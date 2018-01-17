2018-01-17T12:54:34+03:00
Происшествия

Предпринимателя и его семилетнего сына жестоко убили в Оренбурге

Силовики разыскивают преступников, совершивших вооруженное нападение на двух человек и спаливших их тела в иномарке [фото]
Ержан УТЕГУЛОВ, КП-Оренбург
Поделиться:
Комментарии: comments37
В Оренбурге произошло жестокое двойное убийство.В Оренбурге произошло жестокое двойное убийство.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ
Изменить размер текста:

- 90-ые возвращаются! Человека убили, - весь Оренбург сегодня взволнован новостью о жестоком убийстве предпринимателя и его маленького сына.

Трагедия произошла рано утром 17 января во дворе многоквартирных домов № 96,98, расположенных на улице Карагандинской в Оренбурге. Неизвестные совершили нападение на 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына.

Оба получили многочисленные ножевые ранения. Трупы погибших были обнаружены в автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Нападавшие решили замаскировать следы преступления и подожгли внедорожник изнутри.

Сотрудники полиции и медики на месте преступления. Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Сотрудники полиции и медики на месте преступления.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Известно, что погибший мужчина владелец бизнесом в сфере автотехнической экспертизы.

Расправившись с предпринимателем и его семилетним сыном, преступники попытались сжечь внедорожник. Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Расправившись с предпринимателем и его семилетним сыном, преступники попытались сжечь внедорожник.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Сейчас место происшествия тщательно осматривает следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье «убийство».

Внедорожник Toyota со следами крови. Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Внедорожник Toyota со следами крови.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

- В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, - комментирует старший помощник руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Линькова. - По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В новом спин-оффе "Звездных войн" покажут знакомство Хана Соло и Чубакки
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн
Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат