Рецепты блюд для приготовления зимой: Кому горяченького?

17 Янв. 2018 2018-01-17T03:13:36+03:00

Отвыкшим от морозов москвичам и нынешняя погода кажется довольно прохладной. Согреться поможет не то, о чем вы сразу подумали, а особо калорийное питание по рецептам блюд для приготовления зимой

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Гороховый суп с копченой рулькой

Этот ароматный питательный суп придется по душе даже тем, кто не любит первое. К тому же его калорийность поможет согреться.

На 4 - 6 порций; 300 ккал/100 г.

НАДО: 1 копченая свиная рулька · 1 стакан желтого гороха · 2 - 3 картофелины · 2 моркови · 2 луковицы · соль · специи.

ГОТОВИМ:

1. Горох на ночь заливаем двумя стаканами воды, затем воду сливаем.

2. Рульку заливаем водой и варим на слабом огне около 1,5 часа. Затем рульку достаем, бульон процеживаем.

3. В бульон закладываем горох и варим до размягчения. Добавляем нарезанный кубиками картофель. Отдельно пассеруем лук и морковь, перекладываем их в суп.

4. Мясо отделяем от кости, нарезаем на кусочки, обжариваем и отправляем в кастрюлю к остальным ингредиентам. Добавляем специи по вкусу и все вместе варим еще около 10 минут.

Ирландское рагу из баранины

Жирное мясо - источник калорий, которые помогут не мерзнуть на улице. А баранина считается одним из самых теплотворных продуктов.

На 4 - 6 порций; 300 ккал/100 г.

НАДО: 1,5 кг баранины · 8 картофелин · 3 моркови · 4 - 5 зубчиков чеснока · 2 луковицы · веточка розмарина · соль · черный молотый перец · 0,5 л бульона или воды · свежая зелень.

Ирландское рагу из баранины Фото: Depositphotos/PhotoXPress.ru, globallookpress.com

ГОТОВИМ:

1. Нарезанное на кусочки мясо быстро обжариваем в сотейнике до румяной корочки. Добавляем нарезанные лук, чеснок, морковь и розмарин. Все вместе продолжаем обжаривать еще 5 - 10 мин.

2. Вливаем горячий бульон, солим, перчим и доводим до кипения. Снимаем пену и убавляем огонь. На медленном огне тушим рагу еще около 1,5 часа.

3. Подаем со свежей зеленью.

Куриный бульон с имбирем

Калорийность этого блюда невысокая. Но питательные вещества, содержащиеся в нем, помогут пережить морозы. А имбирь - еще и профилактика зимних простуд. Итак, рецепт блюда для приготовления зимой:

На 4 порции; 15 ккал/100 г.

НАДО: 0,5 кг курицы · корень имбиря - 10 см · соль · душистый и черный перец · свежая зелень · гренки.

Куриный бульон с имбирем Фото: Depositphotos/PhotoXPress.ru, globallookpress.com

ГОТОВИМ:

1. Очищенную и нарезанную на порционные куски курицу заливаем 2 л воды, доводим до кипения, снимаем пенку и убавляем огонь до маленького.

2. Имбирь очищаем и добавляем в кастрюлю к курице. Туда же соль и остальные специи. Все вместе варим еще около часа. Подаем с зеленью и гренками.

Гуляш из индейки

Индейка в морозы - то, что доктор прописал. Ведь в ней много триптофана - вещества, которое помогает бороться со стрессами, в том числе и с зимними.

На 4 порции; 120 ккал/100 г.

НАДО: 0,5 кг филе индейки · 2 разных по цвету болгарских перца · 2 луковицы · 2 - 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки томатной пасты · соль · черный молотый перец · лавровый лист.

Гуляш из индейки Фото: Depositphotos/PhotoXPress.ru, globallookpress.com

ГОТОВИМ:

1. Филе нарезаем на кусочки и обжариваем до румяной корочки, затем солим.

2. Отдельно обжариваем нарезанные лук, перец, чеснок и морковь.

3. Овощи соединяем с филе, солим, перчим, добавляем примерно 1 стакан воды и тушим на медленном огне до мягкости индейки. За 5 - 10 минут до готовности добавляем томатную пасту и лавровый лист.