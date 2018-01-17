Угроза глобального расчеловечивания - главный вызов, стоящий перед миром

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:50:30+03:00

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Оборотной стороной колоссальных возможностей, которые дают информационные технологии, стало стремление части человечества преобразовать уже не окружающую среду, но себя самого. Что вызывает всеобъемлющий шок.

Среди прочего эта трансформация проявляется как расчеловечивание, дегуманизация, наблюдаемые на Западе: сексуальные извращения как «новая норма», агрессивно навязываемая всем обществам и всем поколениям, оборачивающаяся торговлей детьми ювенальная юстиция, поощрение исламского терроризма, поддержка нацизма (пока украинского) и насаждение русофобии на государственном уровне, отказ от реальности в пользу самой оголтелой пропаганды в духе средневековой «охоты на ведьм», чудовищная жестокость милых и добрых поодиночке людей... Список можно продолжать долго, но входящие в него явления - не помутнение сознания, а результат трансформации уже не только общества, но и личности в соответствии с требованиями информационных технологий и под их влиянием.

Эти технологии создают возможности новых рынков, но, чтобы создать эти рынки и начать на них зарабатывать, приходится отказываться от многого из того, что мы привыкли считать человеческим.

Информационные технологии открывают перед бизнесом новые горизонты получения прибылей за счет кардинального изменения поведения человека, его представления о допустимых нормах, по сути дела – за счет его дегуманизации, расчеловечивания.

Вакханалия разного рода поведенческих отклонений (порой переходящих в психиатрические) и их провозглашение «новой нормой» во многом вызваны интересами бизнеса: новые нормы поведения открывают новые рынки потребления, приносящие прибыль.

Это уже обнажило ценностный, непреодолимый разрыв между русской и западной цивилизациями, превративший в последние три года рутинную конкуренцию в подлинный взрыв ненависти и непонимания.

Западная цивилизация в ее нынешнем виде создана капиталом как инструмент извлечения прибыли. И, когда оказалось, что для ее увеличения нужно трансформировать человека, вылепить из него, как из пластилина, нечто совершено иное, а порой и шокирующее (ведь то, что мы полагаем извращениями, создает новые рынки и меняет потребительское поведение), - западная цивилизация, существующая ради денег, не испытала и тени сомнения.

Русская цивилизация, при всей нашей жестокости друг к другу, исходит из первичности не прибыли, но человека. Деньги для нас – необходимое, но всего лишь подтверждение справедливости своих действий и образа жизни. И когда оказалось, что ради денег надо расчеловечиться, мы не увидели здесь ситуацию выбора точно так же, как не увидел ее Запад, - но с противоположным результатом: при всех наших недостатках и даже пороках, мы остались людьми.

Валдайская речь президента Путина 2013 года, провозгласившая наше право и обязанность жить по своим ценностям, была именно об этом. Повод был ничтожным - неприятие гомосексуальной пропаганды среди детей (как и в целом их сексуального развращения): пусть сначала дорастут до 18 лет, а уже потом делают с собой все, что взбредет им в головы и другие части тела. Российское общество даже не осознало, что этой речью зафиксировало принципиальное, ценностное отличие от Запада, - зато тот понял это хорошо, ответив организацией украинской катастрофы и возрождением государственного нацизма как единственно действенного инструмента уничтожения русскости.

Чтобы сохранить себя, надо от обороны переходить в наступление, создавая глобальные структуры, которые будут опираться на традиционные ценности так же, как глобальные спекулянты опирались на ценности либерализма.

Однако перед этим надо осознать, что расчеловечивание в соответствии с потребностями информационных технологий не является ни социальным прогрессом, ни объективной неизбежностью. Точно так же сохранение человеческих качеств, пусть даже и сокращающее емкость рынков, не является обреченной на провал попыткой цепляться за отжившее прошлое. Ведь социальный прогресс возникает не из подчинения изменившейся внешней среде, а из преобразования ее в соответствии с потребностями не личности, но человечности, которую она может в себе и не воплощать.

Капитуляция перед изменившимися внешними условиями, толерантность к ним отнюдь не означает гарантии успеха – ни для общества, ни для индивида. Классический пример – ледниковый период: подчинившиеся изменению внешних условий человеческие племена либо вымерзли, либо откочевали в теплые края, где и прожили с весьма умеренным прогрессом вплоть до прихода колонизаторов. И лишь оставшиеся, не подчинившиеся неблагоприятным условиям, а сопротивлявшиеся им, ценой чудовищных усилий и жертв (абсолютно бессмысленных с точки зрения рукопожатных общечеловеков, перенесись они в ту реальность) научились добывать и сохранять огонь, охотиться на животных и одеваться в их шкуры, - и дали тем самым начало современной цивилизации.

Сравнение нынешнего технологического вызова с тогдашним природным правомерно: подобно тому, как первобытный человек жил в «первой», естественной природе, а человек индустриальной эпохи – во «второй», технологической, образованной транспортной и энергетической инфраструктурой, мы во многом живем уже в «третьей» природе – в ментальной инфраструктуре, созданной социальными сетями и технологиями формирования сознания.

И подчинение новым требованиям изменившейся внешней среды, как и в ледниковый период, отнюдь не гарантирует ни прогресса, ни даже выживания. Более того: как мы видим по на глазах начавшему вымирать Западу (население США растет за счет рождаемости мигрантов), в отличие о нас не испытавшему геноцида либеральных реформ, и по самоубийству Европы с помощью принципиально не интегрируемых «беженцев», подчинение объективным требованиям и расчеловечивание означает не созидание новой цивилизации, а лишь уничтожение старой под благовидными предлогами прогресса и прибыли.

В наше парадоксальное время консерватизм становится революцией, дремучие суеверия просыпаются на передовой науки, замшелая старина несет захватывающие дух новации, жестокая справедливость - добро, а неприятие отклонений рождает цветущее (а не заведомо бесплодное) разнообразие.

Потому что на повестке дня вопрос: или самоуничтожение человечества в силу подчинения беспощадным внешним требованиям, или наш прогресс и выход на невероятный, не предсказуемый ныне уровень – через сопротивление неприемлемому, в какие бы одежды радикальной новизны оно ни рядилось.

Ключом к будущему является не изменчивость, а культурная матрица – и неимоверное везение Русского мира заключается в специфике русской культуры, уникально и неистребимо сочетающей самые дефицитные качества современного человечества: творчество, склонность к технологиям, гуманизм и мессианство. Главным сегодня становится наличие воли, единственно способной повернуть этот ключ, - не только для себя, но для всего человечества.

Альтернатива – уничтожение, и отнюдь не одной лишь России, но человеческой цивилизации как таковой.