Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею

25 Янв. 2018 2018-01-25T14:12:38+03:00

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Тренерский штаб назвал имена хоккеистов сборной России, которые поедут на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

На заключительном этапе подготовки с командой будут тренироваться трое резервных игроков - защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, и нападающий Владимир Ткачев, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет на днях отцепил из заявки сразу пятерых наших хоккеистов - защитников Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. Учитывая, что наша федерация посылала в МОК список из 47 человек, потери вроде бы не такие большие, и все лидеры остались в строю. Тем ни менее это очень подло. К примеру Алексей Береглазов специально вернулся в Россиию из НХЛ (у него контракт с «Нью Йорк Рейнджерс»), чтобы поехать на Олимпиаду. И вот пролет...Такое впечатление, что ему просто за это мстят. А еще теперь о Береглазове будут думать, что он тоже принимал допинг, хотя ни в каких списках Макларена и Родченкова не фигурировал. Но разве на это кто-то там смотрит...