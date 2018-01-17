Внучка Леонида Брежнева: Драгоценности мамы растащили подруги

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:27:26+03:00

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Ее называли любимой внучкой Брежнева. Рождение в семье генерального секретаря ЦК КПСС, казалось, гарантировало безбедную жизнь и счастливую судьбу. Но вышло иначе... Виктория Филиппова умерла 5 января 2018 года в возрасте 65 лет от рака. Внучка генсека жила скромно и никому не говорила, что у нее последняя стадия болезни. Перед Новым годом она попросила привезти к ней дочку Галю, с которой давно не общалась, сказала, что хочет с ней помириться. А вышло - попрощалась… Между тем смерть внучки Брежнева породила неожиданный скандал, о чем нам рассказали знакомые семьи.

Из похорон сделали эксклюзив

- Вика, внучка Леонида Ильича, родилась в семье Галины Брежневой и ее первого мужа, циркового артиста Евгения Милаева, у которого от прошлого брака было двое детей, Наташа и Александр Милаевы, - рассказал «КП» Игорь Щелоков, сын бывшего советского министра МВД и друга семьи Брежневых Николая Щелокова. - Брат и сестра Вики решили никому не говорить о ее смерти. Похоронили ее по-тихому. Никто из знакомых не знал, что она умерла. А я бы, безусловно, пришел проститься с Витусей.

- Я возмущена тем, что произошло, - сказала «КП» актриса Виктория Лазич. - Я дружила с Галиной Брежневой, с огромным уважением отношусь к семье Леонида Ильича и к его внучке Виктории. Я и многие мои знакомые обязательно пришли бы на похороны. Но Милаевы своим молчанием фактически запретили всем, кто любил Брежнева и его семью, проводить в последний путь его внучку! Я была шокирована, когда увидела отпевание в церкви по телевизору. У гроба только трое - Саша и Наташа Милаевы и родная дочка Виктории Галочка. Простите, так хоронят разве что бомжей или преступников! Милаевы отдали этот эксклюзив с прощанием телеканалу, не бесплатно, разумеется. Позвонили на телевидение и попросили помочь им с похоронами. Мы узнали по факту - все, похоронена! Это новые реалии нашего времени, когда даже смерть можно продать. К дочке Виктории Галине у меня нет вопросов, она в неадеквате, еще не отошла от алкогольного синдрома. Эти же Милаевы продали много лет назад интервью Галины Брежневой каналу Би-би-си, выставив ее на посмешище, когда она пьяной танцевала канкан на столе. Виктория была обижена за мать и многие годы не разговаривала с ними.

- Канал Би-би-си вышел тогда на Александра Милаева, - уверяет Игорь Щелоков. - Дали ему и его сестре тысячу долларов, купили ящик шампанского и без предупреждения пришли домой к Галине Леонидовне. Дальше Милаевы ушли, якобы у них дела. Галина Леонидовна выпила с репортерами за встречу, потом еще. И дальше они начинают снимать пьяную женщину. Естественно, после такого Виктория долго не общалась с братом и сестрой.

Первый муж Виктории Михаил Филиппов - статный красавец - очень нравился Брежневу и его жене (на фото - справа). Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/TASS

«Пила, и очень сильно»

Незадолго до смерти Виктория Филиппова дала интервью, которое после ее похорон показали в программе «Пусть говорят». Внучка генсека рассказала об отношениях с дедом, семейных проблемах и о том, почему сдала мать Галину Брежневу и свою дочь Галю в психбольницу.

- С моих семи месяцев я жила с бабушкой и дедушкой на даче, - говорила Виктория Евгеньевна. - Дедушка был очень ласковым человеком. Если бы он не занимал этот непростой пост и не отдавал работе все свое время, то он бы заботился постоянно о внуках... Мне не нравится, когда говорят «последние дни Леонида Ильича». Он просто заснул - и его не стало. А накануне был веселый, как и во все другие дни. Помню, как в тот последний вечер он захотел послушать пластинку, я села на кровать рядом, и мы очень долго слушали песни военных лет. Я поцеловала его на ночь, и он ушел спать. Утром он не проснулся…

Девочку фактически воспитала бабушка - жена генсека Виктория Брежнева. Мать Вики была занята устройством своей бурной личной жизни. С отцом Вики, циркачом Евгением Милаевым, Галина Брежнева прожила пять лет и развелась из-за его измены. Затем последовала череда бурных романов - с фокусником Игорем Кио, звездой балета Марисом Лиепой...

- У мамы были настоящие отношения и чувства с двумя мужчинами - моим папой и Лиепой. Мама была идеальной женой при моем отце: она готовила и убирала сама. Ни единой домработницы тогда не было. Она всю работу по дому делала сама, потому что мой отец так предписал, - рассказала в телеинтервью Филиппова. - Мама была неглупой женщиной, пока не начала пить. Случилось это рано, когда у нее начались отношения с Марисом Лиепой, она начала принимать спиртное. Ему это очень не нравилось. Не сложилось у них, потому что Марис Эдуардович не собирался уходить из семьи.

Потом мама пила. Пила очень сильно. С этим нужно было что-то делать, иначе это бы плохо кончилось. В психбольницу ее определила я - не могла позволить ей умереть под забором. Жить со мной она не хотела. Меня вызывали в дом, где она жила, и сказали: заберите ее отсюда или мы ее выселим. Она и дня не была одна: все время в квартире находились ее подруги, которые слетались отовсюду, и бывали незнакомые люди, с улицы... Поэтому и исчезли, были украдены драгоценности...

На вопрос о том, любила ли она свою маму Галину Брежневу, Виктория Филиппова ответила: «Я любила свое детское представление о ней. Мы с мамой были посторонними людьми, мы редко виделись. У меня была другая жизнь».

«При Горбачеве нашу семью затравили»

Пока был жив дедушка, жизнь Виктории текла благополучно. Проблемы начались после смерти Брежнева. Внучка генсека рассказала, как ее семью травили при Горбачеве. Именно в эту пору Виктория стала жертвой «черных риэлторов» и лишилась недвижимости и денег.

- Квартиру свою разменяла на две маленькие: для себя и дочери, но свою часть денег не получила, - рассказала Филиппова. - Это было горбачевское время. И никто не заступился. Зачем было нас, внуков, травить? Мы были не при политике, страну не грабили. Травили нас, а вместе с нами и наших детей. Мою Галю не принимали в комсомол, выкинули нас из всех поликлиник, отовсюду. В конечном итоге меня сократили - выперли из Госкомиздата. Когда пришел Борис Николаевич (Ельцин. - Ред.), стало легче...

Дочь Виктории Галина спилась и стала бомжем: летом ночевала на детских площадках, зимой - в подъездах. Несколько лет назад Виктория отправила дочь в психиатрическую клинику. Точно так же, как она поступила с матерью Галиной Брежневой.

Леонид Ильич с правнучкой Галей - дочкой Виктории Филипповой. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/TASS

СПРАВКА «КП»

Оба брака оказались несчастливыми

Виктория Филиппова (Милаева) родилась в семье дочери генсека СССР Галины Брежневой и артиста цирка Евгения Милаева. Назвали ее в честь бабушки - супруги Леонида Ильича Виктории Брежневой. Когда девочке было пять лет, родители разошлись. Ее отчимом в дальнейшем был Юрий Чурбанов (генерал-полковник МВД СССР).

После школы Виктория училась в МГУ, но перевелась в ГИТИС. Первый муж - Михаил Филиппов, бывший работник Внешторга. В браке родилась дочь Галя. Второй муж - Геннадий Варакута, генерал-лейтенант КГБ.

Виктория была домохозяйкой, потом работала в Госкомиздате. В горбачевские времена осталась без работы. Чтобы обеспечить себя, стала разменивать квартиры с доплатой. Попалась на удочку «черных риэлторов» и осталась без жилья. Ее единственная дочь Галя бродяжничала. Последние лет десять Виктория жила в Павловском Посаде в доме гражданского мужа Дмитрия.

Дочь определила в психиатрическую клинику. Несколько лет назад Галя вышла из больницы. Квартиру в Москве ей помог выбить один московский депутат, увидев по телевидению репортаж о ее нищенском положении. Незадолго до смерти Виктория Евгеньевна все-таки начала общаться с дочерью. О том, что у матери онкологическое заболевание, ее дочка узнала полгода назад. Оказалось, что у Виктории Евгеньевны поздно диагностировали рак, она знала, что обречена, но держалась стойко.

Похоронена на Новодевичьем кладбище.