Известной модели ампутировали ноги из-за женского тампона

18 Янв. 2018 2018-01-18T22:25:09+03:00

Лорен узнала, что у нее синдром токсического шока, когда ей было 24 года. Фото Instagram

Несколько лет назад у Лорен Уассер отняли левую ногу, а теперь она лишилась правой

Изменить размер текста: A A

Жизнь Лорен Уассер (Lauren Wasser), модели из Лос-Анджелеса, резко изменилась после того, как однажды она почувствовала себя нехорошо. Симптомы напоминали простуду, однако сопровождались нетипичными болями во всем теле. И с каждым днем они становились только сильнее и мучительнее.

А однажды Лорен обнаружили лежащей без сознания на полу в ее комнате. Поначалу врачи долго не могли стабилизировать ее состояние, а потом на протяжнее нескольких консилиумов пытались понять, что с ней происходит. Потребовалась не одна неделя, чтобы понять - у девушки синдром токсического шока.

СПРАВКА «КП»

Синдром токсического шока (СТШ) – развивается под воздействием стафилококковых токсинов. Возникает при использовании посторонних предметов в организме человека (тампоны, вагинальные контрацептивы, турунды и пр.), а также после операций и родов.

Сопровождается высокой температурой, болями в животе, диареей, рвотой, пониженным кровяным давлением, головной болью и спутанностью сознания, на конечностях начинает отшелушиваться кожа. Вскоре нарушается работа внутренних органов. У 8-15% пациентов заболевание приводит к летальному исходу.

Когда врачи смогли наконец определить состояние Лорен, у нее уже началась гангрена, врачам пришлось ампутировать ей левую ногу ниже колена и дать неутешительный приговор - ближе к 50 годам Лорен, по всей вероятности, понадобится еще одна ампутация.

Однако операция потребовалась гораздо раньше. Месяц назад, перед самым Новым годом, девушке ампутировали вторую ногу. Причина все та же - гангрена, развившаяся в результате синдрома токсического шока. Он, в свою очередь, наступил в результате инфекции, вызванной использованием тампонов в период менструаций.

Сначала у девушки отняли одну ногу, а недавно пришлось ампутировать и вторую. Фото Instagram

Сразу после операции Лорен начала кампанию, которая должна предупредить девушек о возможных рисках, связанных с использованием тампонов. Она также настаивает на принятии законодательства, в соответствии с которым Национальный институт здравоохранения США ужесточит контроль женской гигиенической продукции.

Она напоминает, что тампоны в течение определенных периодов используют женщины во всем мире, и мало кто из них подозревает о рисках для здоровья, связанных с ними. Лорен не предлагает запрещать использование тампономов совсем, но она считает, что женщин следует подробно и детально инфомировать о вероятных последствиях. А той небольшой пометки, которой снабжают инструкции, по ее мнению, недостаточно.

Лорен считает, что отсутствие подробного описания симптомов СТШ и руководства о том, что делать в случае заражения, становится причиной инвалидности и смерти многих женщин. И наоборот, диагностированная на раннем сроке инфекция вылечивается.

Сама Лорен заболела СТШ, когда ей было 24 года. От смерти девушку отделяли буквально минуты: за несколько минут до того, как она потеряла сознание в собственной спальне, с ней случился сердечный приступ. Когда ее обнаружили, у нее была температура 42 градуса. Врачам пришлось ввести ее в искусственную кому.

До этой трагедии Лорен принимала участие в модных показах, посещала классы актерского мастерства, ездила по 30 миль на велосипеде и играла в баскетбол.

Доктор Филип М. Тиерно, профессор микробиологии и патологии в Медицинском институте при университете Нью-Йорка, провёл серьёзные независимые исследования в отношении связи тампонов и синдрома токсического шока (подробно про исследование ТУТ). Ученый соглашается, что для производства тампонов хлопок был бы более безопасным вариантом. Пока же, по его словам, большинство производителей делает гигиенические средства из разных видов вискозы или из вискозы с примесью хлопка: «В обоих случаях тампоны обеспечивают оптимальные условия для развития СТШ, если у женщины во флоре присутствует штамм Staphylococcusaureus и нет антител к токсину», говорит он.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Опасности женской гигиены: ежедневные прокладки нельзя носить дольше нескольких часов

Прокладки, стринги, тампоны - несколько поколений назад женщины могли только мечтать о таком количестве средств личной гигиены и разнообразии нижнего белья. Но не стоит впадать в эйфорию: врачи уверены, что все это «интимное» многообразие для здоровья совсем не полезно, а кое-какие женские «штучки» могут быть даже опасны (подробнее)

12 основных ошибок интимной гигиены

В наше время, казалось бы, какие могут быть проблемы с этим вопросом! Чай, не средние века… Однако кто из женщин не припомнит невесть откуда появившийся неприятный зуд или жжение, и без особой на то причины? Может быть, вы считаете, что интимная гигиена – это ничего серьезного, ходи вовремя в душ и пользуйся мылом, вот и все премудрости? Однако иногда даже ароматные душевые гели или джинсы «в облипочку» могут стать причиной микозов или воспаления мочевыводящих путей. Удивлены? А вот еще несколько ошибок, которые допускают некоторые женщины.