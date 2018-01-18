2018-01-18T18:34:13+03:00
Политика

Жириновский - американским хакерам: Помогите победить на выборах - тогда поверим в эту силу!

Лидер ЛДПР нагрянул с инспекцией в аптеку и предложил Трампу русскую диету
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Жириновский осмотрел ассортимент и решил приобрести мельдоний. Фото с официального сайта ЛДПРЖириновский осмотрел ассортимент и решил приобрести мельдоний. Фото с официального сайта ЛДПР
Изменить размер текста:

По пути на работу Владимир Жириновский зашел в ближайшую к Госдуме аптеку на Тверской. Зашел не просто так, а с инспекцией.

- Мы хотим ужесточить наказание за продажу фальшивых препаратов, вплоть до закрытия аптек, - предупредил кандидат в президенты РФ, осмотрел ассортимент и решил приобрести мельдоний. Тот самый, из-за которого пострадали российские спортсмены.

- Мельдоний, милдронат - я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще, - настаивал ВВЖ.

Фармацевт предупредила ревизора, что «Милдронат» назначает врач.

Назвав себя «самым проверенным депутатом», Жириновский призвал всех кандидатов в президенты проверить свое здоровье. А сделавшего это публично Дональда Трампа вождь ЛДПР пригласил в Россию, на «русскую диету».

- Если он захочет, мы ему посоветуем диету русскую, чтобы он окончательно понизил холестерин. Я посмотрел - Трампа проверили. У нас с ним одинаковые показатели. Он принимает препарат против холестерина, и у меня завышенный - это нормально для человека. Возраст одинаковый, и недуг единственный - превышение холестерина! - похвастался Жириновский. И отдельно обратился к американским хакерам - пусть теперь ему повезет на выборах, раз люди этой профессии якобы такие всемогущие.

- Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа! - заключил ВВЖ, который в марте уже в шестой раз поборется за Кремль. Мировой рекорд, между прочим.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Ксения Собчак: Повторю: Путин - не мой крестный отец
В эфире Радио «Комсомольская правда» в понедельник, 15 января, на вопросы журналистов «КП» Владимира Ворсобина и Александра Гришина, а также наших слушателей отвечала кандидат в Президенты России Ксения Собчак [видео]
Предвыборная программа Ксении Собчак - вернуть все, как было при Ельцине
Ксения Собчак огласила свои предвыборные тезисы, которые она озаглавила «123 трудных шага». «Комсомолка» почитала этот «план Собчак» вместе с политологом Сергеем Марковым, изучив предвыборную программу
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин: Страна-то у нас богатая, почему народ такой бедный?
Директор подмосковного совхоза имени Ленина рассказал нашему обозревателю Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда», в чем корень экономических бед на Руси и почему он идет на выборы
Условия оплаты печатной площади для размещения агитационных материалов в дайджесте лучших материалов «Комсомольской правды»
АО ИД «Комсомольская правда» публикует цены на размещение агитационных материалов кандидатов, участвующих в выборах Президента РФ 18 марта 2018 г., на страницах еженедельного дайджеста «КП»
Новости 24
«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США
Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России
В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место
Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами
Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета
Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками
Трамп назвал самую опасную страну мира
Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске
На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты
В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича
ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы
Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына
Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг
Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР
Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе
Немцы смастерили летающую ванну
Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции
Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером
Песков заявил, что всегда говорит правду