2018-01-18T17:52:28+03:00
Общество

Московская комиссия по вопросам помилования не поддержала прошение экс-сенатора Изместьева

Решение принято после голосования
Елена НАЗАРОВА
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Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев по обвинению в терроризме и организации заказных убийств в 2010 г. был приговорен к пожизненному заключению Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАССБывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев по обвинению в терроризме и организации заказных убийств в 2010 г. был приговорен к пожизненному заключению Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС
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Прошение о помиловании, направленное экс-сенатором от Башкирии Игорем Изместьевым, не было поддержано комиссией по вопросам помилования Москвы. Ранее правозащитница, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании Игоря Изместьева. Затем сообщила, что по ее данным, ходатайство экс-сенатора было одобрено комиссией по вопросам помилования Москвы, а значит, скоро появится и решение о помиловании. Но, как выяснилось, все было не так.

- На очередном заседании 13 декабря 2017 года мы рассматривали четыре прошения о помиловании, направленные осужденными на имя президента Владимира Путина, - сообщил заместитель председателя комиссии Александр Чистяков. - Среди них было и обращение Игоря Изместьева. Все прошения по результатам голосования на заседании были отклонены. Мы также рекомендовали президенту отклонить ходатайства о помиловании всех кандидатур.

С просьбой отказать в помиловании недавно обратились в комиссию и родственники погибших от действий Изместьева людей. Всего жертв - 28! Напомним, экс-сенатор отбывает пожизненный срок за организацию заказных убийств и терроризм. С 2001 по 2006 годы он представлял парламент Башкирии в Совете Федераций. В 2007 году его задержали сотрудники ФСБ и предъявили обвинение в заказных убийствах и руководстве кингисеппской бандой киллеров. Среди преступлений Изместьева - покушение на жизнь сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова, убийство директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной и других. В 2010 году решением Мосгорсуда Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку. Сейчас он отбывает наказание в соликамской колонии «Белый лебедь».

- Экс-сенатор уже обращался к нам в 2015 году с просьбой о помиловании, - говорит заместитель председателя комиссии Александр Чистяков. - Тогда президент не поддержал его прошение. Изместьев осужден по таким убойным статьям, по которым человек реабилитации не подлежит. Это убийство двух и более человек, бандитизм, террористический акт, создание преступной группировки и так далее.

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