2018-01-17T01:17:22+03:00
Звезды

Русские разлюбили Куршевель: из олигархов кутил только Прохоров

Бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова впервые оказалась на курорте и рассказала «КП», как русские в Куршавеле отмечали новогодние праздники
Алина ЧЕРНОВА
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Светская львица Анна Калашникова впервые оказалась в Куршевеле.Светская львица Анна Калашникова впервые оказалась в Куршевеле.Фото: Соцсети
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Еще лет пять назад старожилы Куршевеля сетовали: мол, российские чиновники бегут из французских Альп. После того как папарацци засняли здесь за кутежом ряд госслужащих и топ-менеджеров, полетели головы. Напомним, тогда освободили от должности руководителя компании «НРК» Анатолия Данилицкого, гражданского мужа певицы Славы. И в этом году многие сильные мира сего предпочли российские курорты, проведя праздники в Сочи, на склонах Роза Хутор. В Куршевеле же по привычке приземлились звезды шоу-бизнеса. Там впервые оказалась и светская львица Анна Калашникова.

- Куршевель был моей мечтой, - поделилась Калашникова. - Курорт представляет собой четыре горнолыжные базы на разном расстоянии от уровня моря - 1300, 1550, 1650 и 1850 метров. И чем выше, тем круче и дороже! Если вы добрались до отметки в 1850 метров, увидите бизнес-элиту и звезд шоу-бизнеса. Гуляя по улицам, я встретила актрису Олесю Судзиловскую, бизнесмена Эмина Агаларова, телеведущую Аллу Михееву, которая катается тут так же часто, как и Михаил Прохоров, благодаря которому эта деревенька и прославилась. Помните эту историю с моделями? Власти Куршевеля тоже помнят и теперь зорко следят за олигархом. Он, кстати, в этом году своим привычкам не изменял. Снял на горе дорогущее шале (в пик праздников цены за домик могут доходить до 200 тыс. евро, после 8 января цены падают). Пригласил подруг. Днем катался с друзьями по склонам, а вечером выбирался в клуб «Монжуар», известный своими ценами и тем, что там танцуют на столах не только красивые модели, но и некоторые представители бизнес-элиты.

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Всем прекрасного начала года привет из Франции! Как проходит ваш второй день нового года?
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По словам Калашниковой, цены на алкоголь в Куршевеле заоблачные. Например, бутылка вина может стоить 95 тысяч евро! Для тонких знатоков в меню приводят не только цену (вторая колонка), но и рейтинг вин по стобалльной шкале Паркера (первая колонка). Фото: Соцсети

По словам Калашниковой, цены на алкоголь в Куршевеле заоблачные. Например, бутылка вина может стоить 95 тысяч евро! Для тонких знатоков в меню приводят не только цену (вторая колонка), но и рейтинг вин по стобалльной шкале Паркера (первая колонка).Фото: Соцсети

Мы тоже там были - зашли в новогоднюю ночь. Но олигарх в этом году ничего из ряда вон выходящего не творил. Танцевал, общался. Михаил был единственным из ярких представителей списка «Форбс», встреченных мною на курорте.

Кстати, питаться в местных ресторанах дорого и не очень вкусно. Цены на алкоголь вообще космические. А он тут льется рекой. А еще поразило, что для девушек, которые приехали в Куршевель ради престижа, не умея кататься на лыжах, есть милое местечко для селфи. По длине склона стоят статуи животных - мишки, динозаврики - на их фоне можно сфоткаться для Инстаграма.

annakalashannakalash
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
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annakalashannakalash
Еще немножко Курша
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