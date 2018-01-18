2018-01-18T18:32:27+03:00
Звезды

Под новый год нам покажут кинохронику

Документалисты со всей страны объединятся на общее дело
Евгения КОРОБКОВА
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17 января собравшиеся в Госфильмофонде документалисты приняли решение возродить кинохронику17 января собравшиеся в Госфильмофонде документалисты приняли решение возродить кинохроникуФото: Евгения КОРОБКОВА
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Впервые за тридцать лет кинематографисты провели Всероссийское совещание, посвященное «черной девке кинематографа». Речь идет о документальном кино, конечно. 17 января собравшиеся в Госфильмофонде документалисты приняли решение возродить кинохронику, она же кинолетопись.

Что это за зверь и с чем ее едят — долго объяснять не надо. Наверняка кто-то помнит комбайны, идущие дружной шеренгой под первый концерт Чайковского и веселых сталеваров, льющих на ноги сталь под второй концерт Рахманинова. В Иране кинохронику снимают и транслируют до сих пор, как в наши советские времена, когда ее транслировали перед фильмами. Откровенно говоря, тогда у нее было мало поклонников. Последние тридцать лет кинохроника не снималась вообще. И за это время немало народу, сравнив век нынешний и век минувший, пришло к выводу, что оно-то вполне и ничего. Уж по крайней мере некоторым новогодним концертным номерам конкуренцию составить вполне себе может. Как сказал режиссер, председатель комиссии неигрового кино Союза кинематографистов России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Сергей Мирошниченко, "за качественную хронику будут бороться наши ведущие каналы":

— Если интересно снять, я готов договориться с каналами, чтобы в конце года кинохронику показали по ТВ. Это будет жизнь страны, снятая лучшими режиссерами, — отметил Мирошниченко.

Впервые за тридцать лет кинематографисты провели Всероссийское совещание, посвященное «черной девке кинематографа» Фото: Евгения КОРОБКОВА

Впервые за тридцать лет кинематографисты провели Всероссийское совещание, посвященное «черной девке кинематографа»Фото: Евгения КОРОБКОВА

Собравшиеся сочли важным, чтобы первый кинолетописный фильм был снят уже в этом году, богатом на важнейшие события: это и Чемпионат мира по футболу, и выборы президента, и празднование столетия Александра Солженицына и стопятидесятилетия Максима Горького.

Мирошниченко предложил режиссерам объединиться, чтобы каждый снял 10-минутный сюжет о своем регионе, который впоследствии войдет в кинолетопись.

Участвующие в обсуждении документалисты страшно боялись, что деньги на летопись пойдут из общего котла и «вновь отщипнут от документалки, от которой отщипывать уже нечего», однако опасение было напрасным и кино будет сниматься на деньги президентского гранта.

По словам бывшего директора Госфильмофонда Николая Бородачева, вслед за созданием кинолетописи последует возрождение киностудий во всех регионах страны, что обойдется государству приблизительно в полтора миллиарда рублей.

Как отметила режиссер-документалист Екатерина Головня, среди принятых решений отрадно то, что более или менее определен порядок работы:

— Меня радует — что мы не приняли решения снимать много бесполезной белиберды, которая потом будет складироваться на полках. Мы приняли решение, что силами многих киностудий и режиссеров будет сниматься один большой фильм под единым началом художественным руководством.

Даешь синематику! Фото: Евгения КОРОБКОВА

Даешь синематику!Фото: Евгения КОРОБКОВА

При этом в качестве руководителя заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев предожил кандидатуру режиссера Сергея Дебижева.

Кинолетопись предлагается передать на государственное хранение, а также обеспечить ее включение в состав Архивного фонда РФ для "широкого использования в интересах государства, общества и граждан". Итоговый документ, подготовленный на совещании, будет направлен в правительство.

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