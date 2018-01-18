Как снизить вдвое налог на квартиру

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:26:15+03:00

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Получив осенью платежки с налогом на свои квартиры, многие наши граждане пришли в недоумение. Ладно, размер налога вырос из-за того, что теперь рассчитывается по кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости. Но откуда такая стоимость взялась, которая иногда в разы превышает ту, по которой квартиру реально продать в кризис?

Такое письмо счастья получил и наш постоянный читатель Юрий. Его далеко не новую трешку, расположенную в пределах столичного третьего транспортного кольца, оценили в 39 миллионов рублей. Соответственно и налог пришел под 30 тысяч. Показалось многовато, но он все честно заплатил.

А потом нашел старую публикацию «КП» о том, как законным путем оспорить кадастровую стоимость. И, пока другие выпускали пар, ругаясь по этому поводу в социальных сетях, начал действовать. И добился того, чтобы ему снизили эту самую стоимость, исходя из которой рассчитывается налог, на 46%, то есть почти вдвое!

- Процедура оспаривания оказалась достаточно несложной и заняла примерно две недели, - поделился Юрий с «КП».

Почему оценка оказалась завышенной? С методикой расчета кадастровой стоимости есть проблемы, что признают практически все специалисты. Пока рынок был на подъеме, она, как правило, отставала от реальной рыночной. А в кризис, когда цены на столичное жилье просели, у многих получилось наоборот: кадастровая стоимость, с которой рассчитывается налог, явно превышает рыночную. Но законы позволяют гражданам самим попытаться восстановить справедливость и то, что им понасчитали, - оспорить, обратившись в специальную комиссию при Росреестре. Процедура эта хотя и достаточно тягомотная, но, как показывает опыт нашего героя (см. «Памятку «КП»), вполне работающая.

- Сейчас оспорить кадастровую стоимость стало проще, - делится Юрий. - Раньше при больших расхождениях требовалось экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков, а оно очень дорого стоит - общие затраты выходили в 30 - 40 тысяч рублей. Теперь нужен только отчет оценщика о рыночной стоимости квартиры, что в разы дешевле. В конце ноября мы с женой отнесли документы в комиссию при Росреестре. А в середине декабря нам уже пересчитали кадастровую стоимость по новой - 21 миллион вместо 39.

Плодами своих трудов Юрий, правда, сможет воспользоваться только с 2018 года.

Именно тогда нам придут платежки с налогом на квартиры за 2017 год, и вот его Юрию рассчитают уже исходя из более низкой кадастровой стоимости.

Смысл в этом есть.

- Пока никто не чешется, а зря: налоги ведь еще будут расти, - справедливо замечает Юрий.

И правда, сейчас налог на имущество (квартиры, дома, гаражи) рассчитывается еще не по полной кадастровой стоимости. Законодатели предусмотрели переходный период - чтобы не ошарашить граждан новыми реалиями так уж сразу: суммы будут увеличиваться постепенно, примерно на 20% в год. Москвичи налог по рыночной схеме платят второй год. И те суммы, которые надо было оплатить в конце 2017 года, - это пока примерно 40% от полной суммы, что мы увидим в платежках в 2020 году.

Эксперты по нашей просьбе подсчитали: если бы наш читатель ничего не предпринял, то в 2018 году получил бы платежку, где значилось бы уже больше 40 тысяч рублей налога, а к 2020 году сумма могла бы увеличиться и до 70 тысяч. А так Юрий заплатит почти вдвое меньше (см. «Памятку «КП»).

Новая, пересмотренная стоимость будет использоваться при расчете налога до тех пор, пока в столице не проведут очередную кадастровую переоценку - уже в общегородских масштабах и по инициативе московских властей. Тогда начнут действовать уже ее результаты. Но есть вероятность, что следующая переоценка будет проводиться уже по усовершенствованной методике и с оглядкой на обращения по поводу завышенной кадастровой стоимости.

Памятка "КП"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Зачем нужна оценка, которую потом надо оспаривать?

Этим вопросом задаются не только простые граждане. Сами оценщики признают, что методика, по которой рассчитывается кадастровая стоимость, не учитывает многих рыночных факторов. Да и вообще оторвана от рынка, поскольку устанавливается по придуманной чиновниками методике и к тому же еще долго утверждается и передается из инстанции в инстанцию.

Проблемы решить пытаются. С 2017 года вступил в силу новый закон о кадастровой оценке, в соответствии с которым она будет проводиться по новым правилам, на которые регионы по мере готовности будут переходить с 2018 по 2020 год. Общий смысл новаций - кадастровой оценкой станут заниматься специальные бюджетные учреждения на местах (раньше эти работы отдавались на откуп частникам). В их задачи будет входить и мониторинг рынка. Станет ли лучше, пока не очень понятно.

ВАЖНО

А если закралась ошибка?

Наш читатель воспользовался одной из возможностей пересмотреть свою кадастровую стоимость - на основании того, что она не соответствовала рыночной. Но есть и второе возможное основание - при кадастровой оценке использовались недостоверные данные.

Что имеется в виду? Самый характерный пример - ошибка в площади квартиры. Скажем, она у вас 70 метров, а кадастровую стоимость рассчитали, исходя из 170 метров. Такое бывает.

План действий в этом случае более простой. На отчет оценщика тратиться не надо. А нужен только документ, подтверждающий недостоверность данных, которые использовались при кадастровой оценке. Скажем, техпаспорт, где указана правильная площадь квартиры. Идти с документами нужно опять-таки в комиссию при Росреестре.