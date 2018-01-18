Вернувшуюся из Таиланда Дану Борисову завалили непристойными предложениями

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:06:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Полгода телеблодинка Дана Борисова находилась в Самуи, в Таиланде, на реабилитации от наркозависимости. Сейчас Дана вернулась Москву и рассказала «КП» о том, как провела новогодние каникулы. Как вы понимаете, без скандала не обошлось. По словам телеведущей, светская львица Алена Кравец (она мелькает много в ток-шоу как эксперт по «рублевской знати» — Ред.) дала ее телефон неким мужчинам, которые завалили Дану непристойными предложениями.

— Я уже устала от этих хамских сообщений, — посетовала «КП» Дана Борисова. — Вот только сейчас мне написал какой-то грубиян из Махачкалы, общался со мной, как с девушкой легкого поведения. Когда я возмутилась, мол, что вы себя позволяете, он мне сказал, что Алена Кравец дала ему мой телефон и сказала, что я оказываю определенные услуги, намекая на то, что я «жрица любви». Я ему прямо сказала, что с такими мужчинами не общаюсь. И я написала Алене, мол, возможно, этот человек наврал мне про вас, но я подозреваю, что он всем про нас гадости для красного словца рассказывает. Дескать, и про Алену он плел, что она с ним готова на все за деньги. Просто я хотела по-доброму предостеречь Алену, чтобы она была осторожна с такими типами. Ни слова оскорбления из моих уст не прозвучало. А Алена в ответ покрыла меня матюками: Борисовой надо лечиться, она недоделанная наркоманка в маразме, — возмущается телеблондинка. — При этом, заметьте, Кравец сидит в Куршавеле, а я сижу в Рыльском монастыре и за нее молюсь. Люди не понимают, что реабилитация меня сильно изменила, я стала совершенно другим человеком. Прежде всего я верующая женщина и любящая мать. Веду трезвую жизнь уже 9 месяц, перестала ругаться матом. А эта дама меня все равно наркоманкой называет. Я никогда не буду спать с кем попало. Даже за деньги. У меня сейчас нет мужчины и каких-либо романтических отношений.

На новогодние праздники муж привез к Дане дочь ПолинуФото: Личный архив

— Как проходит процесс реабилитации? Или он уже завершен?

— Хожу на терапию, чтобы не было срыва. У могилы старца Ипполита попросила, чтобы он избавил меня от зависимости. Я слышала, что он помог многим людям, оказавшимся в такой же беде, как я.

Дана Борисова в Рыльском монастыреФото: Личный Архив

— С дочерью общаетесь? (Полина живет со своим отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым — Ред.).

— На новогодние праздники Максим привез Полину ко мне, мы провели с ней 4 дня. Потом дочку забрали без особых объяснений. Почти неделю с ней не разговаривала, мне не говорят ее номер. Я от этого очень устала. Недавно в прессе промелькнула новость, что я наглоталась таблеток, хотя на самом деле я выпила лекарства от кашля. Кашель меня душил, я не знала уже, как его заглушить, поэтому не рассчитала с лекарствами, пришлось вызывать скорую, чтобы промыли желудок. Врачи говорят, что у меня психосоматический кашель. Каждый раз он начинается, как только вспоминаю про семейные проблемы. Врачи сказали, что у меня депрессия средней тяжести. Близкие меня не поддерживают. С мамой я не разговариваю. Со стороны отца своего ребенка я вижу агрессию. И моя дочь, как мне показалось, настроена против меня. Последний раз сказала: «Ты наркоманка, мне такая мама не нужна!» Учительница Полины заблокировала мой номер, охранник меня в школу не пускает. Сейчас мои адвокаты пытаются добиться, чтобы Максим давал мне ребенка на выходные, на ночевку. Все-таки я не лишена родительских прав, поэтому имею право воспитывать свою дочь.