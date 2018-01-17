Предпринимателя и его семилетнего сына жестоко убили в Оренбурге

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:54:34+03:00

Силовики разыскивают преступников, совершивших вооруженное нападение на двух человек и спаливших их тела в иномарке [фото]

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- 90-ые возвращаются! Человека убили, - весь Оренбург сегодня взволнован новостью о жестоком убийстве предпринимателя и его маленького сына.

Трагедия произошла рано утром 17 января во дворе многоквартирных домов № 96,98, расположенных на улице Карагандинской в Оренбурге. Неизвестные совершили нападение на 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына.

Оба получили многочисленные ножевые ранения. Трупы погибших были обнаружены в автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Нападавшие решили замаскировать следы преступления и подожгли внедорожник изнутри.

Сотрудники полиции и медики на месте преступления.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Известно, что погибший мужчина владелец бизнесом в сфере автотехнической экспертизы.

Расправившись с предпринимателем и его семилетним сыном, преступники попытались сжечь внедорожник.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Сейчас место происшествия тщательно осматривает следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье «убийство».

Внедорожник Toyota со следами крови.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

- В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, - комментирует старший помощник руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Линькова. - По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.