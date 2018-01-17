Лимузины «Кортеж» уже испытываются на закрытом полигоне

17 Янв. 2018 2018-01-17T21:30:21+03:00

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Первые образцы проекта «Кортеж» уже поступили в Федеральную службу охраны, обеспечивающую безопасность первых лиц страны. Как стало известно «КП», в Гараж особого назначения (ГОН) они попадают в закрытых контейнерах, сами машины уже испытываются на секретном полигоне. В конце прошлого года ФСО были переданы лимузин представительского класса и седан. А до начала марта ГОН должен пополниться еще на 16 автомобилей.

- Это лимузины, седаны и минивены в различных комплектациях, - сообщил министр промышленности Денис Мантуров. - Тестовая эксплуатация новых машин продолжится до мая.

А всероссийская «премьера» президентского «Кортежа» может состояться уже на инаугурации президента.

Модели автомобилей проекта "Кортеж" в помещении НАМИ. ФОТО Сергей Субботин / РИА Новости

Точные характеристики президентского лимузина не раскрываются, однако известно, что разработчик - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» - предусмотрел несколько модификаций. Спецтранспорт комплектуется двигателями, мощностью 250 (4 цилиндра), 650 (8 цилиндров, и 850 (турбированный 12-цилиндровый мотор) лошадиных сил. Внедорожники будут оснащаться 6-цилиндровым двигателем. На всех машинах устанавливается 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. В минимальной комплектации, по оценкам Дениса Мантурова, машина будет стоит 6-7 миллионов рублей.

При наличии желания и возможностей сможете почувствовать себя даже президентом. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Хотя понятно, что президентский вариант с бронекапсулой, которая выдерживает даже выстрел из гранатомета в упор, стоить куда дороже. Поэтому, конечно, всему чиновничьему аппарату раскатывать губу на автомобили проекта «Кортеж» не стоит. Это штучные образцы для первых лиц государства. Как в свое время известные «ЗиЛы»-«членовозы», которые в СССР были доступны только чиновникам ранга не ниже министра. К тому же, сегодня государевы люди в закупках служебных машин ограничены определенным лимитом. И даже самая дешевая комплектация новых авто в него не вписывается.

В минимальной комплектации машина будет стоить 6-7 миллионов рублей. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Зато «гражданские» вариации «Кортежа» будут доступны всем желающим.

- С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки, - сообщил глава Минпромторга. - Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные. Никаких ограничений на продажу не будет.

Либой каприз за ваши деньги, как говорится. При наличии желания и возможностей сможете почувствовать себя даже президентом.

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