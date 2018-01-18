Жириновский - американским хакерам: Помогите победить на выборах - тогда поверим в эту силу!

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:34:13+03:00

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По пути на работу Владимир Жириновский зашел в ближайшую к Госдуме аптеку на Тверской. Зашел не просто так, а с инспекцией.

- Мы хотим ужесточить наказание за продажу фальшивых препаратов, вплоть до закрытия аптек, - предупредил кандидат в президенты РФ, осмотрел ассортимент и решил приобрести мельдоний. Тот самый, из-за которого пострадали российские спортсмены.

- Мельдоний, милдронат - я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще, - настаивал ВВЖ.

Фармацевт предупредила ревизора, что «Милдронат» назначает врач.

Назвав себя «самым проверенным депутатом», Жириновский призвал всех кандидатов в президенты проверить свое здоровье. А сделавшего это публично Дональда Трампа вождь ЛДПР пригласил в Россию, на «русскую диету».

- Если он захочет, мы ему посоветуем диету русскую, чтобы он окончательно понизил холестерин. Я посмотрел - Трампа проверили. У нас с ним одинаковые показатели. Он принимает препарат против холестерина, и у меня завышенный - это нормально для человека. Возраст одинаковый, и недуг единственный - превышение холестерина! - похвастался Жириновский. И отдельно обратился к американским хакерам - пусть теперь ему повезет на выборах, раз люди этой профессии якобы такие всемогущие.

- Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа! - заключил ВВЖ, который в марте уже в шестой раз поборется за Кремль. Мировой рекорд, между прочим.