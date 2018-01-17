Андрей Луговой: Соколов не был главой службы безопасности Березовского

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:58:55+03:00

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ответил на вопросы «Комсомолки» о громких задержаниях ФСБ, которые прошли 16 января и коснулись, в частности, Сергея Соколова, которого называли охранником олигарха Бориса Березовского

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- В связи с чем появился ваш запрос на имя генпрокурора?

- Я в запросе своем от 9 января 2018 года Сергея Соколова я не упоминал. Главная суть моего запроса на имя Юрия Чайки — проверка информации о связи ряда сотрудников правоохранительных органов Самарской области с ОПГ «Законновские». Мне поступили соответствующие обращения граждан. Фамилии Соколова в моем запросе не было. В сообщениях СМИ, возможно, мое обращение связывают с этим именем из-за того, что вместе с Соколовым был арестован некий Антошин. Это бывший сотрудник службы безопасности «Тольяттиазот». У него и были тесные связи с рядом сотрудников подразделения по противодействию экстремизму, которых я упоминал в своем запросе.

- То есть Соколов попал в длинную цепочку…

- Я бы не хотел сейчас это комментировать. Я не нахожусь внутри расследования. Я направил в Генпрокуратуру запрос - и жду ответа в течении 30 дней. Если действия по задержанию, о которых сообщили СМИ, связаны, в том числе, с моим запросом — отлично. Если нет, но это помогло следствию — тоже хорошо. Я думаю, там и месяца не хватит, чтобы досконально все проверить.

- Арест Соколова может быть если не прямым, то косвенным результатом вашего запроса?

- Не могу ничего на этот счет сказать.

- Но вы же хорошо знакомы с Соколовым?

- Да, знаком. С 1994 года. Но с 1999 года по настоящее время почти не общался, несмотря на то, что он мне звонил неоднократно. Предлагал какие-то проекты. Я его видел один или два раза в каких-то телевизионных шоу. Никаких особых, да вообще никаких отношений у нас не было.

Я не могу ничего предполагать, конспирологировать.

И поймите: Соколов никогда не был ни начальником службы безопасности Бориса Березовского, ни его охранником. Он был директором и владельцем компании «Атолл», которая оказывала определенные услуги Березовскому. Ряд охранных услуг, но в большей степени услуги по незаконному съему информации.

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