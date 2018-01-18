Григорий Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

18 Янв. 2018 2018-01-18T08:34:04+03:00

Сообщение в СМИ передал его друг - режиссер Брайан Фогель, который, правда, сказал, что не хочет называть имена

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За несколько дней до старта слушаний апелляций по делам российских олимпийцев в Спортивном арбитражном судей новое неожиданное заявление появилось со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова. На сей раз его представители заявили об обвинениях в манипуляциях с допингом со стороны британских спортсменов. Об этом в интервью ВВС заявил знакомый Родченкова - режиссер фильма "Икар" Брайан Фогель.

- Не хотелось бы называть имен, это не мое дело. Но Григорий назвал несколько британских спортсменов, - говорит Фогель, полагая, что имена были уже переданы в распоряжение МОК и ВАДА.

Как говорит сам режиссер, по мнению Родченкова, тестирование на Олимпиаде 2012 года в Лондоне было одним из худших среди тех, что лично видел сам Григорий. В лаборатории был настоящий беспорядок, и именно поэтому можно допустить, что в допинговый скандал вовлечены уже не только российские спортсмены.

Что удивительно, Британское антидопинговое агентство отреагировало на эти сведения. UKAD отметило, что если есть информация, которая касается британских спортсменов, то они были бы рады ее получить.

Напомним, что Григорий Родченков в России находится под следствием по статье "Злоупотребление полномочиями". И по результатам работы СК не было найдено подтверждений тем сведениям, которые он постоянно тиражирует в западных СМИ по поводу того, что в России якобы действовала "система" покрытия допинг-случаев.