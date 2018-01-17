2018-01-17T21:17:03+03:00
В мире

В Великобритании появился министр по борьбе с одиночеством

Пост главы необычного ведомства заняла 42-летняя незамужняя Трейси Крауч
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments12
Трейси знает, что значит быть одинокойТрейси знает, что значит быть одинокойФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Последнее кадровое назначение в британском правительстве удивило даже самих англичан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй придумала новый пост для борьбы с одиночеством, поручив это дело незамужней 42-летней Трейси Крауч, которая до недавних пор трудилась замминистра по вопросам спорта и гражданского общества. Уж кто-кто, а Трейси знает, что значит быть одинокой. Ее бойфренд, работающий диджеем в клубе, обещал ей жениться, но так этого и не сделал. Женщина впоследствии родила, так и оставшись с девичьей фамилией.

Таких судеб миллионы (не только в Англии), но пока одни утыкаются дома в подушку и льют по ночам слезы, другие становятся министрами одиночества.

Мэй официально заявила, что хочет бороться с этой проблемой на государственном уровне (сама премьер-министр замужем - и уже 27 лет).

- Нужно помогать преодолевать одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких - то есть тем, кому не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом, - закончила свою мысль Тереза.

Новая должность числится при министерстве здравоохранения и была рекомендована парламентской комиссией по вопросам борьбы с одиночеством (оказывается, и такая существует). Многие теперь гадают, какие еще должности могут появиться в Британии. Например, министр по овсяной каше, которую так любят жители королевства. Или по прочтению Шекспира. Или по английскому юмору...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Павел КЛОКОВ

 
Читайте также
В Госдуме не исключают, что плененный ИГ* в Сирии казак может находиться на подконтрольной США территории
Депутат Виктор Водолацкий сообщил, что российская стороны готова к переговорам об его освобождении, однако точной информации о местонахождении Романа Заболотнего нет
Новости 24