2018-01-18T17:45:31+03:00
Общество

Пользователи "Вконтакте" собрали 2,1 миллион рублей на благотворительность

С помощью анимированной открытки, щенка Спотти, которого пользователи отправляли друг другу на Новый год, удалось собрать средства для трех фондов
Ольга БОРСКАЯ
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Щенок Спотти - талисман Вконтакте - в этот Новый год подарил праздник не только пользователям соцсети, но и подопечным благотворительных фондовЩенок Спотти - талисман Вконтакте - в этот Новый год подарил праздник не только пользователям соцсети, но и подопечным благотворительных фондовФото: ВКонтакте
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Думаете, соцсети - это только селфи, лайки и стикеры? Нет, теперь это еще и мощный инструмент благотворительности.

"ВКонтакте" подвела итоги новогодней акции: пользователи соцсети собрали 2,1 миллиона рублей на благотворительность. Причем чтобы совершить доброе дело, нужно было всего ничего: отправить стикер-поздравление, щенка Спотти.

- Спотти — не такой, как остальные. В отличие от других подарков ВКонтакте, он может двигаться. А ещё он поможет тем, кто в этом нуждается, - говорят в пресс-службе соцсети.

Подарок со смыслом пользователи могли послать друзьям с 25 декабря по 15 января. За это время Спотти поздравил чьих-то друзей и близких с Новым годом более 100 тысяч раз. Он стал самым популярным платным подарком в соцсети за декабрь и все праздничные дни.

Такое привычное казалось бы действие: несколько кликов и всего 21 рубль. Но в результате удалось собрать средства для трех благотворительных организаций. «Дети наши» - это фонд помощи воспитанникам детских домов, который занимается развитием детей и подготовкой их к взрослой самостоятельной жизни. Фонд «Даунсайд Ап» помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. Также участником акции стала «Ночлежка» — старейшая в России благотворительная организация помощи бездомным.

2,1 миллион рублей разделили между тремя фондами поровну, по 700 тысяч:

- ВКонтакте взяла на себя все операционные расходы, включая комиссии мобильных платформ – так что каждая организация получит по 700 000 рублей, - рассказали в благотворительной организации "Ночлежка". - Спасибо (спасибище!) ВКонтакте и её пользователям, которые выбирали этот подарок – и делали его не только своим друзьям! Они дарили его и тем людям, которым смогут помочь профессиональные благотворительные организации. 700 000 рублей хватит, чтобы 15 человек жили в приюте Ночлежки в течение пяти месяцев и с помощью наших специалистов по социальной работе, юристов и психологов вернулись к обычной жизни. И это очень большой результат акции!

Кстати, именно в минувшем в 2017 году "ВКонтакте" начала работу с благотворительными организациями. Теперь официально зарегистрированные социально-ориентированные НКО c верифицированной страницей в VK могут подавать заявки в администрацию соцсети, чтобы бесплатно воспользоваться инструментами для продвижения сообществ.

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