2018-01-18T18:18:05+03:00
Наука

Ученые не нашли связи между видеоиграми и жестоким поведением пользователей

Для этого они провели серию экспериментов с участием более 3 тысяч человек
Вячеслав ПУШКАРЕВ
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Ученые провели серию экспериментов с участием более 3 тысяч человек, которым было предложено играть в компьютерные игрыУченые провели серию экспериментов с участием более 3 тысяч человек, которым было предложено играть в компьютерные игрыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Исследователи из Йоркского университета в Англии не нашли доказательств в поддержку теории, согласно которой видеоигры делают игроков более жестокими в реальной жизни. Статья опубликованав журнале Entertainment Computing.

Ученые провели серию экспериментов с участием более 3 тысяч человек, которым было предложено играть в компьютерные игры. После этого они проанализировали результаты и обнаружили, что видеоигры не “заставляют” игроков вести себя определенным образом и не увеличивают агрессию у испытуемых.

В одном из экспериментов участники играли в игру, где им приходилось либо быть в роли машины и избегать столкновений с грузовиками, либо - в роли мыши и не попадаться на глаза кошкам. После игры испытуемым показали различные изображения, такие как автобус или собака, и попросили их причислить к той или иной категории.

“Участники, которые играли в спортивную игру с автомобилем, не стали быстрее классифицировать изображения транспортных средств. А в некоторых случаях время их реакции было значительно медленнее, чем обычно”, - заявил Дэвид Зендл, один из авторов исследования.

Аналогичным образом закончилось и сравнение того, как на психику влияют игры с реалистичной физикой и графикой. Никаких различий в и изменений психики ученые обнаружить не смогли. По мнению ученых, это говорит о том, что заявления о психологической опасности такого хобби пока лишены научных оснований.

“Стоит отметить, что теории были проверены только на взрослых, поэтому требуется больше работы, чтобы понять, проявляется ли иной эффект у детей-игроков”, - подытожил Зендл.

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