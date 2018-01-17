Алексей Ягудин уходил от жены к Саше Савельевой

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:49:49+03:00

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Татьяна Тотьмянина получила травму - сломала ногу, выступая на новогоднем ледовом представлении. Ногу фигуристке загипсовали, но она не стала отменять заранее запланированный отпуск. С мужем Алексеем Ягудиным и дочками Татьяна улетела в Бангкок. Во время прогулок Тотьмянина с помощью мужа передвигается на инвалидной коляске, так как доктора рекомендуют полный покой для поврежденной ноги.

Пока семья отдыхает, телезрители узнают их семейные тайны из программы НТВ «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир 17 января. Передачу записали до того, как Татьяна получила травму.

Алексей Ягудин признается, что столичные красотки не отказывали ему во взаимности, но ни с кем из них он не строил серьезных планов. А «зацепила» его Татьяна Тотьмянина (неприступностью в том числе). Ягудин не случайно семь лет не делал предложение Тотьмяниной - взял её в жены только после рождения второй дочери. Хотя влюблен был серьезно, но у пары были препятствия на пути в ЗАГС.

Ягудин вспомнит, как уходил на 9 месяцев от Тотьмяниной к солистке группы «Фабрика» - Саше Савельевой. Это был красивый, но короткий роман. Алексей вернулся к Татьяне.

Ягудин и Тотьмянина оказывается хотели родить только девочек и ради выбора пола своих будущих детей готовы были идти на эко. Олимпийские чемпионы покажут зрителям НТВ свой дом в Подмосковье и особняк во Франции, где они проводят много времени - их старшая дочь ходит в школу за рубежом.

Алексей Ягудин вспомнит, сколько боли он вытерпел ради олимпийского «золота»: он выходил на лед с врожденной травмой ноги. Ягудин обожает «вторую маму» Татьяне Тарасовой. Ради побед ему приходилось много работать на льду, порой доставалось от любимого тренера. «Бах рукой с кольцами... По щеке кровь... «Ой, Лешечка, кровь...» - вспоминает тренировки Алексей. Фигурист считает, что все жертвы были оправданы.

Алексей не общается с отцом, который никогда не интересовался его жизнью: «Последний звонок от него был в 2003 году. Год спустя после моей победы на Олимпиаде позвонил поздравить». А Татьяна со слезами на глазах поделиться своей болью: родной отец появился в жизни фигуристки лишь после трагической смерти её мамы в автокатастрофе, и лишь для того, чтобы поделить наследство.

«Секрет на миллион» с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной в субботу, 20 января, в 17:00 на НТВ