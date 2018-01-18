Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом: «Он говорил, что я напоминаю ему дочь Иванку»

18 Янв. 2018 2018-01-18T02:00:29+03:00

По словам Стефани, она познакомилась с Трампом на турнире по гольфу для знаменитостей в 2006 году. Фото: REUTERS/Соцсети.

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Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, дала интервью журналу InTouch Weekly, в котором раскрыла интимные подробности свидания с Дональдом Трампом. На откровения Стефани потянуло еще шесть лет назад, в 2011 году, однако издание решило напечатать скандальное интервью только сейчас. Таким образом журнал отреагировал на появившуюся новость о том, что адвокат Трампа в 2016 году, в разгар предвыборной компании, заплатил труженице индустрии для взрослых 130 тысяч долларов за молчание. Позже пресс-служба Белого дома опровергла эту информацию.

По словам Стефани, она познакомилась с Трампом на турнире по гольфу для знаменитостей в 2006 году. Пропустив с фигуристой блондинкой пару стаканчиков, миллиардер пригласил ее к себе в номер отеля. Раскованная Стефани не отказалась. Дональд, к слову, к тому времени уже был счастливо женат на Мелании, их сыну Бэррону шел третий месяц.

- Секс с ним был как по учебнику, - сообщила порноактриса. – Ничего сумасшедшего. В одной позиции, то, что ты ожидаешь от человека его возраста.

Стефани в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед любовной сценой Стефани предупредила Трампа, чтобы он даже не думал предлагать ей деньги.

- Хотя при этом я думала, что если бы он заплатил, то это была бы очень большая сумма, - говорит актриса. После акта страсти Дональд попросил девушку подписать ему диск с ее порнофильмом.

Как уверяет Стефани, после свидания в отеле Трамп принялся названивать ей каждые 10 дней. Медиамагнат обещал снять ее в одном из своих телешоу и осыпать деньгами.

- Как-то он сказал, что я напоминаю ему его дочь Иванку – такая же умная и красивая, - говорит порноактриса.

Дональд говорил, что Стефани напоминает ему дочь Иванку - такая же умная и красивая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стефани и Дональд встречались еще год – он приглашал ее к себе в Башню Трампа или устраивал свидания в отелях. В 2007 году Трамп сказал, что не сможет снять ее в своем шоу, и интерес девушки к состоятельному поклоннику моментально угас. По словам актрисы, Дональд продолжал названивать ей и предлагать встретиться вплоть до 2010 года, правда, все реже и реже.