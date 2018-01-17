Леонид Ярмольник: Из-за слов о Крыме я стал невъездным на Украину

17 Янв. 2018 2018-01-16T18:19:21+03:00

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У Леонида Ярмольника достаточно достижений и дел. Но, подводя личные итоги года, самым важным событием он назвал появление второго внука Паши. Дважды дедушка объяснил, почему так редко появляется на ТВ, рассказал о главных проектах и объяснил, зачем его теперь круглый год поздравляют «И снова «С Наступающим!».

«Живем с внуками на даче»

- Какими важными событиями запомнится 2017 год?

- Главное - рождение второго внука. Внуки - это мое самое большое счастье. С их появлением я снова смотрю на мир глазами детей, открывая его заново, - это очень интересно. Начинаешь замечать то, чего раньше не замечал; понимать то, чего раньше не понимал, и так далее.

- Часто видитесь с внуками?

- Все свободное время провожу с ними: гуляю, играю. Пока дети маленькие, мы живем все вместе на даче, поэтому видимся почти каждый день.

А что касается работы, то продолжаю играть в спектакле «И снова «С наступающим!», который я очень люблю. Мне не очень нравится слово «антреприза», поэтому, когда мы работали над этим проектом, постарались сделать все, чтобы это была полноценная театральная постановка. Я - щукинец, вахтанговец, и наш спектакль - вахтанговский во всех отношениях. Поставить современную пьесу так, чтобы она заставляла и смеяться, и думать о том, что происходит в жизни, очень сложно. Здесь это получилось. Команда постановщиков одна из лучших: художники - Александр Боровский, Оксана Ярмольник, Дамир Исмагилов, в качестве музыкального оформления звучат Бутман, Башмет и Мацуев, мой партнер Коля Фоменко. Можем уже одной афишей гордиться! На наш спектакль зрители приходят и второй, и третий раз.

- Какие новые проекты намечаются на 2018 год?

- Есть большая затея, которую мы с моим сопродюсером и другом Валерием Тодоровским надеемся осуществить в 2018 году - фильм «Одесса». Мы должны были снять это кино в 2017 году, но не смогли, к сожалению, работать в Одессе. Ищем варианты, как сделать это кино в этом году.

Дочь актера Александра старается не подчеркивать родственных связей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я разочарован в телевидении»

- Что из новинок кино от российских коллег понравилось в ушедшем году? Все «Аритмию» хвалят.

- И «Аритмию», и «Нелюбовь» смотрел. Фильмы очень качественные. Безусловно, мрачные. Хорошее кино о суровой действительности. Если говорить непафосно о сегодняшнем времени, то проблем у нас больше, чем радостей. Страшная история с Украиной противоестественна с точки зрения всего: и политики, и географии, и родственных отношений русского и украинского народов. Она отразилась даже на мне. Из-за моего интервью на «Серебряном дожде», в котором я сказал, что не важно, чей Крым, а важно, чтобы людям стало жить лучше, я стал невъездным на Украину.

- Вы оказались в солидной компании.

- Более чем. Им не нужен Михалков, Говорухин, Райкин, Башмет. Эти запреты могут вводить только сумасшедшие люди. Кому они делают хуже? Своему народу. Не берусь комментировать то, в чем не разбираюсь, но думаю, что вся эта ситуация быстро не разрешится. И это очень расстраивает.

- На ТВ вы появляетесь редко и избирательно. Переболели телевидением или ничего стоящего не предлагают?

- Вопрос разоблачающий скорее не меня, а сегодняшнее телевидение. Если серьезно и по гамбургскому счету, то я относительно разочарован в сегодняшнем телевидении. Вне зависимости от принадлежности программы к тому или иному каналу. Все программы тиражированные, одинаковые, политизированные, идеологически направленные. Я не знаю, как надо с этим бороться. Мне неинтересно телевидение и неинтересен рейтинг, который делается на дешевых нравственно-сомнительных вещах (кто кому и сколько должен, кто с кем живет и т. д.). Так испортили за последние 20 лет зрителя, что ничего другого он не воспринимает. Это не мой гардероб, не моя эстетика. Я сам чаще всего смотрю канал «Культура», там говорят на языке, который я понимаю, и хочу, чтобы на этом языке говорили мои внуки. Мне часто предлагают вести различные проекты, но мне они не подходят. Если бы родилась интересная для меня идея программы, то я бы с удовольствием ее вел. Пока такой идеи нет.

Убийство собаки - шаг к убийству человека

- Вы активно участвовали в подготовке Закона об ответственном отношении к животным. Дело сдвинулось с мертвой точки?

- Последние полгода был на всех заседаниях в правительстве, Госдуме, Совете Федерации, где шла работа над этим законом. Он касается всех сфер взаимоотношений с животными, начиная от животноводства и заканчивая охотой. Я работал над той частью закона, который касается безнадзорных животных, в основном это собаки и кошки (Леонид Ярмольник - председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду», его дочь Александра - соучредитель фонда). Занимаюсь этим вопросом 20 лет. Закон готов. Перспективы принятия хорошие, так как у нас сейчас бойкое предвыборное время. Есть много и сторонников, и противников. Государство тратит много средств на урегулирование вопросов бездомных животных - чипирование, стерилизация, учет собак. Расход этих денег для шустрых, предприимчивых людей становится формой бизнеса и наживы: отмывают деньги, перекладывают из одного кармана в другой, воруют. Эти люди не хотят ничего менять, поэтому делают вбросы в интернет, пытаясь настроить общественное мнение против принятия закона. Придумано очень много, я ратую только за принятие этого закона. Сегодня, если человек убьет на улице собаку, то его даже в полицию нельзя забрать. Я считаю, что убийство собаки - это своеобразный шаг к убийству человека. Поэтому по закону за это должны будут платить большие штрафы, чтобы было неповадно. А иначе мы не воспитаем подрастающее поколение. Считаю, что этот закон нужно принять еще и для того, чтобы большинство людей, которые относятся к животным так, как я, с благодарностью шли на выборы.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

«Дочь никогда не козыряла фамилией»

- В воспитании детей главную роль играет семья. Согласны?

- Безусловно. Меня много раз в жизни спрашивали: как вы воспитали такую замечательную, добрую дочь? Я отвечал: «Я ее, по-моему, ничему не учил никогда... Говорить, что хорошо, а что плохо, - это не очень действенно. Нужно видеть жизнь. Саша видела, как мы живем, кто к нам приходит, слышала, о чем мы говорим. И выросла честным, порядочным, душевно тонким человеком. Фамилией она никогда не козыряла, не хотела особенного отношения к себе. Начиная с детских лет, знакомясь, представлялась просто: «Саша».

- Выбираете, какие мультфильмы показать внуку?

- Есть мультфильмы и фильмы, которые я ему покажу. Но от техники сегодня никуда не уйти. Петя уже в полтора года мог на айпаде нажать нужную кнопку, чтобы выбрать и включить мультфильм. Всегда переживаю, когда он дольше дозволенного времени занят с электронными приборами. Объясняю, что зрение может испортиться, показываю свои очки. Стараемся читать больше книг.