников.

Наряду со всеми переменами возрастает интерес к становлению гражданского общества. Сейчас большинство людей не осознают своих прав, не замечают посягательств на них, с легкостью сами ущемляют права других сограждан. Гражданское общество представляет идеальную модель общественного развития. Позиция настоящего гражданина будущего как раз и отличается тем, что не может быть безразличной и безответственной к тому, что происходит вокруг. Не надо ждать, что кто-то придёт и примет решение. Он будет понимать, что неразрешимых проблем нет, просто на решение некоторых задач нужно больше времени. Важнейшими примерами зрелости гражданского общества являются те инициативы, которые мы проявляем в школе, по месту жительства. Мы учимся в школе защищать и отстаивать свои права и осознанно относиться к обязанностям. Учимся голосовать, со знанием дела избираем президента школы, не безучастны к жизни своей страны, проводим акции, участвуем в волонтёрском движении. Год экологии показал, что всё больше становится инициативных и неравнодушных людей. Школьники, как и все взрослые, принимали участие в акциях «Живи лес», «Марш парков». Примеров благородных поступков в нашей жизни много. Например, от Барятинского района в фестивале-конкурсе «Семья года» семья Ильиченко Галины Владимировны стала победителем. Помимо своих детей, эта семья воспитывает пятерых приёмных детей-сирот, сколько тепла и духовности нужно иметь для этого.

Одним из составляющих элементов идеального человека будущего является становление правовой и правозащитной культуры. Значительная часть и сегодняшней молодёжи способна к быстрому и правильному восприятию своих прав и обязанностей. Но о зрелости гражданского общества говорить пока что трудно, существуют лишь отдельные примеры. И неважно, что вовсе может и не быть таких людей и вы не обладаете всеми этими качествами. Главное, стремиться сформировать в себе эти лучшие качества человека. Задавать себе вопрос: «Как изменить себя?» И никогда не останавливаться на полпути. Важно захотеть стать активным гражданином, взять на себя ответственность за чистоту, красоту, порядок.

У каждого человека есть свой путь и предназначение в мире. Каждого в жизни ждут свои алые паруса, и главная задача состоит в том, чтобы их приблизить. Действительно, будущее за молодыми, им решать, как будет устроен мир. Слова «молодёжь» и «будущее» неразделимы. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, прошедший в Сочи, показал, что молодёжь едина и уверена в завтрашнем дне, имеет большое желание делать что-то важное и полезное для страны. Я тоже верю в славное будущее России и мир на нашей Земле».